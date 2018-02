1,5 jaar cel geëist voor ontucht zorgdirecteur Jedidja Hoeve

Tegen Aaldert van E., voormalig leider en directeur van verschillende evangelische zorgcentra, is dinsdag een gevangenisstraf van achttien maanden geëist voor jarenlange ontucht met een patiënte. Daarvan zijn zes maanden voorwaardelijk. Van E. was voorganger-therapeut in de evangelische leefgemeenschap Hoeve Jedidja in Meerkerk.

De 77-jarige man ontkent alles. ,,Ik heb nooit seksualiteit met haar gehad. We hadden een 'vriend-grootvader'-relatie met elkaar."

Expliciet seksuele berichten die Van E. en de vrouw naar elkaar stuurden, doet de evangelisch leider af als ,,grapjes, codewoorden, toneelspel".

Van E. is al eerder tot een celstraf veroordeeld voor ontucht, die zaak loopt momenteel in hoger beroep. Ook hier ontkent Van E. in alle toonaarden.

De patiënte is in 2016 overleden. Er werd vanuit gegaan dat zij zelfmoord had gepleegd, maar onlangs zijn haar moeder en stiefvader opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij haar dood en de dood van haar zus. De zus overleed een aantal jaar daarvoor, ook door zelfmoord werd aanvankelijk aangenomen.



Een week geleden stond een voormalig collega van Van E. voor de rechter, zij zou samen met de evangelisch leider seksueel misbruik van een patiënte hebben gemaakt. Tegen haar is een jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk geëist. De rechter doet volgende week uitspraak.