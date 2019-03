Nodig burgemeester uit voor biddag

De rode draad die de bijdragen in de rubriek Weerwoord verbindt, is de apologetische insteek. Het gaat telkens om verantwoording van ons christelijk geloof. Laten we vanuit dit gezichtspunt eens kijken naar de betekenis van bid- en dankdagen.

Het is in Nederland een lang bestaande traditie dat er door de kerken (vroeger door de overheid) speciale doordeweekse dagen worden aangewezen tot gemeenschappelijke verootmoediging en gebed. Christenen komen op deze dagen samen om de vragen en zorgen van het dagelijks leven en werken voor Gods aangezicht te brengen en Hem te danken voor bijvoorbeeld arbeidsgelegenheid, gezondheid, vrijheid en dagelijks brood. In onze tijd is het niet vanzelfsprekend dat kerkelijke gemeenten de bid- en dankdagen in ere houden. Het is een teken van secularisatie wanneer gemeenteleden de zin van deze dagen niet meer verstaan. Daarnaast is de vraag relevant wat de uitstraling is van bid- en dankdagen naar de maatschappij. Wat ervaren buitenstaanders er nog van dat het op Deo volente 13 maart een bijzondere dag is voor veel christenen in Nederland?

Laten we ons geen enkele illusie maken. De biddag is gemarginaliseerd en ligt voor de overgrote meerderheid van ons volk geheel buiten beeld. Het was uitzonderlijk dat de Urker biddag in het nieuws kwam doordat minister Carola Schouten deelnam aan een van de erediensten. Heel Nederland hoorde weer eens dat de vissersbevolking met haar grote zorg vanwege de door ‘Europa’ opgelegde belemmeringen van de visvangst de toevlucht nam tot God. Of dat bij de gemiddelde Nederlander indruk heeft gemaakt, valt te betwijfelen. Toch zou het verkeerd zijn om als gelovigen een terugtrekkende beweging te maken naar de eigen kring, alsof de biddag een zaak is voor ‘ons soort mensen’, waarbij de ‘wereld’ geheel buiten het gezichtsveld blijft. Dat is een puur defensieve reactie, die onvruchtbaar is. Laten we daarentegen theocratisch blijven denken en zo het apologetische potentieel van de biddag uitbuiten. God regeert over alle mensen en daarom is het voor iedereen nodig zich biddend tot Hem te wenden.

Wat betekent dat in de huidige weerbarstige praktijk? Ik noem enkele mogelijkheden.

Kerkenraden zouden er een gewoonte van kunnen maken om voor iedere bid- en dankdag Burgemeester en Wethouders van de eigen burgerlijke gemeente aan te schrijven, hen kort te informeren over de betekenis van deze dagen, hen uit te nodigen om de erediensten bij te wonen en punten aan te dragen voor de voorbede. Dat is juist in een tijd waarin de ambtsgebeden, die vanouds aan het begin van de raadsvergaderingen worden uitgesproken, steeds meer worden afgeschaft een helder signaal dat aan Gods zegen alles gelegen is.

Op veel plaatsen besteden scholen tijd aan de voorbereiding van deze dagen en stemmen schoolbesturen met kerkenraden af hoe er bijvoorbeeld in een morgendienst optimaal aandacht aan de schooljeugd kan worden besteed. Dikwijls resulteert dit in een goed bezette kerkdienst, waarin ook ouders en kinderen die anders zelden in de kerk komen, aanwezig zijn. Laten we hierop blijven inzetten en leren van elkaars ervaringen.

Op het werk of bij andere gelegenheden zou iedere christen aan minimaal één onkerkelijk persoon kunnen uitleggen wat biddag is. Houd dat persoonlijk en vertel wat het voor jezelf betekent. Leg uit dat de gemeente samenkomt om God te bidden ten behoeve van het volk van Nederland en van heel de wereld. In zo’n gesprekje kan dan gevraagd worden: „Wat zal ik namens jou in het gebed bij God brengen? Of ga je zelf een keertje mee naar de kerk?”

Laten we ons persoonlijk op de biddag voorbereiden in afhankelijkheid van de Geest van de genade en van de gebeden. Daarbij niet alleen „onze nood en ellendigheid” beseffend, maar evenzeer de nood en misère van heel ons volk. In het vertrouwen „dat wij deze vaste grond hebben, dat God ons gebed, niettegenstaande wij dat onwaardig zijn, omwille van de Heere Christus zeker wil verhoren, zoals Hij ons in Zijn Woord beloofd heeft” (antwoord 117 van de Heidelbergse Catechismus).

De auteur is hoogleraar systematische theologie aan de ETF in Leuven.