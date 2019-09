Wet BIG II minacht grote groep ervaren verpleegkundigen

De beoogde nieuwe zorgwet BIG II doet geen recht aan de vele verpleegkundigen die vóór 2012 hun hbo-v-diploma haalden. Zij worden namelijk niet automatisch regieverpleegkundige, ondanks hun kundigheid en ervaring.

Een hoofdredactioneel commentaar gaat over de nieuwe wet BIG II, die de door minister Bruins (Medische Zorg) gewenste beroepsdifferentiatie tussen verpleegkundigen moet formaliseren (RD 13-8). Hierin staan twee opmerkingen die weinig vleiend en passend zijn voor de beroepsgroep van verpleegkundigen en geen recht doen aan de feitelijke situatie die dreigt te ontstaan bij het onverkort invoeren van de wet BIG II.

Het gaat om deze alinea: „Het lijkt erop dat de grootste argwaan omtrent de nieuwe wet wordt gekoesterd door de zorgwerkers die niet automatisch voldoen aan de inmiddels vastgestelde vereisten voor de nieuwe functie en daarbij ook geen animo hebben om regieverpleegkundige te worden, bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd. Dreigen zij daarmee boventallig te worden? Of riskeren ze daarmee afstand te moeten doen van allerlei gespecialiseerde taken waarvoor ze zich in het verleden bijschoolden?”

Allround

Er is nog niemand geweest die kan uitleggen waarom voor de wet BIG II het jaar 2012 is uitgekozen als peiljaar voor het wel of niet gecertificeerd zijn als regieverpleegkundige. Daardoor worden alleen zij die een maximaal zes jaar oud hbo-v-diploma hebben automatisch regieverpleegkundige. Het overgrote deel van de verpleegkundigen die nu werkzaam zijn, is echter vóór 2012 in dienst getreden. Er zijn al met al vier groepen verpleegkundigen:

- hbo-v van 2012 tot nu toe: dan word je direct regieverpleegkundige;

- hbo-v voor 2012: dan ben je verplicht tot het doen van een toets alvorens regieverpleegkundige te kunnen worden;

- mbo-v / Inservice / CZO & NLOF6: een scholing van een jaar is nodig om in aanmerking te komen voor de functie van regieverpleegkundige;

- mbo-v: je moet een verkort hbo-v-traject volgen om regieverpleegkundige te kunnen worden.

In de huidige zorg werken veel verpleegkundigen van vóór 2012. Zij worden niet zelden als senior gezien: allround op hun vakgebied en in staat om leerlingen te begeleiden, artsen te adviseren en familie van patiënten op te vangen.

Zijspoor

De commentaarzinsnede „in het verleden bijschoolden” is bedenkelijk en pijnlijk voor alle verpleegkundigen. Bijscholing is namelijk een voortdurend proces, zoals leren dat in iedere functie is. Een diploma is geen eindstation, maar een moment om vandaar verder te werken. Verpleegkundigen moeten jaarlijks voldoende bijscholing volgen om de BIG-registratie opnieuw met vijf jaar te kunnen verlengen. Dat zijn opleidingen van hoog niveau, met strenge toetsen die landelijk zijn vastgesteld.

De „argwaan” onder verpleegkundigen is er zeker en die is terecht. De wet BIG II treft een grote groep (zo niet de grootste groep) verpleegkundigen, met onvoorstelbaar veel werk- en levenservaring. Die worden door de wet achteloos op een zijspoor gerangeerd.

Inderdaad wordt de mogelijkheid geboden om een aanvullende opleiding te volgen. Maar gaan verpleegkundigen als nieuwe ”verpleegkundige 2.0” echt ander werk doen dan nu al gedaan wordt? De patiënt verandert niet ineens van complex in nog complexer.

Loondaling

Dat de verpleegkundigen die voor 2012 zijn opgeleid een punt hebben, staat vast. Zij zijn door extra opleidingen naar hun huidige werkniveau toegegroeid. Al die jaren werkervaring en aanvullende opleidingen zouden nu met een pennenstreek door BIG II waardeloos worden? Dit is erg moeilijk voor bijvoorbeeld mbo’ers die door middel van aanvullende opleidingen hun huidige specialistische werk kunnen doen, maar niet in staat zijn om nog een hbo-opleiding te gaan doen.

Maar het venijn zit in de staart: iemand die geen gespecialiseerde taken meer in het takenpakket heeft, hoef je ook niet langer op dat niveau uit te betalen. Zo simpel ligt dat.

Voor een grote groep verpleegkundigen dreigt er een ongewenste stop op de carrièremogelijkheden, als zij niet mee willen (door leeftijd, vanwege een kleine aanstelling of om een andere reden) naar de functie van regieverpleegkundige. Daardoor kan er vroegtijdig een einde komen aan de uitloop in de functieschaal.

Als de wet BIG II er komt, zullen mogelijk velen dus de verpleging voortijdig verlaten. Dit terwijl de zorg nú al nauwelijks voldoende mensen vindt om de bestaande vacatures in te vullen.

Grondige verdieping

Het zou de Tweede Kamerleden met gezondheidszorg in hun portefeuille sieren wanneer zij zich, voordat BIG II ter sprake komt in een commissie- of Kamerdebat, grondig verdiepen in de werkomstandigheden van verpleegkundigen en de forse aderlatingen die het gevolg zullen zijn van BIG II, alvorens een uitspraak over de beoogde wet te doen.

De auteur is werkzaam in een UMC.