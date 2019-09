Verlagen 130 km-limiet en rustiger rijden urgenter dan ooit

Op snelwegen de 130 km-limiet verlagen, betekent win-win-win voor verkeersveiligheid, milieu en klimaat. Vergeleken met halvering van de veestapel is verbetering van ons aller rijgedrag ook een eerlijker en rechtvaardiger maatregel.

De stikstofuitspraak van de Raad van State heeft niet alleen duizenden procedures doorkruist, maar ook een eind gemaakt aan een onverkwikkelijke erfenis van de eerste twee kabinetten-Rutte. Die kabinetten hebben het milieubeleid en de natuurbescherming meer kapotgemaakt dan versterkt. De economie ging vóór het milieu en de natuur, ook al leek het op papier goed geregeld.

Coalitiepartners en sectorlobbyisten bekvechten over de maatregelen waarmee de stikstofuitstoot omlaag kan. Daarbij moet de foute beleidspraktijk en niet de natuurbescherming of de stikstofnorm de zwartepiet toegespeeld krijgen. Het onnodig stilleggen van postzegel-woningbouwplannetjes zonder meetbare natuurschade schept daarentegen ongewenste rechtsonzekerheid. Hopelijk brengt de commissie-Remkes uitkomst.

Flinterdunne motivering

Het voorstel van D66 om de grootste bron van stikstof (de veestapel) te halveren, lijkt doeltreffend. Zoiets kan echter nooit op korte termijn uitgevoerd worden, tenzij we massaal stoppen met melk drinken, biefstuk eten en babyvoeding exporteren. Het zou duizenden (melkvee)boeren brodeloos maken.

Dat is ook nogal navrant als we bedenken dat D66 in feite meegewerkt heeft aan een van de oorzaken van de verhoogde stikstofconcentraties, namelijk de verhoging van de maximumsnelheden op het rijkswegennet. Feit is dat benzine- en dieselauto’s bij hogere snelheden meer toeren maken en dus veel meer stikstofoxiden/NOx (en CO2) uitstoten dan bij 100 km per uur.

Na de verkiezingsstunt met 130 km-borden heeft VVD-minister Schultz van Verkeer en Waterstaat vanaf 1 september 2012 op zoveel mogelijk autosnelwegen de sinds 1988 bestaande limieten (van 100 respectievelijk 120) verhoogd naar 120 en 130 km per uur. Met een flinterdunne motivering („lekker doorrijden”, tijdwinst, „de automobilist wil het”), terwijl de negatieve gevolgen voor milieu en verkeersveiligheid werden weggeredeneerd, kreeg zij de limietverhoging door de Kamer, nadat D66 akkoord was gegaan omdat het de VVD z’n stokpaardje gunde. Voordien had D66 zich met GroenLinks, PvdA, SP en ChristenUnie jarenlang tegen verhoging verzet. De VVD „de 130 gunnen” deed Diederik Samsom overigens voor Rutte-II ook, in ruil voor wat sociale kruimels.

De gezondheidseffecten van stikstofdioxide (NO2) langs enkele stedelijke wegvakken dwongen toen al tot doorgaan met lagere limieten, zoals 80 km per uur op de A10-West en de A13. Mogelijk is het snelhedenbeleid nu zelf alsnog niet-verbindend, omdat het in strijd is met de Europese stikstofregels.

Het Nieuwe Rijden

Diesels zónder stikstofreductie-technologie (alles vóór de Euro-6-norm, die beoogt dat dieselvoertuigen uiteindelijk net zo schoon worden als benzineauto’s) zorgen voor de hoogste NOx-emissies, die dus overal vrijkomen, ook bij lagere snelheden en op binnenwegen. Hetzelfde geldt voor alle soorten voertuigen als ze op hogere snelheid rijden én als ze rijden met hogere toerentallen.

Vanwege de verkeersveiligheid, de volksgezondheid, het klimaat en nu ook de stikstofdepositie (de hoeveelheid stikstofhoudende verbindingen) is dus verlaging van rijsnelheden en van toerentallen noodzakelijk. Deze verlaging is ook snel uitvoerbaar. Dit soort maatregelen was vanaf 1988 standaard milieubeleid, ingevoerd door de ministers Nijpels en Kroes van de VVD(!). Het heeft de NOx- en CO2-verkeersemissies jarenlang effectief verminderd, miljarden liters brandstof bespaard en de verkeersveiligheid bevorderd. Schonere en zuiniger motoren zijn dus niet genoeg, ze moeten ook zuiniger bereden worden.

Zuiniger rijgedrag met minder toeren werd indertijd gepromoot via het gedragsprogramma ”Het Nieuwe Rijden” (HNR). Dat bleek zeer kostenbesparend (7 tot 10 euro per ton bespaarde CO2) en werd zelfs populair. Boven op de snelheidsverhoging heeft minister Schultz ook dát goedlopende klimaatprogramma na 2012 wegbezuinigd. Zo heeft de overheid zelf twee maatregelen die de uitstoot van CO2 en NOx kosteneffectief beperken, stopgezet. Met funeste gevolgen voor het milieu en de verkeersveiligheid (toename verkeersdoden sinds 2014).

Met minder toeren rijdend (bijvoorbeeld 2000 in plaats van 3000 RPM) kan iedere automobilist de eigen stikstofemissies morgen al met tientallen procenten verlagen. Geen automobilist is zich daarvan bewust! Hervatting van de communicatiecampagne ”Het Nieuwe Rijden” is een maatregel die de commissie-Remkes meteen kan inboeken.

Win-win-win

Binnen het Klimaatakkoord rustte er nog een VVD-taboe op verlaging van de 130 km-limiet. Gelukkig zien zelfs de coalitiepartners en werkgevers nu in dat dit taboe van tafel moet om het stikstofprobleem te kunnen verminderen. De verhogingen sinds Rutte I kunnen snel ongedaan gemaakt worden bij ministerieel besluit (via het Reglement verkeersregels en verkeerstekens).

Actualisering van het tot 2012 geldende systeem betekent 100 km per uur als limiet op de drukste en breedste rijkswegen (zoals A1, A2 en A4) en een algemene 120 km-limiet voor de overige snelwegen. Met een betere indeling van de limieten per wegvak (met minder onbegrijpelijke variaties), eerlijke voorlichting en extra trajectcontroles is effectieve handhaving daarvan goed mogelijk. Ook moet de 80 km-limiet voor vrachtwagens beter gehandhaafd worden.

Aangezien (de door Schultz opgevoerde) privé-tijdwinst en snelheidsbeleving geen algemeen belang of wettelijke overheidstaak vormen, maar milieu en volksgezondheid wel, is er geen zinnig argument meer tégen snelheidsverlaging. De 130 km-limiet verlagen betekent win-win-win voor verkeersveiligheid, milieu en klimaat. Vergeleken met halvering van de veestapel is verbetering van ons aller rijgedrag ook eerlijker en rechtvaardiger, want de uitstoot van onze ”heilige koe” kan morgen al omlaag. Die van echte koeien niet.

De auteur is oud-projectleider snelheidslimieten en rijgedrag (VROM/Milieu).