Vaccinaties hebben hun nut bewezen

We mogen de Heere dankbaar zijn dat een mens immuniteit (afweer) kan ontwikkelen. Een gegeven vanuit de schepping waarvan bij vaccinatie tegen bijvoorbeeld griep of corona gebruik wordt gemaakt.

In het artikel ”Griepprik en coronaprik: wel of niet doen?” (RD 21-10) staat dat dr. Dick Bijl als toenmalig hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin eind 2011 grote vraagtekens plaatste bij het nut van de griepprik. Hij geeft aan dat de vermeende werking van de griepprik vrijwel geheel is gebaseerd op observationeel onderzoek en dat acht hij een kwalitatief zwakke vorm van onderzoek.

Griep is en blijft een gevaarlijke ziekte. Alle mensen die tot een risicogroep behoren en mensen die ouder zijn dan 60 jaar krijgen jaarlijks een oproep om zich ertegen te laten vaccineren. In 2018 gaf 51,3 procent van de mensen die een oproep kregen daaraan gevolg.

Volgens de site van het RIVM is de oversterfte door griep jaarlijks behoorlijk groot. In de winter van 2019-2020 was de influenza-epidemie kort en mild. De oversterfte was in deze periode 404: veel lager dan de gemiddelde oversterfte tijdens de afgelopen vijf griepepidemieën.

Zo was in de winter van 2017-2018 de sterfte vijftien weken lang verhoogd. De verhoogde sterfte viel samen met de griepepidemie en werd geschat op 9444. De oversterfte was hiermee de omvangrijkste sinds het begin van de monitoring in 2009. De oversterfte betrof voornamelijk mensen van 75 jaar en ouder, maar er waren ook enkele weken waarin de sterfte verhoogd was onder mensen tussen 55 en 64 jaar en tussen 65 en 74 jaar. Je kunt je afvragen hoe groot de oversterfte wel niet zou zijn geweest als er helemaal niet was gevaccineerd.

Op de uitnodiging voor de griepprik staat eerlijk dat je door de griepprik ongeveer 40 procent minder kans hebt op griep. En als je dan toch griep krijgt, word je vaak minder ernstig ziek.

Bijwerkingen

Dankzij de middellijke weg van inentingen zijn ziekten als difterie, pokken en polio zo goed als de wereld uit geholpen. Pokken komt zelfs helemaal niet meer voor en daarom wordt de inenting ertegen nu ook achterwege gelaten.

Het lastige van het griepvirus is dat dit doorlopend muteert en dus steeds in een andere gedaante verschijnt. Vandaar ook dat je ieder jaar opnieuw moet worden ingeënt. Het is best moeilijk voor de makers van het griepvaccin om in te schatten welke stammen er het komend jaar zullen gaan verschijnen en daar dan het vaccin op te maken. Het ene jaar lukt dat beter dan het andere jaar.

Een inenting is niet pas goed als je zeker weet dat het 100 procent effectief zal zijn en geen enkele bijwerking zal hebben. Ieder medicijn heeft bijwerkingen en die zijn soms fors. Denk aan kankermedicijnen. De bijwerkingen van een griepvaccinatie vallen heel erg mee. Je moet die zeker ook afzetten tegen het aantal doden dat zich anders zou voordoen.

Onafhankelijk onderzoek

Er wordt in het artikel gezegd dat er aan de universiteiten vrijwel geen onderzoeksgroepen meer zijn die onafhankelijk van de industrie werken. En dat ze dat wel moeten om geld binnen te halen. Volgens een nieuwe schatting kost het ongeveer 885 miljoen euro om sowieso één nieuw geneesmiddel te ontwikkelen. Het blijft belangrijk om de samenwerking zo te doen plaatsvinden, dat een onderzoek wel onafhankelijk gebeurt. In artikelen van medische tijdschriften moet apart genoteerd worden in hoeverre er bindingen zijn met de farmaceutische industrie, om zo de onafhankelijkheid van het onderzoek op zich te waarborgen. Maar men heeft elkaar wel nodig. En wanneer de ene of de andere partij ermee ophoudt, hebben we een groot probleem.

