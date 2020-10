Trump kan onze man niet zijn

Principieel gezien kan president Donald Trump onze man niet zijn. Daarvoor is de afstand veel te groot. Wie toch op hem zijn stem wil uitbrengen, omdat zijn tegenkandidaat nog erger is, moet zich dat wel bewust zijn.

In zijn Toegespitst over de Amerikaanse presidentsverkiezingen (RD 26-9) was Laurens van der Tang veel positiever over Trump dan ik in een eerder artikel (RD 12-9) geoordeeld had. Vanwaar die uiteenlopende taxatie?

Welke eisen zou je moeten stellen aan een presidentskandidaat om hem van harte te kunnen aanbevelen? Is alleen zijn (voorgenomen) beleid van belang of ook zijn persoon? Van der Tang vindt dat beide aspecten meewegen, al moet je primair naar zijn daden kijken.

Nu is het in ons politiek bestel zo geregeld dat je stemt op een partij, in een presidentieel stelsel als in de Verenigde Staten staan de kandidaten veel meer centraal. Wie daar president wordt, krijgt behoorlijk wat macht. Het is dus van groot belang wat hij voor iemand is.

Keuze voor Trump is niet niks

Uit het hart

Uit het hart zijn de uitgangen des levens, zo zegt de Bijbel (Spreuken 4:23). Nu zijn wij geen hartenkenners, maar wijzen zijn woorden en daden erop dat Trump het Woord van God ernstig neemt? Gaat hij elke zondag tweemaal naar de kerk en zet hij zich onder een Bijbelse prediking? Houdt hij de zondag in ere? Deed hij dat ook in zijn bedrijven? Beijvert hij zich voor de zondagsrust in het Amerikaanse overheidsapparaat en in de maatschappij?

Ziet hij het huwelijk als een instelling van God die man en vrouw aan elkaar verbindt, totdat de dood scheiding maakt? Valt dat ook op te maken uit zijn levenswandel? Blijkt dat uit het politiek program dat hij voorstaat? Verzet hij zich bijvoorbeeld tegen lichtvaardige echtscheidingen en tegen het gelijkstellen van het huwelijk met allerlei samenwoningsrelaties?

Blijkt uit zijn doen en laten dat het negende gebod van Gods wet bij hem zwaar weegt? Leg zijn gedrag eens naast de uitleg die de Heidelbergse Catechismus daarvan geeft.

Zo zou ik nog wel even kunnen doorgaan. Dat zijn toch geen onbelangrijke zaken. Heb ik dan teveel gezegd toen ik schreef dat zijn levensgedrag en levensovertuiging in flagrante strijd zijn met Gods geboden?

Amerikanen moeten kiezen tussen ‘niks’ en ‘helemaal niks’

Prolife

Maar, aldus Van der Tang, Trump is de enige wereldleider met een duidelijk prolifebeleid. Dit alleen al zou voor christenen doorslaggevend moeten zijn bij het beoordelen van hem. Nu is het zeer twijfelachtig of Trump zelf tegen abortus is. Vroeger was hij dat duidelijk niet. Maar ter wille van de steun van een grote groep evangelische en streng-katholieke kiezers heeft hij zich de afgelopen vier jaar ingezet voor beperking van de abortusmogelijkheden. Meer dan een beperking was het ook niet. Niettemin is dat positief. Dat moet zeker genoemd worden.

Maar is dat nu doorslaggevend bij het beoordelen van hem? Ongetwijfeld is abortus een gruwelijk kwaad, maar bedenk wel: God heeft tien geboden gegeven. Het is niet zo dat, als je nu maar prolife bent, liegen, stelen, vloeken, echtbreken en wat dies meer zij verder niet veel uitmaken.

America First

Daarom vind ik Van der Tang veel te weinig kritisch over de persoon van Trump en zijn beleid. Dat is ook het probleem met de evangelische supporters van hem in de Verenigde Staten. Doordat hij op een aantal principieel gevoelige strijdpunten hun zijde kiest, is hij hun man geworden.

Als president van Amerika moet je uiteraard een stevige persoonlijkheid zijn. Maar Trumps ego gaat alle proporties te buiten. Hij vindt zichzelf heel geweldig. Ook dat botst met hetgeen de Bijbel ons zegt over de mens. Zijn leuze ”America First” past helemaal bij zijn persoonlijkheid. Zijn voorgangers beseften toch meer hun internationale verantwoordelijkheid.

De auteur is oud-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad.