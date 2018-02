Ouders, zet je in voor identiteit op school

Identiteit op school komt pas tot leven als mensen die in praktijk brengen. Ouders horen daar zeker bij, reageert mr. J. G. N. (Jan) Schreuders.

De reformatorische onderwijsorganisatie VGS heeft haar identiteitsprofiel voor de scholen geactualiseerd (RD 6-2). Het document wordt verspreid onder alle aangesloten basisscholen en de zeven scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs.

VGS wil gesprek op school over identiteit

Het document verwoordt helder en positief wat het inhoudt om een school te zijn die de Bijbel heeft als onwrikbare grondslag voor het school zijn in al zijn facetten. Het heeft daarom voor veel terreinen betekenis: het personeelsbeleid, pedagogische waarden, de uitstraling van bestuurders en toezichthouders en vul maar in. Maar vooral wil het document ook een vertrekpunt en een stimulans zijn, een handreiking wellicht, voor het onderlinge gesprek op school over de identiteit en de betrokkenheid daarop. Dit is vooral wat de Reformatorische Oudervereniging (ROV) wil stimuleren.

Ik hoop niet dat u als ouders het wel prima vindt dat er op school over identiteit gesproken wordt. Dat u dit wel een goede zaak vindt („en laten ze vooral hun best erop doen want het is belangrijk”), maar dat het gesprek verder helemaal aan u voorbijgaat.

Soms maak ik me weleens wat zorgen over de betrokkenheid van ouders op dit onderwerp. Natuurlijk, we vinden identiteit allemaal belangrijk, maar doen we ook mee? Laten wij als ouders zien dat die voor ons wezenlijk is? Of laten we het over aan de processen op school?

Groot goed

Identiteit op school komt pas tot leven als mensen die in praktijk brengen. Als ze die niet alleen op papier onderschrijven, maar ook dagelijks verwezenlijken en concreet maken in hun doen en laten, hun woorden en gedachten, hun lesgeven en lesondersteuning.

Verwezenlijking van het christelijk-reformatorisch onderwijs betekent dat er mensen nodig zijn die Gods Woord uitdragen, zichtbaar voor kinderen en voor elkaar, en hun leven daarnaar inrichten, op school en thuis. Alleen daardoor kan de christelijke school ook echt een christelijke gemeenschap zijn en blijven.

Ouders horen daar nadrukkelijk bij. Zij dienen mee te doen en de identiteit op en rond school mede op te bouwen en te bewaren. Zo kunnen ze laten zien dat christelijk-reformatorisch onderwijs voor hen én voor de samenleving een groot goed is. Daarom roep ik ouders op betrokken te zijn op de identiteit op school.

Medezeggenschapsraad

Om mijn bezorgdheid, waarvan ik hoop dat die onterecht is, wat nader toe te lichten, maak ik een uitstapje naar de medezeggenschapsraad (MR). Het valt mij oprecht tegen dat het veel scholen best nogal wat moeite kost om ouders te vinden die zich willen kandideren voor de MR of ouderraad. Ik vraag me dan af: Ouders, waar is uw betrokkenheid? En hoe laat u die zien?

U wilt christelijk-reformatorisch onderwijs, maar toch niet alleen als ”consument”? U bent er toch niet tevreden mee als u uw rechten en plichten ten opzichte van school kent en de school voldoet aan uw verwachtingen? De school is een gemeenschap, en ouders maken daar deel van uit. Dat vraagt om actieve betrokkenheid op en in die gemeenschap.

Terug naar het identiteitsprofiel. De VGS en de ROV hopen beide dat het gesprek op school over identiteit zal worden opgestart en opnieuw gevoerd zal worden, tot onderlinge versterking in school en tussen de scholen. Laat dit niet alleen een gesprek zijn dat gevoerd wordt tussen schoolbestuurders en hun toezichthouders, tussen schoolleiders en hun leerkrachten en ondersteuners. Ouders, doe volop mee aan dit gesprek! Meld u, als actief en betrokken onderdeel van de schoolgemeenschap. En richting de scholen: vergeet u niet de ouders mee te nemen?

De auteur is voorzitter van de Reformatorische Oudervereniging (ROV).