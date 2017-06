Vechten tegen overgewicht doe je met elkaar

Werken aan een gezond gewicht is vaak een eenzame strijd. Werkt de omgeving bewust mee, dan is volhouden al een stuk gemakkelijker, reageert Gerlinde Kampert.

Volgens het commentaar onder de kop ”Naar buiten” (RD 14-6) moeten christenen ook het goede voorbeeld geven in het matigen van hun gewicht. Er wordt ingegaan op de risico’s van een ongezonde leefstijl en de taak die een christen op dit vlak heeft. Maar hoe kan dat het beste worden vormgegeven?

Als diëtist geef ik cliënten veel adviezen mee. Een van de belangrijkste redenen waarom mensen bij mij terechtkomen, is dat de klachten die zijn gerelateerd aan hun overgewicht verergeren. Of omdat er aan voeding gerelateerde ziekten optreden, zoals diabetes type 2, hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterolgehalte. Eigenlijk zijn we dan al te laat, maar ik ben toch blij dat ze dan komen.

Ook zijn zorgen om het uiterlijk en om het gevoel van eigenwaarde belangrijke drijfveren om te komen. Gezonde mensen die wel een vorm van overgewicht of obesitas hebben, komen echter niet vaak naar de diëtist, ondanks aandringen van arts of verpleegkundige.

Waarom niet? Zijn ze bang dat ze niets meer mogen? Is er angst voor het moeten doorbreken van gewoontes? Is de confrontatie met het eigen gedrag te bedreigend?

Cultuur

Goed omgaan met je gewicht is inderdaad een stap maken in gedragsverandering. Deze stap is vaak erg groot. Eten en drinken zijn ingebed in onze cultuur en horen bij sociale verplichtingen. Wie kent niet een familielid bij wie het eigenlijk onbeschoft zou zijn als je nee zegt tegen een koekje? Of als je om water vraagt?

Bij mensen die aan de slag gaan met gewichtsvermindering komt deze barrière vaak ter sprake. Soms zijn ze zelfs bang om deel te nemen aan sociale activiteiten, puur door het overdadige aanbod aan eten en drinken.

Gasten

Gedragsverandering houdt dus niet alleen verband met jezelf maar ook met je omgeving. Werk, school, familie, vrienden... iedereen moet eigenlijk geïnformeerd worden over gezond leefgedrag. Als je aangeeft dat je aan de lijn doet, wordt het trouwens vaak wél geaccepteerd.

Onder invloed van de omgeving duurt gezond eten vaak maar een bepaalde periode. Het wordt niet structureel doorgezet. Dat is jammer! Graag zou ik zien dat we met z’n allen meer aandacht hebben voor gezondheid en dus ook ons aanbod aan eten en drinken aanpassen. Is het echt nodig om onze gasten zo veel aan te bieden? Maak het aanbod kleiner en gezonder. Help onze strijders voor een gezond gewicht, en doe zelf mee. Voorkomen is immers beter dan genezen!

De auteur is diëtist.