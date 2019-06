Vrouwenstop bij het RD?

Sommige berichten kunnen ineens je aandacht trekken. Afgelopen dinsdag was dat bij mij het geval met het artikel ”Mannenstop op Technische Universiteit Eindhoven”. De vacatures staan voorlopig uitsluitend open voor vrouwen, omdat ‘Eindhoven’ nu een mannenbolwerk is. De universiteit wil dit veranderen. Volgend jaar moet al een op de vijf hoogleraren een vrouw zijn.

Toch is zo’n maatregel merkwaardig. Een man krijgt dus geen kans, zelfs niet als hij meer kwaliteiten heeft.

Opvallend is dat er na het bekend worden van het bericht geen storm van kritiek opstak. Het zou eens andersom moeten zijn: als het RD een vrouwenstop zou afkondigen, was de wereld te klein. Dan zouden we de volle laag van de emancipatielobby over ons heen krijgen.

Een goede vraag is hoe de maatregel zich verhoudt tot artikel 1 van de grondwet, waarin staat dat discriminatie op grond van onder andere geslacht verboden is. En daar lijkt in Eindhoven zeker sprake van te zijn.

Toch lijkt een mannenstop juridisch mogelijk. De wet staat namelijk positieve discriminatie toe als bijvoorbeeld een bepaalde groep mensen onvoldoende is vertegenwoordigd. Aangezien er zeer weinig vrouwen op de technische universiteit zijn, lijkt het besluit daarom niet op wettelijke barrières te stuiten.

TU benoemt alleen vrouwen: ''Juridisch spannend''

Stappen om vrouwen op de arbeidsmarkt positief te discrimineren, zijn niet nieuw. Al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw voert ons land een stevig emancipatiebeleid. Zeker in personeelsadvertenties van de overheid stond vaak de passage dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitging naar een vrouw.

Het beleid heeft effect gehad. In Nederland werkt 73 procent van de vrouwen tussen de 15 en 65 jaar. Daarmee behoort ons land tot de Europese top. Een belangrijke kanttekening is wel dat verreweg de meeste vrouwen in deeltijd werken. En dat tot ergernis van menige feminist.

Een andere kwestie is dat al lange tijd wordt geprobeerd om meer vrouwen in de top van bedrijven en organisaties te krijgen. In een poging dit te veranderen, zijn er wettelijke streefcijfers vastgelegd. Deze worden echter niet gehaald en daarom heeft minister Ingrid van Engelshoven (D66) gedreigd met de invoering van wettelijke afdwingbare quota.

De emancipatielobby in ons land blijft doorgaan. Het verschil tussen man en vrouw moet worden weggewerkt, maar dat is een volstrekte miskenning van de wijze waarop de Heere God man en vrouw heeft geschapen. Ze zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Het maatschappelijke emancipatiestreven gaat de gereformeerde gezindte niet voorbij. Tot het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw zegden reformatorische vrouwen meestal hun baan op als zij een baby kregen. Dat komt echter steeds minder voor. Vrouwen gaan door met werken, al is dat veelal in deeltijd.

En hoe is de situatie op het RD, om op de kop boven dit verhaal terug te komen? Het antwoord is eenvoudig: bij het benoemingsbeleid speelt geslacht geen doorslaggevende rol. Bij het RD zijn mannen én vrouwen welkom.

De auteur is adjunct-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. Reageren? welbeschouwd@refdag.nl