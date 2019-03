Verwerven meerderheid in Eerste Kamer kan nog steeds

Het kabinet-Rutte hoeft door de uitslag van de Statenverkiezingen niet in de problemen te komen. Ook de kabinetten-Rutte I en II slaagden erin om, ondanks het ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer, wetsvoorstellen door het parlement te loodsen.

Op basis van de uitslag van de Statenverkiezingen verliezen de vier coalitiefracties (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) in juni hun meerderheid in de Eerste Kamer. Zij gaan vermoedelijk van 38 naar 31 zetels. Dat verlies van zeven is fors, maar in 1991 en 2019 was het verlies nog groter, namelijk negen zetels. Overigens was er alleen in 1983, 1995, 2007 en 2011 winst voor de coalitie.

Sinds 2010 kenden we geregeld periodes waarin het kabinet niet op een meerderheid in de Eerste Kamer kon rekenen. Na 2011, toen VVD, CDA en PVV samen op 37 zetels kwamen, bleek de SGP bereid gedoogsteun te geven. Voor het kabinet-Rutte II was er vanaf het begin geen meerderheid. Met dertig zetels kwam het er acht tekort. De oplossing werd toen spoedig gevonden in het sluiten van deelakkoorden met ”constructieve” oppositiepartijen. Vaak waren dat D66, ChristenUnie en SGP, maar een enkele keer ook CDA en GroenLinks.

De kabinetten-Rutte I en II slaagden er prima in om, ondanks het ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer, wetsvoorstellen door het parlement te loodsen, al leden ze sporadisch nederlagen. De compromissen om dat mogelijk te maken, werden echter in de Tweede Kamer gesloten. Net als voor regeerakkoorden die door een Kamermeerderheid worden gesloten, geldt dat deze deelakkoorden in politieke zin ook de fracties in de Eerste Kamer binden. Anders gesteld: toen de fractievoorzitter van GroenLinks een deelakkoord sloot over het sociaal leenstelsel kon de Eerste Kamerfractie van die partij moeilijk alsnog dwars gaan liggen.

De nieuwe verhoudingen in de Eerste Kamer betekenen dan ook niet per definitie dat de ‘macht’ van de Eerste Kamer ten opzichte van het kabinet toeneemt. Het paradoxale is dat de Eerste Kamer effectiever kan opereren als zaken wat in de luwte plaatsvinden.

Politieke druk

Over die rol van de Eerste Kamer bestaan nogal wat misverstanden. Gesteld wordt veelal dat deze moet waken over de kwaliteit van de wetgeving. Er is echter geen enkele formele beperking waar het gaat om het beoordelen van wetgeving. Het politieke oordeel staat uiteindelijk vooraan. Het is zeker waar dat veel Eerste Kamerfracties extra alert zijn op zaken als uitvoerbaarheid, noodzaak, kwaliteit en grondwettelijkheid van nieuwe wetgeving.

Welk gewicht echter aan bezwaren ten aanzien van die ”kwaliteit” moet worden gehecht, is echter ook een politieke afweging. Het is in het verleden meer dan eens voorgekomen dat een deel van de Eerste Kamer van mening was dat een wetsvoorstel niet volledig voldeed aan kwaliteitscriteria. Meestal woog het politieke oordeel dat de nieuwe wet nu eenmaal nodig was dan zwaarder, bijvoorbeeld omdat er in het regeerakkoord afspraken over waren gemaakt of om bezuinigingen te halen.

Als er kritiek is op de wetgevingskwaliteit, dan kan de Eerste Kamer, door met verwerping te dreigen, proberen verbetering af te dwingen. Weliswaar mist de Kamer het recht van amendement, maar in de vorm van toezeggingen of via een novelle (een wetsvoorstel om de voorliggende wet te wijzigen) kan hij dat toch bereiken. Maar die kans is groter als de politieke druk om sowieso vóór te stemmen niet bovenmatig groot is. Het dreigement om te verwerpen, moet wel kunnen worden waargemaakt!

Tot 2010 kon het kabinet in het uiterste geval druk uitoefenen op de ‘bevriende’ fracties. Die was dan meestal doorslaggevend. Kabinetten die niet op voldoende parlementaire steun kunnen rekenen, missen dat drukmiddel.

Door het sluiten van deelakkoorden in de Tweede Kamer vergroot het kabinet zijn parlementaire draagvlak. Dat doet de kans op een meerderheid in de Eerste Kamer toenemen en maakt ook politieke druk mogelijk.

Concessies

Het kabinet zal vanaf juni in de Eerste Kamer zeven extra stemmen nodig hebben. De steun van oppositiepartij GroenLinks zou in dat opzicht volstaan, want die partij komt met negen zetels in de nieuwe Eerste Kamer. Bij een deelakkoord met de PvdA (zeven zetels) is evenmin een tweede partij nodig. Ter rechterzijde zijn de mogelijkheden beperkter.

Uiteraard mag een oppositiepartij dan best concessies verlangen. Iedere partij komt uiteindelijk steeds voor de afweging of het behaalde resultaat voldoende is om steun te geven aan een wetsvoorstel. De uitkomst kan ook zijn dat dit niet het geval is en dat die steun er niet komt. Van een echt probleem lijkt vooralsnog geen sprake. Kabinetten sneuvelen in het algemeen ook eerder door interne verdeeldheid dan door parlementaire nederlagen.

De auteur is bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis (Universiteit Maastricht) en medewerker PDC/Montesquieu Instituut.