Vanaf 1 juli weer honderd mensen naar kerk

Vanaf 1 juli mogen kerkdiensten, met inachtneming van de bekende 1,5 meter afstand tussen personen, weer bezocht worden door maximaal honderd mensen.

Dat zei premier Rutte woensdagavond op de persconferentie waarop hij diverse versoepelingen van het coronabeleid bekend maakte. Op dit moment mag een gewone kerkdienst of religieuze samenkomst nog door maximaal dertig personen bezocht worden.

Het dringende advies van minister Grapperhaus van Eredienst aan de kerken is de achterliggende weken echter steeds geweest om kerkdiensten alleen maar te houden met zo weinig mogelijk mensen en die diensten vervolgens digitaal uit te zenden. De overgrote meerderheid van de kerken houdt daarom al wekenlang diensten waarbij in totaal minder dan tien mensen aanwezig zijn, inclusief de ambtsdragers.

Op de vraag of de grens van honderd aanwezigen per kerkdienst niet beter gedifferentieerd kan worden, aangezien er in kleine kerkgebouwen mínder dan honderd kerkgangers geborgen kunnen worden en in heel grote kerkgebouwen, zoals in Barneveld of Opheusen veel méér, antwoordde de premier: „Dat gaan we niet doen. Ik moet hier, zelf gelovig zijnde, een ongemakkelijk punt neerleggen. En dat is dat het virus heel graag is op plekken waar luid geschreeuwd wordt, zoals in stadions, of op plekken waar luid gezongen wordt, zoals in kerken.”

De premier gaf verder aan dat „het goed is dat kerken de grens van dertig nu veelal niet benutten.” „En we gaan dus ook heel goed kijken”, aldus Rutte, „bij die grens van honderd.”

Volgens coronaminister De Jonge moet het adagium zijn: „Verspreid het Woord, en niet het virus.”