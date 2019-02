Scepticisme over EU geen reden om Brussel te verlaten

Er is alle reden om sceptisch te zijn over de Europese Unie. Toch neemt dat de roeping niet weg om in Brussel te zijn en te zoeken naar wat goed en recht is.

De EU vormt op allerlei terrein een bedreiging, van het klassieke gezin tot de soevereiniteit van staten. Zo probeert de EU een voet tussen de deur te krijgen inzake familiezaken. Landen die opkomen voor de waarde van huwelijk en gezin krijgen een tik op hun vingers, zoals onlangs Hongarije overkwam in het rapport van Judith Sargentini, Hongarije-rapporteur van het Europees Parlement. Het land zou het lidmaatschap van de EU ontnomen moeten worden vanwege zijn „restrictieve definitie van het gezin” (die kan tot discriminatie van homoseksuele mensen leiden) en het hanteren van genderstereotypen van „vrouwen in de rol van moeder en echtgenote”.

Seksuele vrijheid

Het Europees Parlement nam ook een resolutie aan die meer seksuele vrijheid bepleit en stelt dat jongeren vrije toegang dienen te hebben tot abortus en voorbehoedsmiddelen. Volgens diezelfde resolutie zouden alle lidstaten het mogelijk moeten maken dat het identiteitsbewijs aangepast wordt aan wat dan heet het ”gekozen geslacht”. De definitie van ”gezin” zou ook veranderd moeten worden, zodat ook eenouderparen en kinderen bij homoparen hieronder vallen. Daarbij worden landen die het homohuwelijk niet erkennen, gedwongen om huwelijken die in andere landen gesloten zijn als ”wettig” te erkennen.

Een ander punt dat terughoudend doet zijn met betrekking tot de EU betreft de vrijheid van de Europese landen. De vrijheid van soevereine staten is in gevaar door het pleidooi van federalisten voor een Europese superstaat, die belangrijke bevoegdheden zou ontfutselen aan landen.

Er is dus alle reden om sceptisch te zijn over de Europese Unie. Europa stond bijna tweeduizend jaar onder invloed van het Evangelie. De Unie rept er echter met geen woord over in haar beginselprogramma en snijdt doelbewust alle banden daarmee door. Alsof een boom die losgesneden is van zijn wortels enige kans van overleving heeft.

Ja, er is alle reden om sceptisch te zijn over Europese Unie. En dat is de SGP ook. Wat doet de SGP-CU dan eigenlijk nog in Brussel? Heeft de SGP daar wel iets te zoeken?

Obadja

Laat ik het anders vragen: Wat doet een godvrezende Obadja eigenlijk bij Achab, de koning van het tienstammenrijk? Nog wel aan het hof van Achab, die de profeten van de Heere doodt en vervolgt. Achab, van wie we lezen dat hij meer kwaad deed in de ogen des Heeren dan allen die voor hem geweest waren (1 Kon. 16:30).

Obadja diende aan het hof de Heere. Hij maakte zich sterk voor de zaak des Heeren door honderd profeten uit de grijpgrage handen van Achab te houden. En dat kan hij alleen door daar te zijn waar hij precies op de hoogte is van de beraadslagingen van de koning.

Ja, er is alle reden om sceptisch te zijn over de Europese Unie, net zo sceptisch als Obadja waarschijnlijk was over het koningschap van Achab. Dat is echter nog geen reden om daar niet te zijn. Net zomin als Obadja wegliep uit Samaria, of Daniël uit Babel, hoeft de SGP zich terug te trekken uit Brussel. De aarde is des Heeren, ook Brussel. Daarom mag de SGP zich niet terugtrekken uit Europa. Want hoe vervallen, hoe seculier Europa ook is, het is van de Heere. Niet Brussel regeert, maar Hij regeert.

In die geloofswetenschap kan de SGP ook in Brussel zijn, om daar uit te komen voor de heilzame waarden en woorden van God. Juist in Europa, dat zoveel te danken heeft aan God en het Woord van God.

Natuurlijk, dat is stukwerk. Wat stelt de SGP nu voor in Brussel, die paar zetels tussen de 751? Ogenschijnlijk niet veel. Maar vergis je niet. Eén man kan door God gebruikt worden in Samaria – ten goede van Zijn volk en knechten. En zo kan de Heere ook vandaag door die paar zetels in Brussel meer goeds uitwerken dan wij voor mogelijk houden. Nogmaals, dat is stukwerk. Europa wordt geen heilstaat, zoals federalisten ons willen doen geloven met hun ”meer Europa”. Een volmaakte wereld kunnen wij niet creëren. Maar dat ontslaat ons niet van de roeping om te zoeken naar wat goed en recht is. Doen wat in ons vermogen ligt, in afhankelijkheid van God, Die regeert en in Wiens hand alle dingen zijn – zelfs de harten van koningen en Europarlementariërs. Geleid door het Woord dat al zoveel eeuwen Europa heeft gestempeld. Biddend om de Geest, Die werkt door mensen heen.

Uitgehold

Obadja kan in Samaria zijn, Daniël in Babel, omdat zij de Heere vrezen. De vreze des Heeren is het beginsel van de wijsheid, het is de vreze des Heeren die doet wijken van het kwaad. In het Babel van vandaag houd je het alleen maar daarmee vol.

Zonder die vreze des Heeren seculariseren we met de dag bij God vandaan. Dan worden we innerlijk uitgehold en zijn we niet bestand tegen de krachten en machten die zich verzetten tegen de Heere en tegen de verleidingen die strijd voeren tegen onze ziel. Het geldt in Brussel en in Barneveld: „Vreest ’s Heeren macht en dient Zijn majesteit.” „Dient de Heere met vreze en verheugt u met beving.”

De auteur is predikant van de hervormde gemeente in Arnemuiden en algemeen bestuurslid van de SGP. Hij schreef dit artikel op verzoek van de redactie. Het is een samenvatting van zijn openingswoord op het SGP-congres voor de Europese verkiezingen, gehouden op 16 februari.