Terecht protestants verzet tegen Loekasjenko

Hoewel protestanten in Wit-Rusland zich normaal van politiek onthouden, is een deel kritisch over de Wit-Russische president Loekasjenko. Tegelijk hoort het land meer bij Rusland dan bij het Westen.

Christenen in Wit-Rusland zijn verdeeld over de kwestie van Alexander Loekasjenko. Het orthodoxe patriarchaat van Moskou, dat ook de grootste kerk in Wit-Rusland vertegenwoordigt, feliciteerde Loekasjenko na zijn herverkiezing. De protestanten, rooms- en Grieks-katholieken zien de zaken in een heel ander licht.

De grenssteden Brest en Kobrin bevinden zich op de drempel van het ”gouden Westen” – de loyaliteit van protestanten in deze westelijke regio’s is duidelijk prowesters. Langs de oostgrens is het uitzicht iets anders: protestantse vrienden van Rusland zijn te vinden in de regio’s Mogilev en Vitebsk. Loekasjenko komt zelf uit de regio Mogilev en enkele baptisten daar kennen leden van zijn familie.

Neutraal

Traditionele baptisten en pinkstermensen doen aan politieke onthouding en zijn in principe neutraal of pro-Russisch. Een baptistenpredikant in Minsk, Dmitry Lazuta, brak de gelederen toen hij een lange en bij uitstek politieke verklaring ondertekende, opgesteld door protestantse predikanten. De groep van 32 predikanten eist een hertelling van de stemmen en schrijft: „Als een onderzoek naar de verkiezingsresultaten onmogelijk is, zullen er nieuwe presidentsverkiezingen voor Wit-Rusland moeten worden gehouden.” De verklaring roept ook op tot „herstel van gerechtigheid”, de stopzetting van geweld tegen burgers en de vrijlating van alle gevangenen. De meeste ondertekenaars zijn pinkstermensen.

Het is niet verrassend dat Vyacheslav Goncharenko, predikant van de pinkstergemeente Nieuw Leven in Minsk, in videoverklaringen regeringsfunctionarissen oproept om zich te verontschuldigen. Hij is van mening dat zij niet langer de bevoegdheid hebben om de bevolking te leiden. „Als een kind wonden heeft, kan de staat het kind van zijn ouders afnemen. Maar wanneer de staat zelf duizend van zijn burgers verwondt, hebben de mensen het recht om de staat tot sociaal gevaar te verklaren.” De pinkstergemeente Nieuw Leven, die bijeenkomt in een omgebouwde veeschuur, heeft al vijftien jaar een gespannen relatie met de overheid.

Invasie

Tijdens een bijeenkomst met zijn aanhangers in Minsk op 16 augustus waarschuwde Loekasjenko voor de NAVO door te beweren dat een machtsoverdracht zou leiden tot een invasie van soldaten met „een donkere huidskleur en een gele mond.” Zulke uiterst primitieve uitspraken maken Loekasjenko moreel ongeschikt als bewindspersoon bij wie de staatsmacht rust.

Russische media staan momenteel vol met negatief commentaar op Loekasjenko. Dat wordt toegelaten, want de lopende veiligheidsovereenkomsten zijn immers van toepassing op Rusland en Wit-Rusland, niet op Rusland en de Wit-Russische president. Als de Russische diplomatie zorgvuldig opereert, zou het land zonder militaire tussenkomst verbonden kunnen blijven met het Oosten. Dat zou een gelukkige afloop zijn voor de grote broer in het Oosten – en ook voor veel Wit-Russen. Afscheid nemen van het Europese Oosten druist in tegen alle huidige allianties: de Euraziatische Unie, de douane-unie en veiligheidsovereenkomsten.

Kloof

Enkele jaren geleden vertelde mij een jonge baptistenvrouw in Minsk, die zichzelf omschreef als een „nationalist”, dat Wit-Rusland niet meer Russisch was dan Polen. Dat is een totaal niet-historisch standpunt, en negeert de kloof tussen de oosterse en westerse Slavische volken. Die kloof tussen westers-katholiek slavisme en oosters-orthodox slavisme dateert al van meer dan duizend jaar geleden. Wit-Rusland maakt deel uit van het oostelijke slavisme.

De rooms-katholieke aartsbisschop van Wit-Rusland is Tadeusz Kondrusiewicz, geboren in 1946 in de buurt van Grodno. Hij diende in Moskou als de eerste katholieke aartsbisschop van Rusland, van 2002 tot 2007. Hij won het respect en de goedkeuring van veel van de belangrijkste protestanten van Rusland in die tijd. Gezien zijn uitstekende reputatie lijkt hij zeer geschikt als eerlijke bemiddelaar in onderhandelingen tussen Russen en Wit-Russen.

De auteur woonde van 2010 tot 2018 in Wit-Rusland en werkt voor de Russische Evangelische Alliantie. Bron: wyoder.de