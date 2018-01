Treinvakantie met twee of meer personen is duur

Op reis gaan met de trein is in het algemeen prettig, maar er kleven ook nogal wat nadelen aan, reageert Gert de Jong.

Het artikel ”Op reis met de trein” (RD 13-1) is aansprekend maar vraagt wel om enige aanvulling en correctie. De laatste tien jaar hebben we wat ervaring opgedaan met de trein, variërend van uitstapjes van een paar dagen tot wat langere vakanties. We hebben de treinreizen in het algemeen als prettig ervaren, maar er kleven ook nogal wat nadelen aan.

Op reis met de trein

Dankzij internet kun je veel van tevoren opzoeken. Zijn de overstaptijden realistisch? Wat zijn de alternatieven als we een aansluiting missen? Het is handig zoveel mogelijk telefoonnummers in je toestel te zetten en een spreadsheet met relevante treintijden, sporen en dergelijke bij je te steken.

Bij internationale treinen is het aan te bevelen om plaatsen te reserveren. Dat is wel duurder, maar je zit in elk geval bij elkaar als je met meerdere mensen reist.

Met kinderen

Met kleine kinderen kun je beter geen internationale treinreis maken. Het gedoe met bagage, overstappen, volle perrons, roltrappen enzovoort is niet echt ontspannend. Met grotere kinderen is een treinvakantie misschien een optie, maar wel een dure.

Vergeleken met de auto is de trein alleen goedkoper wanneer je alleen reist. Bij twee of meer personen is de trein al duurder. Alleen met extra goedkope actietreinkaartjes en over grotere afstanden is de trein dan nog goedkoper. Reis je als gezin, dan kost een autovakantie veel minder. En je hebt een vervoermiddel ter plekke.

Zorg ervoor dat je niet te ver van het station logeert. Op loopafstand dus. Deze adressen zijn meestal wel duurder, omdat ze centraal gelegen zijn. Een alternatief is een goede busverbinding.

Een auto huren is niet alleen duur, maar verplicht je ook om er maximaal gebruik van te maken. Fietsen wordt buiten Nederland vooral als sport gezien. Daarom zijn de huurprijzen zelfs voor gewone fietsen best hoog.

Fiets mee

Je eigen fiets meenemen is bij de NS mogelijk, maar er gelden enkele beperkingen. Het kan bijvoorbeeld alleen in daluren en alleen als er plaats is. De NS doen niet moeilijk over de bagage. Officieel moet je die in de trein van je fiets halen. Dat doen wij nooit maar we blijven wel bij de fiets. Het nadeel daarvan is dat je soms moet staan of op een klapstoeltje moet zitten. In de zomer is dat warm, omdat er op het balkon geen airco is.

Bij internationale treinen kan de fiets vaak niet mee, al treedt er hier en daar op dit punt wel wat verbetering op. In Duitsland kun je als je een fiets bij je hebt, beter de Regional Bahn nemen. Dit betekent wel regelmatig overstappen.

Ben je de auto gewend, dan zul je heel selectief moeten zijn bij het kiezen van wat je meeneemt. Op langere trajecten moet je meermalen overstappen en dan is al die bagage gauw te veel. Soms moet de bagage ergens anders in het rijtuig staan dan waar je zit. Verdeel je spullen goed over de reisgenoten. Dan is de schade minder groot wanneer er bijvoorbeeld een rugtas zoekraakt.

Wil je een tussenstop maken –denk aan een bezoek aan de dom in Keulen– dan moet je wel bedenken waar je je bagage laat. Op grote stations kan een kluis worden gebruikt, maar die kost wel wat. Bij kleinere stations of haltes heb je meestal niets, ook geen personeel.

Auto/slaaptreinen zijn er nog wel, maar alleen vanaf Düsseldorf (naar Oostenrijk) en Parijs (naar Zuid-Frankrijk). Dus niet vanuit Nederland. Naar Italië met de auto/slaaptrein lijkt niet meer mogelijk.

CO2-uitstoot

Wat in het bewuste krantenartikel niet genoemd wordt, is dat de (elektrische) treinen van de NS sinds 1 januari 2017 volledig op windstroom rijden, dus CO2-neutraal. Wel wordt vermeld dat de Franse treinen de minste CO2 uitstoten, omdat Franse stroom in kerncentrales wordt opgewekt.

Frankrijk is inderdaad voor 80 procent afhankelijk van elektriciteit uit kernenergie. Het is echter de vraag of je dit als een voordeel moet zien. In Nederland is een tweede kerncentrale in elk geval totaal onbespreekbaar.

De auteur is commercieel coördinator op de serviceafdeling van een producent van afsluiters voor de olie- en gasindustrie. In zijn vrije tijd verkent en fotografeert hij, vaak per trein, landschappen en (kerk-)historische plaatsen.