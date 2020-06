Voor kroonrechten van Koning opkomen

Hoe moeten kerken spreken in de maatschappij en richting de overheid? Bescheiden en behoedzaam, zonder rechten te claimen, dankbaar voor de voorrechten die zij nog mogen hebben, gericht op overleg en consensus? Of meer assertief en uitgesproken, met een nadrukkelijk beroep op de Bijbel als Gods Woord en de ultieme autoriteit van Christus als Koning? Bij thema’s als Covid-19 en homoseksualiteit blijkt dat hier binnen reformatorische kerken verschillend over wordt gedacht, maar dat voorzichtigheid overheerst.

Hoe doen Bijbelgetrouwe kerken in het buitenland dit eigenlijk? Wat recente voorbeelden.

„Geachte Premier (...) zoals u weet, verplichten de Bijbel en de eeuwenoude traditie christenen om wekelijks bijeen te komen (...) rond het Woord van God en de sacramenten (...) Noch het christelijk geloofsbelijden, noch de kerk als instelling kan bestaan zonder de wekelijkse samenkomst op de dag des Heeren. Deze goddelijke plicht (...) is zo belangrijk voor christenen dat die alle menselijke wetgeving en regelgeving overtreft (...) We willen de burgerlijke overheid er met respect aan herinneren dat de kerk niet bestaat bij de gratie van toestemming door de staat, want de grond van haar vestiging en ordening wordt gevonden in Jezus Christus Zelf.

We hebben ervoor gekozen om vrijwillig en tijdelijk onze bijeenkomsten te staken (...) Dat gezegd hebbend, nooit eerder in 1500 jaar westerse geschiedenis is het voorgekomen dat de kerk van Jezus Christus niet bijeenkwam met Pasen, of gedurende maanden geen diensten hield, zelfs niet in tijden van oorlog of epidemieën met gevolgen die vele malen erger waren dan Covid-19. Nooit eerder werd de kerk het recht ontzegd om zieken bij te staan in het uur van hun sterven. Nooit eerder heeft de kerk opgehouden de sacramenten te bedienen...” (uit: Petitie van kerken aan de regering, Ontario, Canada, mei 2020).

„Ernstige zonde”

Een ander voorbeeld. „De afwijzing van homoseksuele praxis in het Oude en het Nieuwe Testament is zo eenduidig, dat dit elke discussie erover eigenlijk overbodig maakt. De Bijbelteksten hiervoor zijn bekend en hoeven hier niet te worden herhaald (...) Homoseksuele praxis wordt beschreven als een gruwel en een ernstige zonde voor God. Waarom is de Bijbel zo radicaal in het verwerpen van homoseksualiteit? Antwoord: Het gaat over Gods scheppingsorde. En wie Gods scheppingsorde in twijfel trekt, valt de Schepper aan, de drie-enige God zelf.” (uit: Verklaring van de kerkenraad van de kerk Sint-Martini, Bremen, Duitsland, 14 mei 2020).

Een derde voorbeeld. „...We willen de Minister-President erop wijzen dat het ons ontzet dat juist in deze tijd van nationale inspanningen om levens te redden, er tegelijk sprake is van steeds voortschrijdende abortuswetgeving die de vernietiging van ongeboren kinderen mogelijk maakt…” (uit: Brief namens de Gospel Standard Society aan Minister-President Boris Johnson, Engeland, 6 april 2020).

„Schadelijk”

Laatste voorbeeld. „Wij zien veel belijdende christenen en hele denominaties zich overgeven aan de seksuele revolutie. Wij willen niet tot hen behoren, en zelfs niet op subtiele wijze het zaad strooien voor een toekomstige capitulatie. Aangezien het gezin een hoeksteen is van de samenleving en het gewone middel voor opvoeding en zorg, zijn alle zonden die het gezin bedreigen, ondermijnen of marginaliseren gevaarlijk en schadelijk voor bloei van de mensheid.” (uit: rapport over seksualiteit van de Presbyterian Church of America; auteurs onder anderen Kevin Deyoung en Tim Keller, mei 2020).

Het rapport opent met twaalf samenvattende ”statements” die enigszins doen denken aan de Nashvilleverklaring in Nederland, maar ze zijn grondiger, meer Bijbels onderbouwd, actueler en trefzeker geformuleerd.

Glashelder

Bij het lezen van deze verklaringen valt op dat ze zijn geschreven in krachtige, welsprekende taal. Integrale lezing is de moeite waard. In de tweede plaats: er wordt bepaald niet met meel in de mond gesproken. De verbinding die bijvoorbeeld door de Gospel Standard Society gelegd wordt tussen de bestrijding van corona en verdergaande legalisatie van abortus zou vermoedelijk door veel kerken in Nederland als ongepast gezien worden. De broeders in Engeland schrikken er echter niet voor terug om dit eerlijk te benoemen. Daarnaast: er wordt voluit Bijbels gesproken, zodanig dat de hele Bijbel spreekt. Of, zoals Sinclair Ferguson het verwoord: „De kerk moet de héle Christus aan de wereld voorstellen (...) Christus is zowel de Heilige als de Genadige.” En ten slotte: men laat er geen misverstand over bestaan dat de staat nooit kan en mag bepalen wat in kerken gebeurt. De petitie van kerken in Ontario, hoewel met respect voor de overheid geschreven, is glashelder: Christus is Koning van Zijn kerk.

Op fluistertoon

Wie deze verklaringen uit het buitenland op zich laat inwerken, ontkomt niet aan de conclusie dat kerken in Nederland wel erg voorzichtig zijn in hun spreken. Zeker wanneer het gaat om beladen onderwerpen als homoseksualiteit, wordt veelal op fluistertoon gesproken. Vermoedelijk is dat een van de redenen –zeker niet de enige– waarom de Nashvilleverklaring vorig jaar zo’n ophef veroorzaakte. Dat was Nederland niet meer gewend.

Ook het spreken van kerken in de coronacrisis getuigt tot op heden van omzichtigheid. Behalve de brochure die door zes predikanten van verschillende kerkverbanden op persoonlijke titel geschreven werd (”Als de Heere roept”), klonk er geen gezamenlijk profetisch getuigenis vanuit de kerken. Ook een gezamenlijke biddag zat er niet in. Pas sinds enkele weken wordt er (eindelijk) een debat gevoerd over de vraag of er geen sprake is van vergaande aantasting van de grondwettelijke rechten. De inzet lijkt nu vooral gericht op ruimte voor ”maatwerk”. De hoop is dat de ophanden zijnde noodwet dit mogelijk gaat maken.

Staatsvrije ruimten

Dat gaat echter voorbij aan de fundamentele vraag of de staat regels mag stellen voor de wijze waarop erediensten plaatsvinden. Er zijn goede juridische argumenten om deze vorm van staatsdwang af te wijzen. Mr. drs. Jaco van den Brink wees erop dat rechtstatelijk denken betekent dat er staatsvrije ruimten zijn, zoals de kerk (RD 9-6).

Belangrijker is echter de inbreuk die gemaakt wordt op de rechten van Christus als Koning van Zijn kerk. Kerken zouden er daarom voor moeten pleiten om zélf vrijwillig op verantwoorde wijze invulling te geven aan richtlijnen. Nood vereist voor kerken geen wet.