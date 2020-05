WOII forse breuklijn in de geschiedenis

Volgende week is het 75 jaar geleden dat er, althans in Europa, een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Door de coronacrisis krijgt de herdenking daarvan helaas minder aandacht dan aanvankelijk de bedoeling was. Onmiskenbaar was die oorlog de belangrijkste gebeurtenis van de twintigste eeuw.

Veel meer nog dan de Eerste Wereldoorlog was de Tweede een echte wereldoorlog. Oost-Azië was immers een belangrijk strijdtoneel. Daar werden voor het eerst atoombommen ingezet. De Tweede Wereldoorlog vormt dan ook een forse breuklijn in de wereldgeschiedenis. Niet voor niets werd nog jarenlang over ”voor de oorlog” en ”na de oorlog” gesproken.

Een van de gevolgen van de oorlog was de dekolonisatie van Azië. Voor Nederland was dat een pijnlijke geschiedenis. Na de Japanse bezetting bleek de oude situatie niet meer te herstellen. Maar er was veel weerzin om de macht over te dragen aan mensen als Soekarno, die gecollaboreerd hadden met de Japanners. In veler ogen was hij de Indische variant van Mussert. Te weinig realiseerde men zich, ook al in de vooroorlogse jaren, dat het koloniale bestel niet blijvend kon zijn. Dat het botste met de ontwakende nationale aspiraties van de inheemse bevolking, aspiraties die legitiem waren.

Europa, eeuwenlang het centrum van de wereld, kwam zeer verzwakt uit de oorlog. Zowel economisch als politiek. Dwars door Europa kwam een IJzeren Gordijn. De Russen stonden in het hart van Duitsland en daarmee in het hart van Europa.

De NAVO werd opgericht. Voor zijn veiligheid was West-Europa voortaan afhankelijk van de Verenigde Staten. Een relatie die nu onder druk staat. Voor Trump geldt immers: America first.

Wereldheerschappij

Die verzwakte positie van West-Europa leidde ook tot de Europese integratie. De Duitsers mochten daarin volwaardig meedoen. Langs die weg werd Duitsland weer een normaal land. Op den duur zelfs (zeker na de hereniging met de DDR) het belangrijkste land van Europa. Een herhaling van de gang van zaken na de Eerste Wereldoorlog werd daarmee voorkomen. Toen werd Duitsland afgestraft op een manier die Hitler grote kansen bood om aan de macht te komen.

Bij partijen als de SGP en het GPV bestond grote huiver voor de Europese integratie. Wat zou er op die manier overblijven van onze nationale identiteit? En moest dit ook niet gezien worden als een verwerpelijk streven naar de wereldheerschappij? Maar Nederland zelf nam, vooral vanaf de jaren zestig, steeds meer afscheid van zijn door het christendom gestempelde identiteit. En Europa was zo verzwakt dat ook een samenbundeling van Europese landen bij lange na geen wereldheerschappij zou opleveren.

De Verenigde Naties werden de opvolger van de Volkenbond. Ook hier was tegenover allerlei hooggestemde idealen veel scepsis op z’n plaats. Maar in een wereld waarin de interdependentie, de onderlinge betrokkenheid en afhankelijkheid, steeds meer toeneemt, is het goed om overlegorganen te hebben. Praten is beter dan vechten.

Ook voor Nederland zelf hadden de oorlogsjaren ingrijpende gevolgen. De oprichters van de PvdA wilden de verzuilde verhoudingen doorbreken. Aanvankelijk was dat nog geen groot succes. Later hadden die pogingen meer effect. Eerst in protestantse, daarna ook in rooms-katholieke kring.

Verwachtte men na de bevrijding dat het nog jaren zou duren voor de welvaart weer op het vooroorlogse niveau zou zijn, dankzij de Marshallhulp lukte dat veel sneller. De toenemende welvaart bood ruimte voor sociale voorzieningen. Zo kregen we de AOW, nadat eerder de noodwet-Drees een voorziening vormde voor bejaarden zonder inkomen.

Bezwaren tegen verregaande staatsbemoeienis en overheidszorg van wieg tot graf, die zeker in gereformeerde kring klonken (ook de latere christenradicaal Aantjes was aanvankelijk tegen de AOW), verdwenen op den duur. Voor gewetensbezwaarden werd een oplossing gevonden.

De grote naoorlogse woningnood herinnerde nog jaren aan de omvangrijke oorlogsschade. Pas eind jaren zestig was een zeker evenwicht op de woningmarkt bereikt. Kort na de oorlog was men, met name in vakbondskringen, benauwd dat een forse opvoering van de woningproductie na verloop van tijd zou leiden tot grote werkloosheid onder de bouwvakarbeiders. Overigens doet zich nu opnieuw een groot gebrek aan betaalbare woningen voor.

Volkstellingen

De vraag kan ook gesteld worden wat de oorlogsjaren ten aanzien van kerk en godsdienst hebben nagelaten. In Duitsland, Italië en Frankrijk leidden ze in ieder geval tot de oprichting van christelijke partijen. Partijen die na verloop van tijd verdwenen of sterk seculariseerden.

In Nederland was het opmerkelijk dat de eerste volkstelling na de Tweede Wereldoorlog (1947) liet zien dat de eerdere toename van de onkerkelijkheid aanzienlijk was afgezwakt. Was de onkerkelijkheid tussen 1920 en 1930 bijna verdubbeld, van 7,8 naar 14,4 procent, zeventien jaar later kwam die uit op 17,1 procent. Weer dertien jaar later, in 1960, was de onkerkelijkheid slechts toegenomen tot 18,3 procent.

Kennelijk hadden de beproevingen van de oorlog (en de economische crisis in de jaren dertig) de mensen toch niet onberoerd gelaten. In de decennia erna zou de onkerkelijkheid weer sneller en zelfs veel sneller toenemen.

In de Nederlandse Hervormde Kerk lukte het om tot een nieuwe kerkorde te komen. Dat gaf de oude volkskerk onder leiding van de midden-orthodoxie een nieuw elan. De doorbraakgedachte vond daar duidelijk weerklank. Men zag niet veel in christelijke organisaties. Maar van een herkerstening van de samenleving was geen sprake. De terugloop in ledental en kerkbezoek ging onverminderd door. Later zelfs in een hoger tempo.

Geen pijn gevoeld

Enkele jaren na de oorlog verscheen bij uitgeverij De Banier een kinderboek over het bombardement op Rotterdam onder de titel ”Geslagen maar geen pijn gevoeld”. Die was ontleend aan Jeremia 5:3: „Gij hebt hen geslagen, maar zij hebben geen pijn gevoeld.” In dat Bijbelgedeelte klaagt de profeet Jeremia erover dat het volk van Juda, dat veel tegenslagen en beproevingen heeft ondervonden, de boodschap van God die daarin lag opgesloten niet heeft verstaan. Is dat ook niet wat gezegd zou moeten worden van de tijd na de Tweede Wereldoorlog? Geslagen maar geen pijn gevoeld. Zal het na de coronacrisis anders zijn?