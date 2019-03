Nieuw tijdperk van verleiden breekt aan

Een kerkenraadsvergadering is niet altijd genieten. Soms zit je daar met een gevoel van machteloosheid. Alsof er iemand stevig aan het werk is om de voortgang van het Evangelie in de gemeente te verstoren, de verwarring te vergroten en de liefde te laten verkouden. Dat is natuurlijk ook zo.

De avonden dat we niet meer in de kerkenraadskamer pasten, ervoer ik als verreweg de mooiste. Er schoven jongeren aan. In veel kerkelijke gemeenten zal het binnenkort gebeuren. Belijdeniscatechisanten, die onderzocht worden op hun kennis. Nu mag blijken of ze er klaar voor zijn. Klaar voor de strijd.

Alleen als je de gordel van de waarheid draagt, ben je erop voorbereid om standvastig te staan voor het Evangelie des vredes. Wie niet ondergedompeld is in de Bijbelse leer, wordt meegesleurd door de tijdgeest. Wie de waarheid bij gevoel of intuïtie zoekt, verdwaalt. We moeten ons houden aan de leer, aan hetgeen van ons gehoord is, anders vloeien we door: drijven we af (Hebreën 2:1).

Onze tijd verkeert in staat van verwarring. Niets is zeker en zelfs dat niet. Kennis lijkt nutteloos. Juist nu we een periode tegemoet gaan waarin kennis van de waarheid meer dan ooit nodig is, wordt ook in kerkelijke kringen de waarde ervan minder gezien. Vreemd eigenlijk. Bij een stormwaarschuwing sla je de pinnen extra stevig in de grond. Bij klimaatverandering verhogen we de dijken. Maar nu we weten dat het er de komende tijd op aankomt om waarheid en leugen te onderscheiden, slaat de zorgeloosheid toe. Gek. Alsof de duivel ermee speelt.

We staan op de drempel van een nieuw tijdperk. Het Evangelie is ongeveer overal op de aarde verspreid. Vrijwel elk land is door Christus op de duivel heroverd. Nu breekt de slotperiode aan. Een periode die er nog nooit geweest is en die er ook nooit meer zijn zal (Mattheüs 24:21). Na duizend jaar gebonden te zijn, wordt de satan losgelaten. Wat betekent dat? Wat gaat de satan doen? Geweld, bloed en rook? Zo staat het niet in Openbaring 20. De duivel gaat verleiden. De mindsets bewerken. Hij laat denkschema’s opkomen. Hij creëert een tijdgeest die zich uiteindelijk keert tegen de ware kerk.

Deze gedachte sluit precies aan bij wat de Heere Jezus zegt over deze allerlaatste dagen voor de wederkomst. Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij (als het mogelijk zou zijn) ook de uitverkorenen zouden misleiden (Mattheüs 23:24).

Catechisatie is onderwijs over de leer. Onderwijs voor hoofd en hart. De kerk die daarmee een loopje neemt, glijdt uit. Een grote verantwoordelijkheid dus voor catecheten. Hoewel, wie hebben ook alweer beloofd de kinderen naar hun vermogen te onderwijzen in de voorzeide leer? Ouders willen kinderen graag iets nuttigs meegeven voor de toekomst. Maar over welke toekomst hebben we het? Met de Bijbel open kan toekomstvoorspelling toch niet moeilijk zijn. Er komen vele valse christussen om onze kinderen tot het uiterste te misleiden. En ik heb het idee dat we het al een beetje zien gebeuren. Het is een ongemakkelijke gedachte dat dogmatiek belangrijk is. Dat we onze kinderen niet moeten voeden met vals eenheidsdenken en lege tolerantie, maar met standvastigheid. Een ongemakkelijke waarheid. Juist daarom staat midden in Mattheüs 24 dit ene zinnetje: „Zie, ik heb het u van tevoren gezegd!”

De auteur is eigenaar van een adviesbureau voor mediation, coaching en training. Reageren? welbeschouwd@refdag.nl