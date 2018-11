1,2 miljard Air Miles op punt van vervallen

Op de laatste dag waarop ze nog kunnen worden verzilverd, zijn er nog 1,2 miljard Air Miles die dreigen te vervallen. Dat meldt een woordvoerder van Loyalty Management Netherlands, het bedrijf achter Air Miles, vrijdag.

Per 1 december vervallen alle met het Nederlandse programma gespaarde Air Miles die ouder zijn dan vijf jaar. Een jaar geleden dreigde dit nog te gebeuren bij 5,2 miljard Air Miles. „Het afgelopen jaar hebben we er heel actief over gecommuniceerd. Inmiddels zijn er meer dan 4 miljard ingeleverd”, aldus de woordvoerder.

De 1,2 miljard die nu nog openstaat, vormt volgens de zegsman minder dan 1 procent van het totaal aantal uitgegeven Air Miles. Veel Air Miles zijn naar goede doelen gegaan, zegt hij.

Hoeveel Air Miles er nu uiteindelijk echt komen te vervallen, wordt begin volgende week duidelijk. „Er zijn nog best veel mensen die bepaalde zaken bijvoorbeeld via e-mail hebben aangekaart, zoals dingen die ze niet geregeld krijgen”, legt de woordvoerder uit.