Zoals we nu bij de ontwikkeling van het coronavaccin zien, wordt het onderzoek zeer nauwkeurig gevolgd. Als een proefpersoon ziek wordt – dat hoeft helemaal niet door de deelname aan het onderzoek op zich te komen – wordt het onderzoek meteen stilgelegd. Mensen die aan zo’n onderzoek meedoen, kunnen evengoed ziek worden (net als ieder ander mens) door een of andere oorzaak. Het onderzoek wordt dan dus meteen stopgezet en gaat pas weer verder als zeker is dat iemand niet door de proef zelf ziek is geworden. Ook dat kunnen we regelmatig in de media lezen. Zoiets vertraagt het onderzoek, maar men kan nu eenmaal geen risico nemen. Het allerlaatste waar een farmaceutische fabriek op zit te wachten, zijn wel miljoenen schadeclaims met langslepende processen.

Lange weg

Verderop in het artikel zegt dr. Bijl: „Bovendien vraag ik mij af wat het effect van het vaccin zal zijn. Waarschijnlijk zal alleen het aantal besmettingen worden teruggedrongen.” Maar dat is nu juist het doel en daar gaat het nu juist om. Als er geen besmettingen meer zijn, zullen mensen niet meer ziek worden van corona en niet meer in het ziekenhuis terechtkomen, en dus ook niet meer op de intensive care. Zij zullen niet meer aan corona overlijden. Daar wachten we met z’n allen met smart op!

We zien toch allemaal om ons heen wat een ellende deze pandemie veroorzaakt en welke enorme impact deze heeft op mens en samenleving. Het zal trouwens nog een lange weg zijn voordat er een goed vaccin is. En als het er dan is, zal de hele wereldbevolking nog moeten worden ingeënt en dat misschien wel meerdere malen. Dit moet allemaal nog uitgezocht worden.

Wat is het alternatief als je niet wilt inenten? Dan kun je afwachten totdat uiteindelijk een heel groot deel van de wereldbevolking zal zijn besmet, met alle gevolgen van dien. Tegen virussen zijn nauwelijks medicijnen te ontwikkelen (antibiotica helpen alleen tegen bacteriële infecties).

Gezonde leefstijl

Op het laatst wordt aan dr. Bijl gevraagd of hij gebruik zal maken van een vaccin tegen corona. Het antwoord luidt: „Dat ben ik niet van plan. Ik verwacht meer van een gezonde leefstijl.” Een gezonde leefstijl is altijd goed maar ik durf te beweren dat je wat betreft corona er met een gezonde leefstijl alléén echt niet komt. Ook gezonde mensen worden getroffen door deze ernstige ziekte met kans op overlijden. En als ze wel beter worden, gaan ze vaak een langdurig revalidatieproces tegemoet waarvan we nog niet weten hoe dat zal aflopen.

Behoudende kerkgenootschappen die inentingen tegen corona zouden willen ontmoedigen, dienen zich wel te realiseren dat het dan nog weleens heel erg lang zal kunnen duren voordat men weer als gehele gemeente lijfelijk aanwezig kan zijn in een kerkdienst. Dan zouden er immers veel te veel ongevaccineerden bij elkaar zitten, met alle besmettelijke gevolgen van dien. Pas als de groepsimmuniteit minimaal 60 procent is, schijnt er licht aan de horizon. Daar kan vaccinatie een grote bijdrage aan leveren.

Naar mijn overtuiging mogen we de Heere dankbaar zijn dat een mens immuniteit (afweer) kan ontwikkelen. Een gegeven vanuit de schepping waarvan bij vaccinatie gebruik wordt gemaakt.

De auteur is arts.