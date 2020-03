Trump: heerser of knecht?

Onbegrijpelijk dat een president die voortdurend zo negatief in de schijnwerpers staat, het volhoudt. Als je niet beter wist, zou je medelijden krijgen met Trump: tendentieuze berichtgeving in de media, impeachmentprocedure...

We weten wel beter: Trump is iemand die zijn tegenstanders graag uitdaagt, een groot ego heeft en een leven leidde en leidt dat niet overeenstemt met de Bijbel. Daarom is het merkwaardig dat zoveel mensen, juist ook christenen, hem steunen in zijn poging straks opnieuw gekozen te worden.

De kans daarop is overigens groot. In de Verenigde Staten is Trump populair, omdat hij opkomt voor de belangen van Amerika en omdat zijn beleid de Amerikaanse economie geen windeieren gelegd heeft.

Vorig jaar was ik in de VS voor een bezoek aan de minister van onderwijs, Betsy DeVos. Ik was onder de indruk van haar persoonlijkheid en van haar drive om het onderwijs zodanig te hervormen, dat ouders meer keuzemogelijkheden krijgen voor hun kinderen. Dat alles vanuit een actieve christelijke levensovertuiging. Tijdens het bezoek spraken we ook met leden van het Huis van Afgevaardigden die de strijd opnemen tegen antichristelijke machten en seculiere tendensen in de samenleving.

Ik moet bekennen dat ik voordat dit bezoek plaatsvond altijd een afschuw had van president Trump, vanwege zijn persoon en leefwijze, maar dat ik sindsdien anders tegen hem aankijk. Is hij eigenlijk wel de narcistische heerser van dit machtige land, zoals hij zichzelf graag presenteert? Of is hij vooral een knecht van God, die gebruikt wordt om aanvallen op christelijke waarden af te slaan?

Sprekend met mensen die daar in de vuurlinie staan, realiseerde ik me hoe makkelijk wij het in ons land hebben en hoe lauw onze houding vaak is jegens ontwikkelingen rond gezin en seksualiteit. De strijd om het behoud van traditionele christelijke waarden is in de VS feitelijk een partijpolitieke strijd tussen behoudende Republikeinen en moderne Democraten. Die strijd wordt keihard gevoerd, waarbij persoonlijke aanvallen niet geschuwd worden.

Een volksvertegenwoordiger vertelde hoe hij bedreigd werd om zijn overtuigingen. In een poging om hem te stoppen in het uitdragen van zijn mening werden zelfs foto’s en telefoonnummers van zijn kinderen gepubliceerd. Dat had enorm veel impact op hem en zijn vrouw. Het was ontroerend om uit zijn mond te horen dat hij onmogelijk kan stoppen met zijn werk. Omdat het voor hem onlosmakelijk verbonden is met het volgen van de Heere Jezus.

Het werk van deze mensen voorkomt, zowel in de VS als wereldwijd, dat wetten worden aangenomen waardoor abortus nog makkelijker wordt, het gezin al meer wordt afgebroken en kinderen steeds minder opgevoed en gevormd mogen worden in overeenstemming met Gods Woord. Ik heb veel respect voor mensen die, in afhankelijkheid van de Heere, zo in het leven staan. Het is mijn gebed dat hun werk gezegend mag worden en dat het ook na de nieuwe presidentsverkiezingen voortgang mag vinden.

Er is veel af te dingen op Trump, op zijn leefwijze en op de manier waarop hij opereert. Zijn presidentschap biedt wel ruimte aan christenen die vanuit hun overtuiging staan voor bepaalde waarden. Daarom hoop ik toch dat de president straks herkozen zal worden, opdat zoveel mogelijk een halt toegeroepen wordt aan ontwikkelingen die haaks staan op een leven met de Heere.