Negeer monster van mensenhandel niet

Vrijdag is het de Europese Dag tegen Mensenhandel. Op het eerste gehoor lijkt deze dag relevant voor politici, beleidsmakers en rechercheurs en niet voor kerken. Het zou echter intens zonde zijn als de kerk het onrecht van mensenhandel negeert.

De Europese Dag tegen Mensenhandel confronteert ons met een pijnpunt in Europa. In de Europese Unie bestaat prachtige wetgeving om mensenhandel tegen te gaan, maar de wetshandhaving schiet tekort. Kijk bijvoorbeeld naar het Amsterdamse Wallengebied. De meeste prostituees die daar werken, komen uit Oost-Europa en Latijns-Amerika. Veel van deze vrouwen zijn door criminelen met valse beloften naar Nederland gelokt. Bij aankomst in Nederland beginnen ze al met een schuld vanwege de reis en woningborgsom. En vrijwel al deze vrouwen maken geweld mee, blijkt uit onderzoek van Soa Aids Nederland. Onderzoeksjournalist Renate van der Zee deed uitgebreid onderzoek naar prostitutie in Nederland en sprak met diverse sekswerkers. De verhalen die ze optekende, zijn vaak gruwelijk en schokkend. Zo moet een vrouw voor haar pooier vijfhonderd euro per dag binnenhalen. „Wanneer dit niet lukte, moest ze op handen en knieën gaan staan en dan werd ze als een hond geslagen.”

Webcams

Mensenhandel voor prostitutie dreigt uit te groeien tot een veelkoppig monster, waar justitie geen grip op kan krijgen. Onderzoek van Watch Nederland uit 2017 leerde dat dagelijks tientallen Nederlandse mannen op internet zoeken naar seks met zeer jonge prostituees.

Wie zich verdiept in mensenhandel wordt geconfronteerd met een werkelijkheid die ongekend duister is. Met machten die het op de meest kwetsbaren hebben voorzien. Zo worden in de Filippijnen op grote schaal kinderen misbruikt voor webcams, vaak voor klanten uit West-Europese landen. Mensen hier geven, veilig van achter hun laptop, seksuele opdrachten die kinderen aan de andere kant van de wereld voor een webcam moeten uitvoeren, of die bij hen worden uitgevoerd. Dan gaat het om tieners, maar ook om kleuters, peuters en zelfs baby’s. Het is een realiteit die Jezus’ woorden huiveringwekkend concreet en tastbaar maakt: „Satan is een mensenmoordenaar van den beginne” (Johannes 8:44).

Als criminelen straffeloos hun gang kunnen gaan, ontstaat er een wetteloze jungle waar het recht van de sterkste geldt. Kwetsbare mensen kunnen dan zomaar bestolen, uitgebuit en verkracht worden. Vandaar dat wetshandhaving en bestrijding van mensenhandel op Europees niveau zo belangrijk is.

Maar ook bewustwording bij burgers is noodzakelijk. Misbruik van kinderen en jongvolwassenen in bijvoorbeeld Oost-Europa en Azië wordt vooral in stand gehouden vanwege de vraag van seksconsumenten in westerse landen. Zij moeten gaan beseffen wat een immense schade zij met hun internetgedrag kunnen aanrichten.

In Amerika zijn er militairen die vanaf hun kantoor mensen duizenden kilometer verderop neerschieten met drones. Dat voelt voor hen soms als een videogame, zo blijkt uit interviews met hen. Voor mensen die door zo’n drone worden geraakt, is deze ‘videogame’ keiharde werkelijkheid. De virtuele wereld van internetporno kan een spelletje lijken. Maar elders op de wereld leidt dat ‘spelletje’ wel tot levensecht misbruik, met diepe wonden tot gevolg.

In beweging komen

De Bijbel laat zien dat de Heere God woedend is over het onrecht dat „armen en nooddruftigen” wordt aangedaan (Ezechiël 16:49-50, Jesaja 10:1-2). Hij hoort de roep van iedereen die vertrapt en uitgezogen wordt door machthebbers (Jakobus 5:2-4). Er kunnen echt dingen veranderen als christenen in beweging komen, als zij de overheid profetisch aanspreken om wetten te handhaven en die overheid te hulp komen. Dit gebeurde bijvoorbeeld in de Filippijnse stad Cebu. Het plaatselijke team van stichting International Justice Mission (IJM), dat onder anderen bestaat uit advocaten, juristen en maatschappelijk werkers, hielp de overheid om kinderen uit de prostitutie te bevrijden en te zorgen dat hun uitbuiters veroordeeld werden. Onafhankelijke criminologen constateerden daarna dat het aantal kinderen dat in Cebu in cafés en barretjes voor seks wordt aangeboden met 79 procent is gedaald.

Geheim wapen

Met wetshandhaving alleen red je het niet. Ook daarom mag de kerk dit kwaad niet negeren. Christenen beschikken namelijk over een geheim wapen waar politieagenten en overheidsambtenaren minder snel naar grijpen: gebed. In april dit jaar sprak ik met Sam Inocencio, directeur van IJM in de Filippijnen. Met zijn team vecht hij om kinderen te bevrijden uit de cyberseksindustrie. Hij benadrukte dat hij en zijn team dit werk volhouden dankzij gebed. „Uiteindelijk is dit werk een geestelijke strijd”, zei hij. „Je hebt te maken met kwaad in de puurste vorm. De liefde van Christus dringt ons om naar buiten te gaan, de duisternis in, gedragen door gebed en beschermd door het bloed van Christus.”

Op gebed kunnen er wonderen gebeuren, kunnen kinderen, vrouwen en mannen bevrijd worden uit gruwelijke vormen van criminaliteit en kan roofdieren een halt worden toegeroepen. Of zoals de Engelse prediker C. H. Surgeon zei: „Het gebed beweegt de hand die de wereld beweegt.”

De auteur werkt als storyteller bij International Justice Mission, een stichting die zich richt op bestrijding van slavernij en mensenhandel.