Ötzi ‘gastheer’ Haagse museumnacht

Den Haag begint zaterdagavond aan haar tiende museumnacht. Tal van instellingen zijn weer op ongebruikelijke uren toegankelijk, waaronder het Museon. Daar wacht ‘Ötzi de ijsman’ de gasten op. Te zien zijn een exacte kopie van zijn mummie plus een reconstructie op ware grootte van hoe Ötzi er ruim 5000 jaar geleden uitzag voordat hij stierf in de Alpen.

Ze maken deel uit van een expositie die vanaf dit weekeinde te zien is en vooral gaat over al het onderzoek dat naar het lichaam is gedaan sinds het in 1991 is gevonden in het Ötztal. Al dat gespeur leverde van alles op: dat hij plusminus 45 jaar was toen hij stierf aan een wond door een pijlpunt in zijn schouder en dat hij nog kort daarvoor moddervet vlees met een soort tarwe had verorberd.

Ötzi, circa 1 meter 65 groot, werd gevonden in dierenvellen en met een bijl bij zich. Toch werd aanvankelijk nog even gedacht dat het om een recent omgekomen skiër was, maar als snel kwamen onderzoekers erachter dat ze te maken hadden met het oudste lichaam ooit in Europa gevonden.

De echte Ötzi wordt bewaard in een archeologiemuseum in Bolzano in Italië, waar hij nog altijd enorme belangstelling trekt.

Aan de Haagse museumnacht nemen 47 instellingen deel.