Opvang kinderen in Griekenland is schijnoplossing

Nog niet eerder was de roep om opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekenland zo groot. Staatssecretaris Broekers-Knol komt echter met een schijnoplossing.

Meer dan honderd (oud-)politici, hulporganisaties, wetenschappers, artsen, gemeenten en prominenten hebben afgelopen donderdag 23 april een gezamenlijke oproep aan het kabinet gedaan om alleenstaande kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen te evacueren. Die oproep is ook ondertekend door een brede groep kerken, MissieNederland, de Raad van Kerken en een aantal christelijke organisaties. Tear ondertekende deze oproep eveneens.

Als ontwikkelingsorganisatie zien we hoe veerkrachtig mensen zijn, maar ook hoe belangrijk het is dat landen zich barmhartig tonen naar vluchtelingen aan hun grenzen. Richting alleenstaande vluchtelingenkinderen in Griekenland mist Nederland die houding. Zij moeten zowel op de eilanden als op het vasteland in erbarmelijke omstandigheden proberen te overleven. We kunnen niet stil blijven, nu dit onrecht plaatsvindt binnen onze eigen Europese grenzen.

Schaamte

Er is een brede beweging van schaamte ontstaan onder Nederlandse burgers, zoals onder andere blijkt uit de SOSmoria-actie van artsen (sosmoria.eu) of de actie Walk of Shame (walk-of-shame.eu). Ondertussen is in Nederland de groep van gemeentes die de opvang willen realiseren gegroeid tot veertig en zijn andere Europese landen wél begonnen met de evacuatie van deze zeer kwetsbare groep.

Griekenland riep EU-landen zeven maanden geleden al om hulp bij het opvangen van alleenstaande kinderen die extra zorg nodig hebben die Griekenland niet kan bieden. Op 23 april heeft het kabinet opnieuw over de kwestie gesproken. De regering heeft besloten om enkele tientallen vluchtelingenkinderen op het vasteland van Griekenland op te vangen in plaats van naar Nederland te halen. Het kabinet blijft halsstarrig weigeren solidair te zijn met Griekenland, met andere lidstaten en in het bijzonder met deze kinderen in nood.

Staatssecretaris Broekers-Knol zou miljoenen willen steken in een conceptplan dat in de toekomst zou moeten leiden tot een ”pilot-shelter” voor kinderen in hetzelfde land dat Nederland juist om hulp smeekt. En dat terwijl in Nederland veertig gemeenten en de voogdijinstelling Nidos klaar staan om hen hier op te vangen!

Uitbuiting

Bij gebrek aan een voogd worden kinderen in Griekenland vaker opgevangen in deze zogenoemde ”shelters”, waar kinderen opgesloten blijven onder erbarmelijke omstandigheden, omdat het te gevaarlijk is om naar buiten te gaan.

Van een werkend voogdijsysteem in Griekenland is überhaupt geen sprake, zegt Defence for Children. Lokale organisaties in Griekenland wijzen steeds weer op de risico’s voor alleenstaande kinderen op het vasteland: het risico op uitbuiting is daar nog groter dan op de eilanden. De oplossing waar staatssecretaris Broekers-Knol nu mee komt, is een holle frase, die geen enkel recht doet aan de realiteit en behoefte aan solidariteit.

We roepen nogmaals het kabinet op gehoor te geven aan de oproep kinderen in Nederland op te vangen en solidair te zijn met Griekenland. En alle Nederlanders vragen we zich uit te spreken tegen dit onrecht. Onderteken de petitie van SOS-moria en ondersteun organisaties. Daar zijn vele mogelijkheden toe, onder andere via stichting Bootvluchteling, Movement on the Ground, Because we Carry, SOSmoria en de Walk of Shame.

De auteur is verantwoordelijk voor strategie en impact bij ontwikkelingsorganisatie Tear.