Van de hoofdredactie: zomertijd bij de krant

Als we op de redactie van het RD spreken over de zomertijd, hebben we het natuurlijk niet over de datum waarop de klok een uur vooruit wordt gezet. We bedoelen dan de periode waarin de krant er anders uitziet dan de rest van het jaar. De reden is niet moeilijk te raden. Ook RD-medewerkers hebben in de zomermaanden behoefte aan wat rust. En dat betekent dat we van maandag 8 juli tot en met zaterdag 31 augustus een beetje indikken. De nieuwskaternen blijven natuurlijk gewoon verschijnen. Want ook in de zomer gaat het nieuws door, zij het dat er vaak wel iets minder te melden is dan anders. Van maandag tot en met vrijdag is er, naast het nieuwskatern, een algemene bijlage die de naam heeft van de dag waarop hij verschijnt. En op zaterdag verschijnen in de zomer niet RDMagazine en de bijlage Accent. We brengen dan het katern Z. Die Z staat natuurlijk voor ”Zomer”.

Het katern Z zal er op zaterdag trouwens iets anders uitzien dan de afgelopen jaren. We hebben geprobeerd om bepaalde rubrieken uit onder andere RDMagazine in het katern Z te laten doorgaan. Zo is er geen zomerstop voor de columns die normaal in het magazine staan. Deze zomer zijn die gewoon te lezen in Z.

Altijd krijgen we in de zomer weer reacties van lezers die het eigenlijk wel fijn vinden dat de krant wat dunner is. Vooral oudere abonnees krijgen niet zelden door een dunnere krant een beetje een vakantiegevoel, omdat de krant sneller uit is. Maar er zijn ook abonnees die het maar niks vinden dat de krant afslankt. Want het abonnementsgeld is in de zomermaanden toch ook hetzelfde als in de wintermaanden?

Dat klopt. Het abonnementsgeld is een gemiddelde. Net als de prijs die u moet betalen aan het gasbedrijf. Dat bedrag is ook alle maanden in het jaar hetzelfde terwijl u in de zomer de centrale verwarming vrijwel niet gebruikt. Maar om te voorkomen dat u in de wintermaanden veel meer moet betalen, heeft het gasbedrijf de kosten uitgesmeerd over het hele jaar. Bij de krant doen we eigenlijk hetzelfde. Zouden we de abonneeprijzen in de zomer verlagen, dan zouden die prijzen in de wintermaanden flink omhoog moeten.

Rest ons u, of u nu wel of niet op vakantie gaat, een goede zomerperiode toe te wensen. En wie op reis gaat, hoeft de krant natuurlijk niet te missen. Via onze website RD.nl is de krant voor abonnees gewoon te lezen; op de site of als e-paper.

Reageren? hoofdredactie@rd.nl