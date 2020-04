Pasen heeft een rijke boodschap

Op Stille Zaterdag zou het vandaag wel eens bijzonder stil kunnen zijn. Ondanks het mooie weer is het de bedoeling dat mensen vooral thuis zullen blijven.

Corona grijpt diep in. Daardoor zal ook Pasen dit jaar een ander karakter hebben. Waar deze christelijke feestdag in onze moderne, seculiere samenleving al jarenlang helaas in het teken staat van gezelligheid, lekker eten en een dagje uit, lijkt nu het maatschappelijk leven stil te staan, of althans op anderhalve meter afstand te blijven.

Ook premier Rutte benadrukte afgelopen dinsdagavond op de wekelijkse ‘coronapersconferentie’ dat iedereen met de paasdagen toch vooral thuis moet blijven. De boodschap van de minister-president klonk begrijpelijk en riep geen kritiek of verzet op. Het is nodig en wenselijk om ook tijdens Pasen alle strenge richtlijnen in acht te nemen.

Daarnaast vroeg Rutte terecht aandacht voor het meeleven met mensen die het in deze periode extra moeilijk hebben. Hij wees daarbij op rouwenden, ouderen en zieken. Het is inderdaad belangrijk om daar goed oog voor te hebben.

Toch ontbrak er iets essentieels in de boodschap van Rutte. Jammer genoeg ging hij tijdens de persconferentie niet in op de diepere betekenis van Pasen. En zeker in deze bijzondere en moeilijke tijd biedt juist Pasen perspectief: Christus is waarlijk opgestaan tot redding van mensen. Er kan daarom een boodschap van hoop worden gegeven. Gelukkig wees Rutte daar woensdag tijdens een bezoek aan een kerk wel op, al bleef zijn opmerking vrij algemeen.

De manier waarop het kabinet zich inzet bij de aanpak van de crisis verdient echt waardering, maar het is wel erg jammer dat er ten principale geen spade dieper wordt gestoken. Maatregelen nemen met het oog op hoe we het beste in een anderhalvemeter-samenleving kunnen leven, is één ding, maar nadenken over de diepere betekenis van de coronacrisis en Pasen is eveneens noodzakelijk. Natuurlijk ligt dat erg complex in een kabinet dat uit de liberale partijen VVD en D66 en de christelijke partijen CDA en ChristenUnie is samengesteld, maar het is wel essentieel.

Wat dat betreft stellen de Joden op seideravond, in de aanloop naar Pesach, een heel mooie en ontdekkende vraag: waarin verschilt deze avond van alle andere avonden? En het antwoord richt zich dan op de uittocht van het Joodse volk uit Egypte.

Analoog daaraan kan worden gevraagd: waarin verschilt Pasen nu van alle andere dagen? En dan gaat het om de rijke boodschap dat Christus dood en graf heeft overwonnen.

Dat Pasen een bijzondere tijd is, is voor christenen -als het goed is- geen vraag. Het paasevangelie behoort tot de bekendste Bijbelverhalen. Maar veel Nederlanders weten van de echte boodschap van Pasen weinig tot niets. Daarom mag en moet dat rijke Evangelie worden verkondigd.

Weliswaar staat de predikant of voorganger nu vaak in lege kerken, maar de boodschap dat het graf leeg is en Christus is opgestaan kan nu via kerktelefoon en digitale kanalen nog veel breder in de samenleving worden verspreid dan eerst. Het is noodzakelijk -en daarmee ook een zaak van het gebed- dat er juist nu in de maatschappij weer brede erkenning komt voor de opgestane Levensvorst.

De auteur is adjunct-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad.