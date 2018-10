Zélf iets van je leven maken, of toch niet?

Kun je geloven dat het leven toch zin heeft, ook als je die zin zelf niet kunt verzinnen, vraagt Ben Tiggelaar zich af.

Terwijl de kerken leeglopen, neemt de vraag naar zingeving toe. We willen heel graag ”iets” van ons leven maken. Met name in de omgeving waarin ik mij professioneel beweeg, de wereld van werk, management en ondernemerschap, is de aandacht voor zingeving sterk stijgende.

Maar is je werk wel de plek waar je vervulling zult vinden? Volgens filosoof Alain de Botton overvragen we ons werk daarmee. Hij stelt: werk is in hoge mate een emotioneel fenomeen. We snakken als mensen naar liefde en respect en hopen dat te verwerven door ons werk.

Hij bestrijdt deze typisch westerse religie: de betekenis van werk ligt er niet in dat wij daarmee de liefde van anderen kunnen verwerven. Het is andersom: onze liefde voor andere mensen moet de drijvende kracht zijn in ons werk. Ons werk is pas echt zinvol wanneer we een ander mens helpen.

De schrijver David Foster Wallace zei: Iedereen aanbidt iets. Maar pas op wat je aanbidt. Is carrière je godsdienst, dan heeft je werkweek nooit genoeg uren. Verafgood je geld, dan is je banksaldo altijd te laag. Het verraderlijke, aldus Wallace, is dat de meeste vormen van verafgoding onbewust bezit nemen van je leven. Daarom denk ik met hem: pas op met wat je aanbidt. De kunst is verstandig te kiezen. Waar bouw je je leven op? Op iets wat vluchtig is als zand of op iets wat stevig is als een rots?

Zelfoverschatting

Veel mensen zoeken de antwoorden op de grote vragen in zichzelf. Ze hopen eigenmachtig iets te bedenken wat hun leven zin geeft. Maar persoonlijk geloof ik niet dat wij mensen daar zo veel talent voor hebben.

De New Yorkse predikant Tim Keller vertelde dat hij als twintiger zeker wist wat hem gelukkig zou maken. Hij was namelijk smoorverliefd op een vrouw, maar zij wees hem af. Jaren later realiseerde hij zich dat die afwijzing een van de beste dingen was die hem waren overkomen. Ze had zijn leven een beslissende, positieve wending gegeven.

Dit werpt de vraag op: Is het mogelijk dat ik nu iets als essentieel zie in mijn leven, waarvan ik jaren later moet constateren dat het me in het geheel niet gelukkig heeft gemaakt? Kan ik wel benoemen wat uiteindelijk echt belangrijk voor mij is? Is dat geen wanhopige vorm van zelfoverschatting? Misschien zoeken we wel naar iets wat helemaal niet bestaat, of niet bestaat in deze wereld.

De Britse christelijke auteur Clive Staples Lewis schreef in zijn beroemde boek ”Mere Christianity”: „De meeste mensen zouden, als ze echt in hun eigen hart hadden leren kijken, weten dat ze verlangen naar iets wat in deze wereld niet te krijgen is. Het wordt je door allerlei dingen in deze wereld aangeboden, maar ze maken de belofte nooit echt waar.”

Selfmade

Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes publiceert jaarlijks een lijst met de 400 rijkste mensen. Verreweg de meesten van hen, onder wie Bill Gates, zijn volgens de samenstellers ”selfmade”, zelfgemaakt. Maar hoe selfmade is iemand als Bill Gates echt?

Volgens de Canadese journalist Malcolm Gladwell is Gates veeleer het resultaat van een reeks omstandigheden die hij zelf niet kon bepalen. Hij zat samen met zijn latere compagnon Paul Allen op de Lakeside High School in Seattle, de eerste middelbare school in de VS die eind jaren 60 al toegang had tot goede computerfaciliteiten. Dag en nacht oefenden Paul en Bill zich in het programmeren. En precies toen Gates en Allen op de toppen van hun fysieke en geestelijke kunnen verkeerden, midden jaren 70, werden de eerste betaalbare microcomputers gelanceerd. Dat is niet selfmade, maar meer een mooie samenloop van omstandigheden.

Wie kan met droge ogen volhouden dat hij selfmade is? Je genen, je opvoeding, het tijdperk en het land waarin je werd geboren, de school die je bezocht, de vrienden die je kreeg, je talenten... Wie heeft als mens al die factoren in de hand?

Een verklaard tegenstander van het selfmadedenken is Robert H. Frank, hoogleraar economie aan Cornell University en auteur van onder meer het boek ”Succes and Luck”. Volgens Frank geloven veel mensen dat maatschappelijk succes afhangt van talent, vaardigheden en hard werken. Die factoren zijn zeker belangrijk, maar onderzoek laat zien dat de rol van mazzel veel groter is. Veel succesvolle mensen realiseren zich niet hoe vaak ze de wind in de rug hebben gehad.

Is het erg als succesvolle mensen de rol van meevallers in hun leven onderschatten? Twee keer: ja.

Ja, want wie denkt dat hij zijn succes aan zichzelf dankt, staat al snel open voor de gedachte dat andere, minder fortuinlijke mensen hun pech ook wel aan zichzelf te danken zullen hebben.

Nog een keer ja. Want experimenten laten zien dat mensen die hun succes toeschrijven aan zichzelf minder bereid zijn om te delen met anderen. Maar wie ervan overtuigd is dat hij mazzel heeft gehad, is meer bereid tot delen.

Geloof

Kun je geloven dat het leven toch zin heeft, ook als je die zin zelf niet kunt verzinnen? Ik geloof van wel. Maar het antwoord ligt voor mij niet in aansprekende ideeën of verstandige leefregels.

Het antwoord op de grote vragen is voor mij een persoon. Een persoon van wie de Bijbel zegt dat hij de Zoon van God is. Een persoon die van zichzelf zei dat hij „de weg, de waarheid en het leven” is. Een persoon die eigenlijk alles is waar wij mensen zo wanhopig naar op zoek zijn. Die persoon is Jezus.

Jezus is voor mij de personificatie van Gods liefde. Het gaat in de Bijbel niet alleen om zijn woorden, maar juist ook om wie hij is en wat hij doet.

Jezus’ doel is niet te heersen over ons leven, maar te dienen. De Bijbel vertelt zelfs dat hij zich opoffert om het lijden van de wereld en de mensen te stoppen; dat hij vervolgens opstaat uit de dood; dat hij op die manier een nieuw begin maakt.

Deze Jezus zegt dan niet: Ik heb jullie niet nodig. Hij nodigt ons juist uit om mee te werken aan Zijn nieuwe wereld. Een wereld waarin het leven draait om liefde, vrede en rechtvaardigheid.

Vrijheid en rust

Zegt Jezus ook nog iets praktisch over wat belangrijk is in het leven en hoe je er iets van maakt? Sterker nog: dat is een van Zijn favoriete onderwerpen. Als voorbeeld haal ik aan wat ik in mijn eigen protestantse kerk in Amersfoort hoorde. Gewoon een preek van mijn eigen dominee.

We lazen Markus 12. Een geleerde man vraagt Jezus: Wat is het allerbelangrijkste? Waar draait het allemaal om? Jezus antwoordt: Je moet God liefhebben boven alles. En meteen daarna geldt: je moet ook je naaste liefhebben als jezelf. Er is niets belangrijker dan dit.

Kan een mens dat? Onze predikant zei het ongeveer zo. Het begint met de ontdekking dat God in de eerste plaats van ons houdt. Dat Hij alles voor ons overheeft. Dat Hij in de persoon van Jezus Zichzelf voor ons heeft opgeofferd. En als je die liefde ziet en herkent, dan wil je deze beantwoorden. Onze liefde voor God is een reactie op God liefde voor ons.

En kan ik iemand liefhebben als mezelf? Het helpt mij dat ik me realiseer dat het allemaal Gods mensen zijn. Ook die ene persoon die zo dominant is, ook die collega die nooit iets zegt. Wanneer ik besef dat God evenveel van hen houdt als van mij, dan ga ik hen met andere ogen bekijken.

Hoe je zélf iets van je leven maakt, is het thema van dit artikel. Maar parkeer dat ”zélf” een tijdje. Zoek het eerst bij de woorden, de daden en de persoon van Jezus. En verbaas je over de vrijheid en rust die dit brengt.

De auteur is gedragswetenschapper. Dit artikel is een samenvatting van de Protestantse Lezing 2018 die hij woensdag houdt in Corpus Experience in Oegstgeest. Deze lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober en georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland.