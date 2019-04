Vraag Joden in Jeruzalem om vergeving

Er is maar één manier om vergeving te vragen aan het Joodse volk: door ernaartoe te gaan. Daarom wordt het tijd dat predikanten en voorgangers van verschillende denominaties in Nederland een berouwreis naar Israël maken.

Hoe komt het dat Joden ervan overtuigd zijn dat Jezus de beloofde Joodse Messias niet kan zijn? Dit is mede te begrijpen vanwege het feit dat, gedurende tweeduizend jaar, christenen in Jezus’ naam Joden hebben vervolgd en gedood. Die naam wordt door Joden geassocieerd met kruistochten, gedwongen bekeringen, onderdrukking en moord. De christenen hebben het Joodse volk het zicht op zijn Messias ontnomen door hun zondige en superieure houding.

De kerk heeft door de eeuwen heen onloochenbaar bloed van onschuldige Joden aan haar handen gekregen. Daar kunnen wij als christenen niet omheen, willen we recht doen aan de tragische en pijnlijke geschiedenis van de kerk ten opzichte van het Joodse volk.

Zo hebben ‘Auschwitz’ en de door de nazi’s geopperde ”Endlösung der Judenfrage” christelijke wortels. De Holocaust kan niet begrepen worden zonder de theologisch geduide anti-Joodse leringen en gevoelens die eeuwenlang in het christendom van West-Europa standhielden. De onbijbelse vervangingsleer is daar de basis van.

In deze traditie stond ook Hitler, toen hij zei: „Die Juden haben Jesus gekreuzigt, darum sind sie nicht wert zu leben.” Hij beriep zich op Luther. De kerk heeft op deze wijze de Joodse Messias losgescheurd van Zijn volk.

Vanaf de eerste Jodenvervolging door christenen (in de 4e eeuw) tot aan de weerzinwekkende verschrikkingen van de Holocaust is de kerk blind geweest voor Gods plan met het door Hem uitverkoren volk. Eveneens voor het heilsfeit dat het verbond tussen God en Zijn volk nog steeds bestaat: Israël is niet en nooit vervangen door de kerk. God is trouw aan Zijn verbond en komt Zijn beloften na.

Dat maakt het zo veel te meer onbegrijpelijk dat antisemitisme en christendom eeuwenlang hand in hand zijn gegaan. Dat begon anderhalve eeuw na Christus al. Dit terwijl christenen het Evangelie toch aan de Joden te danken hebben.

Brug

Omdat op de schouders van christendom en kerk een grote schuld rust, is het noodzakelijk om niet alleen God, zoals in 2008 door predikanten in Utrecht is gebeurd, maar ook Zijn volk berouw te tonen en vergeving te vragen. Alleen daarmee wordt het Joodse volk recht gedaan. Het zal de belangrijkste proclamatie zijn in de geschiedenis van het christendom.

Er is maar één manier om vergeving te vragen aan het Joodse volk: door ernaartoe te gaan. Daarom wordt het tijd dat predikanten en voorgangers van verschillende denominaties in Nederland een berouwreis naar Israël maken. Om in de Knesset in Jeruzalem, in aanwezigheid van premier Netanyahu en parlementsleden, als vertegenwoordigers van het Joodse volk, in alle nederigheid schuld te belijden en vergeving te vragen. Net zoals een groepje predikanten uit Noorwegen dit een paar jaar geleden deed.

Dit zal het hart van het Joodse volk diep raken. En het zal Gods hart raken. Hiermee zal een begin gemaakt worden met het terugwinnen van het vertrouwen van het Joodse volk. Alleen op deze manier kan een brug worden geslagen tussen christenen en Joden.

Eenzijdige beeldvorming

Ook is het belangrijk spijt te betuigen en vergeving te vragen voor het antisemitisme dat in Europa de laatste jaren opnieuw de kop opsteekt. De eenzijdige en veroordelende beeldvorming in de media met betrekking tot Israël maakt daarvan deel uit. Evenals de (financiële) steun voor Palestijnen die voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt en de anti-Israëlbeweging BDS (Boycot, Desinvesteren en Sancties). Want: „Onverschilligheid is voor mij de belichaming van het kwaad”, zei Elie Wiesel, auteur van verschillende boeken de Holocaust, die hij overleefde.

De auteur, freelance journaliste, is initiatiefnemer van het Sjofar-team, een werkgroep die een verootmoedigingsreis naar het Beloofde Land voorbereidt. Dit artikel is gebaseerd op een open brief van dit team aan predikanten en voorgangers in Nederland. Meer informatie en opgave: Geja Lahpor (berouwreis@hotmail.com).