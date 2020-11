Populisme verdraagt zich niet met Gods wet

Kan de SGP samenwerken met PVV en FVD? Zeker wel, net als met elke andere partij, zolang het gaat om zaken die niet strijdig zijn met Gods Woord. Het kan zelfs gebeuren dat je hen onverwachts als medestanders vindt. Maar daarmee staan ze allerminst dichter bij een christelijke levensovertuiging dan andere seculiere partijen.

Kan iemand een christen zijn en tegelijk het gedachtegoed van D66 aanhangen, of zelfs lid van die partij zijn? Dezelfde vraag kun je stellen ten aanzien van GroenLinks, PvdA of VVD. En dan niet christen in de zin van christen-humanist, die in de Bijbel niet meer ziet dan een inspiratiebron, maar iemand die zich onderwerpt aan het gezag van Gods Woord en geboden. Of nog dieper: christen in de wezenlijke betekenis van het woord.

Van de Breevaart: SGP moet populisten als bondgenoot zien

Wanneer je naar de opvattingen van de genoemde partijen kijkt, dan valt op dat ze hebben gepleit voor afschaffing van het vloekverbod, het bevorderen van zondagsarbeid, het legaliseren van abortus en euthanasie en het aantasten van de klassiek christelijke visie op het huwelijk. Kortom, het actief ingaan tegen het derde, vierde, zesde en zevende gebod. Op de gestelde vraag is het antwoord mijns inziens dan ook: die combinatie is onmogelijk. Vermoedelijk zullen vrijwel alle lezers uit de gereformeerde gezindte het daarmee eens zijn.

Het wordt spannender bij de vraag: Kan iemand een christen zijn en tegelijk het gedachtegoed van FVD of PVV aanhangen, of zelfs lid zijn van die partij? In een deel van de gereformeerde gezindte is er een hang naar die partijen of wordt erop gestemd. Sommigen vertegenwoordigen ze in de politiek. Recent verscheen een boekje van het Wetenschappelijk Instituut van de SGP waarin wordt betoogd dat de SGP populisten als bondgenoten moet zien. Zelfs zo dat de auteur „een coalitie van VVD, CDA, FVD en SGP beter ziet zitten dan een variant waarbij de ChristenUnie betrokken zou zijn.”

Voltooid leven

Voor het beoordelen van deze stellingname is het goed om opnieuw Gods heilige wet als norm aan te leggen. Wat doen die partijen als het gaat om het opkomen voor een vloekverbod, het tegengaan van zondagsarbeid, van abortus en euthanasie en de aantasting van de klassiek christelijke opvatting van het huwelijk? Het antwoord is: vrijwel niets. In Capelle aan den IJssel, waar de SGP een vloekverbod wilde invoeren, kwam geen enkele steun van die partijen. Verder heeft zowel PVV als FVD niets met de wijze waarop de SGP de zondagsrust wil beschermen. De PVV pleitte zelfs voor het verbieden van ”religieuze bijeenkomsten” in het kader van corona. Een motie daarover werd onder meer gesteund door FVD.

Hoewel Baudet euthanasie een voorbeeld van doorgeschoten individualisme noemt, is zijn partij voor een ruimere euthanasiewet, zoals op de website van de partij is terug te vinden. Ouderen die hun leven voltooid achten, moeten recht krijgen op hulp bij het waardig beëindigen van hun leven. Bij de PVV is er meer terughoudendheid ten aanzien van abortus en euthanasie, maar van een principieel afwijzende stellingname is geen sprake. Ook lijkt de PVV niet geheel mee te gaan in de genderideologie, maar verder is op het terrein van het zevende gebod van zowel PVV als FVD niets te verwachten. Een recent voorstel om paal en perk te stellen aan prostitutie werd door geen van beide partijen gesteund. Het homohuwelijk wordt volop gepromoot en de PVV wilde destijds bij wet van de ”weigerambtenaar” af. Baudet zet zich met een naaktfoto op Instagram, een vorm van onzedelijkheid waaraan nog geen andere politicus zich heeft bezondigd.

Wetenschap

Dat is niet het enige. Beide partijen trekken voortdurend de onafhankelijkheid van kennisinstellingen, rechters, beleidmakers enzovoorts in twijfel, als dat goed uitkomt. De gekozen volksvertegenwoordiging vormt een nepparlement, traditionele media lopen aan de leiband van de linkse elite en de rechtsstaat is failliet. Het taalgebruik is in lijn met de verwante zender ”Geen stijl”, die als leuze heeft: ”Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend.” Zo werd minister Schouten door Baudet een „sluipmoordenaar van de agrarische sector” genoemd, onder het wegwuiven van de milieuproblematiek. Hoe valt dit te rijmen met wat onze catechismus zegt in het kader van het zesde gebod? „Dat ik mijn naaste noch met gedachten, noch met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen (...) kwetse.”

Ten slotte is het evident dat niet de waarheid voor deze partijen leidend is, maar framing en de volksgunst: een overtreding van het negende gebod. Een bekende uitspraak van Baudet is: „Mijn meningen zijn feiten.” Omgekeerd zijn feiten ineens meningen als de feiten hem niet bevallen. Typerend is zijn ommezwaai in de coronadiscussie. Begin dit jaar werd het kabinet de les gelezen omdat het te weinig actie zou ondernemen tegen de infectieziekte. Inmiddels schaart hij zich achter de theorieën van virusontkenner en complotdenker Willem Engel, die met zijn navolgers rond viruswaanzin de meest absurde acties onderneemt. Onder de aanhang van populistische partijen vindt het samenzweringsgeloof een vruchtbare bodem. Ondertussen is het zover dat Kamerleden als Pieter Omtzigt worden lastigvallen en bedreigd.

Cultuurchristendom

Zodra er ergens een opstootje is, van boeren of virusontkenners of wat dan ook, Baudet is van de partij. Deze vorm van actievoeren ondermijnt de rechtsstaat en is in flagrante tegenspraak met het vijfde gebod: zie vraag en antwoord 104 van de Heidelbergse Catechismus. Als er twee partijen zijn die tegen dit gebod zondigen, dan zijn het PVV en FVD. Goed beschouwd staan ze net als D66, GroenLinks en andere seculiere partijen op de grondslag van de verlichting, met haar leus: ”Geen God en geen meester.” Het cultuurchristendom dat zij voorstaan, is heidendom in een flinterdun jasje van christelijk erfgoed.

Kan de SGP dan in het geheel niet samenwerken met PVV en FVD? Zeker wel, net als met elke andere partij, zolang het gaat om zaken die niet strijdig zijn met Gods Woord. Het kan zelfs gebeuren dat je hen onverwachts als medestanders vindt, zoals de PVV bij de motie rond genderideologie. Maar daarom zijn het nog geen bondgenoten.

Ten slotte opnieuw de vraag: Kan iemand een christen zijn en tegelijk het gedachtegoed van FVD of PVV aanhangen, of zelfs lid zijn van die partij? Op grond van het bovenstaande moet het antwoord mijns inziens ontkennend luiden. Ik weet dat ook in het verleden veel christenen blind waren voor antichristelijk gedachtegoed en moreel kwaad, zoals de slavernij en het nationaalsocialisme. Dat was evenzeer zonde. Soms kan iets aantrekkelijk schijnen, maar laten we denken aan woorden van Salomo: „Daar is een weg die iemand recht schijnt in zijn ogen, maar het einde van die zijn paden des doods” (Spreuken 16:25). Wie zich op deze weg begeeft, dient tot bekering te worden geroepen.

De auteur was de afgelopen twaalf jaar bestuurslid van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP.