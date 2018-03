Wat maakte Jezus zo gewillig in het lijden? Liefde

Een van de meest intrigerende teksten uit het lijdensevangelie staat in Mattheüs 26. Petrus heeft net zijn zwaard getrokken om Jezus te bevrijden. Impulsief en ongelooflijk dom. Als de Heere Jezus niet onmiddellijk had ingegrepen, was er een woest gevecht ontstaan met een niet moeilijk te voorspellen uitslag (vgl. Luk. 14:30-31).

Ook dom omdat Jezus Petrus’ drang om Hem te beschermen al eens eerder met uiterst felle bewoordingen had afgewezen: „Ga weg, achter mij, satanas!” Tegen Petrus zegt de Heere Jezus nu: „Of meent gij, dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal meer dan twaalf legioenen engelen bij Mij stellen?”

Als je vanuit deze werkelijkheid naar de actie van Petrus kijkt, wordt het bijna aandoenlijk. Wil hij met zo’n zwaardje de strijd winnen en slaat hij ook nog mis!

Trouwens, als je in de spiegel van Petrus naar jezelf kijkt, komen veel inspanningen ook in een ander licht te staan. Wat kunnen we ons zorgen maken over de gemeente, over de jongeren, over ons kerkverband, over de ontwikkelingen in ons land. Niet alleen zorgen want wat kunnen we bezig zijn met oplossingen en zonder na te denken focussen op actie: een bezwaarschrift, een nieuw kerkenraadslid, een goede campagne voor een zetel meer, een onderzoek en een plan van aanpak voor jongeren, een spannend beslismoment tijdens de synode. Dat we het intuïtief van dit soort dingen verwachten, is net zo belachelijk als de mislukte stoerheid van Petrus. Hij zou Jezus weleens even beschermen! Nietig mensje.

Jezus zegt dat Hij op dit moment de Vader kan bidden en dat Zijn Vader hem meer dan twaalf legioenen engelen zou sturen. Een legioen is 6000 man. Stel je voor: meer dan 70.000 tegenover dat bijeengeraapte legertje met hun zwaarden en stokken. Geen soldaten maar engelen (1 engel = 185.000 soldaten; 2 Kon. 19:35).

Toch zit voor mij het intrigerende niet in die twaalf legioenen, maar in het woordje ”nu”. Ieder moment van Zijn lijdensweg kon de Heere Jezus Zijn Vader bidden om er een einde aan te maken. Toen Hij zo banaal door soldaten werd uitgedaagd om te zeggen wie Hem had geslagen; toen Hij hoorde en zag hoe de mensen voor wie Hij was gekomen, krijsten: „Kruis Hem”; toen de eerste vreselijke geselslagen zijn rug opentrokken; toen Hij tijdens het onmenselijke lijden aan het kruis te horen kreeg: „Indien Gij Gods Zoon zijt, kom af’; toen de diepste nacht aller nachten viel en een volstrekte eenzaamheid over Zijn ziel kwam. Laten we bedenken hoe Hij van minuut tot minuut Zijn Vader had kunnen aanroepen, en alles zou voorbij zijn.

Het is onbevattelijk. Wij willen aan kruis en lijden ontsnappen, liever vandaag dan morgen. En zeker als dat lijden totaal oneerlijk is. Als we geslachtofferd worden, omringd door kwaadaardige, lachende en spottende mensen. Wij zouden iedere escape met beide handen aangrijpen. Jezus gaf Zijn gezicht om bespuugd te worden, Zijn rug om gegeseld te worden, Zijn lichaam om gekruisigd te worden, Zijn leven om genomen te worden.

Wat maakte Hem zo gewillig? Zo volhardend van stap tot stap? Hier is het antwoord: Liefde. Liefde, met als vrucht gehoorzaamheid. „Daarom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik Mijn leven afleg, opdat Ik het weer neme. Niemand neemt het van Mij, maar Ik leg het van Mijzelf af; Ik heb macht het af te leggen, en heb macht het weer te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen” (Joh. 10:17-18).

Wat zou het heerlijk zijn als we ons daarop zouden mogen richten. Zijn liefde die schittert in Zijn gewilligheid. Liefde tot Zijn Vader, liefde tot Zijn kinderen, van wie de namen in Zijn doorboorde handpalmen gegraveerd staan. „Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft” (1 Joh. 3:16).

Dan zal die liefde ook ons vervullen, samen met een ontluikend verlangen om Hem weer te zien. „Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid” (Jes. 25:9).

