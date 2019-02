Zinnige reden voor geitenstop ontbreekt vooralsnog

Vele provincies kondigden een verbod op nieuwe geitenhouderijen af. Dit verbod is niet gebaseerd op deugdelijk onderzoek en daarom onterecht.

Nooit gedacht dat de Partij voor de Dieren nog eens zou zorgen voor een hoge prijs voor onze geitenmelk. Want dat is het gevolg van de geitenstop die al eerder in veel provincies en anderhalve week terug ook in Friesland is ingesteld. Die stop betekent dat er geen nieuwe vergunningen voor het stichten van geitenbedrijven gegeven worden en dat bestaande geitenhouderijen niet mogen uitbreiden.

Het gevolg is een krapper aanbod en stijgende prijzen. De melkprijs is nu al met drie cent gestegen en ik verwacht verdere prijsverhogingen.

Dit alles op basis van een zeven jaar durend onderzoek in oostelijk Noord-Brabant en noordelijk Limburg, waaruit naar voren komt dat er rondom geitenbedrijven meer longontsteking zou voorkomen. We hebben het dan over 0,124 procent ofwel ongeveer één op de duizend omwonenden.

Dit zogenoemde VGO-onderzoek (VGO staat voor Veehouderij en Gezondheid Omwonenden) rammelt, omdat het gebaseerd is op gegevens van huisartsen, waarbij goede diagnostiek ontbreekt. En dat in een gebied waar tien jaar geleden de Q-koorts eerst over het hoofd werd gezien door de humane gezondheidszorg en waar de huisartsen, nadat duidelijk was geworden hoe het zat met de Q-koorts, een aversie tegen de geitenhouderij hebben gekregen. Overigens werden er ook positieve gezondheidseffecten vastgesteld van het wonen bij een veehouderij, zoals minder astma, allergie en COPD.

Zeven jaar onderzoek

Gemiddeld hebben in het onderzoeksgebied (met veel fijnstof van onder meer verkeer en industrie en vanuit het Ruhrgebied) zestien op de duizend mensen een longontsteking. In de wijde omgeving van geitenhouderijen waren het er zeventien, volgens het rapport. Maar na zeven jaar onderzoek is er nog steeds geen oorzakelijk verband gevonden tussen die extra longontsteking enerzijds en geitenhouderijen anderzijds. Het VGO constateert ook zelf: „Alles beschouwend is er op dit moment geen duidelijke causaliteit te vinden voor de gevonden associatie tussen longontsteking en geitenhouderijen in de omgeving.”

Het is ongeveer hetzelfde als constateren dat er meer cola wordt gedronken en dat er meer maagbloedingen voorkomen, en vervolgens concluderen dat cola maagbloedingen veroorzaakt. De provincies zeggen nu: „Wij voeren een directe stop in op cola totdat vastgesteld is dat die extra maagbloedingen niet van de cola komen.”

Als je op deze manier bestuurt, dan kun je per direct wel de hele economie stilleggen, want vrijwel alle economische activiteit is wel te koppelen aan mogelijke volksgezondheidskwesties.

Babyvoeding

Wij hebben een melkgeitenbedrijf dat direct en indirect werkgelegenheid biedt aan een tiental mensen, waarvan de producten zeer gevraagd zijn en waarmee we bijdragen aan vastlegging van CO2. Dit omdat we onze geiten op stro houden. De stromest zorgt voor een impuls van het bodemleven en het organische-stofgehalte in de grond. Behalve naar geitenkaas is er een grote, internationale vraag naar babyvoeding op basis van geitenmelk voor kinderen die geen koemelk kunnen verdragen.

Het VGO-onderzoek loopt overigens door en ook wij doen er nu aan mee. Wij hebben al bijna dertig jaar geiten en nog nooit een longontsteking in ons gezin of bij onze medewerkers meegemaakt. Ook collega’s horen wij er nooit over. Roken, dat is slecht voor je longen. Verkeer, industrie en fijnstof ook. Maar geiten? Dat gaat nergens over.

De auteur is melkgeitenhouder.