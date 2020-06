Schurkenstaat

Sientje Schaap is een pientere, kritische meid. Dat wil ze ook weten. Probleemloos doorliep ze ”het gym”. Daarna studeerde ze psychologie in Leiden, ”thuis” verhaspeld tot spychologie. Dat stoorde haar. En niet alleen dat. Als hoogopgeleide geneerde zij zich voor haar komaf. Een milieu van stamppot, racistische negerzoenen en moorkoppen. Van beperkte blik en bekrompen visies. Sientje praat tegenwoordig met rollende ”r” en veel Amerikaans-Engelse woordjes. Ze heet nu Isodora. Neemt zij ooit kinderen, dan krijgen die wereldnamen.

Dit is Nederland 2020. Een geëmancipeerd volkje met schaamte voor eigen cultuur en verleden. Konden we het overdoen, we deden het beter. We fileren ”de elite” van ooit tot op het bot en zetten die te kijk als immorele en gewetenloze criminelen. Bonifatius en Willibrord drongen ons met geweld hun godsdienstige overtuiging op. In de middeleeuwen spanden Kerk en adel samen om het volk dom en arm te houden, Joden te vervolgen en vooruitgang te frustreren. Toen kwam de reformatie. Godsdienstfanatici ontketenden een complete burgeroorlog. Sinistere figuren als Willem van Oranje, Maurits en Van Oldenbarnevelt voerden een schrikbewind. De ”Gouden Eeuw” was ”Foute Eeuw”. Welvaart over ruggen van volken die we uitzogen en desnoods uitmoordden. Mensenhandel bloeide. Kapitale koopmanshuizen verrezen. Bekostigd met bloedgeld.

Onze negentiende-eeuwse voorouders raakten bedwelmd door de geest van nationalisme en mensverheerlijking. Bandieten werden op voetstukken gezet. Hun gewelddaden bezongen. Vandaag sneuvelen ze voor ons tribunaal. Coen en Witte de With, maar ook De Ruyter en Piet Hein. Drie Willemen en Wilhelmina. Kuijper, Colijn en Drees. Berg ze desnoods op in de wassenschurkengalerij van Mme Tussaud, met uitleg. Ook Columbus, Churchill en onze nationale dodenherdenking vallen in ongenade. De revolutionaire antiracistische agenda eist voortvarende zuivering van kunsthallen, bibliotheken, onderwijsboeken, filmwereld, bijbel en kerkliederen. Ontzie ook het schaakspel niet. Waarom moet wit altijd de eerste zet doen?

Er is maar één werkelijkheid: die van Sientje. De enige die nog staat op dit slagveld.

Word zelf held en pak eigentijdse misstanden aan. Bekommer je over slaven die in Qatar sporttempels bouwen. Over uitgebuite Oost-Europese seizoenarbeiders in Nederland. Over Aziatische textielslaven en 150 miljoen kinderen die zwoegen in mijnen en op plantages. Maar dat raakt de eigen portemonnee. Dan toch liever losgaan op Hein en Coen.