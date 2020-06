Neem ook 1,5 meter afstand voor kritische blik op mediagebruik

Door de coronacrisis zijn we helemaal overgegaan op digitaal contact. Het mediagebruik is inmiddels, bij ouders en kinderen, meer dan verdubbeld. Dit vraagt om bezinning op de risico’s.

Uit onderzoeken blijkt dat veel kinderen steeds langer online zijn en steeds korter buiten spelen. Jongeren zijn vaker afgeleid en voelen zich eenzamer door het vele online zijn. De risico’s van het gebruik van digitale media zijn in de afgelopen jaren, vanuit zowel de christelijke kring als de seculiere hoek, almaar vaker naar voren gebracht.

In veel gezinnen en in het onderwijs blijkt in de voorbije twee à drie jaar een kentering te zijn ontstaan. Ouders maken in steeds meer gevallen de keuze om hun kind bij de overstap naar het voortgezet onderwijs nog geen smartphone te geven. Een positieve ontwikkeling, ook met het oog op de jongeren zelf. Voor hen is het belangrijk niet alleen te staan in de groep en leeftijdgenoten te hebben die hun tijd aan iets anders besteden dan aan hun smartphone.

Familylink

Het is verstandig wanneer ouders, als ze hun kinderen bewust leren omgaan met digitale media, gebruikmaken van een stuk distantie en sociale controle. Zeker als hun zoon of dochter al wel kan beschikken over een smartphone.

In al deze bewuste keuzes is het allereerst van groot belang dat de opvoeder met het kind over dit onderwerp in gesprek gaat en blijft.

Daarnaast kan hij of zij ook concrete grenzen aangeven, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een gezinsmobiel of andere beperkende maatregelen. Familylink, Schermtijd of Covenant Eyes wordt in een groeiend aantal gezinnen ingezet om de gewenste grenzen te stellen. Dit zorgt voor rust in de gezinnen en vooral ook voor rust voor de jongeren die deze grenzen (onbewust) waarderen.

Deze bewustwording wordt binnen de scholen eveneens groter. Die maken actief beleid op het rekening houden met leerlingen die geen eigen smartphone hebben. Er zijn scholen die smartphonegebruik onder schooltijd minimaliseren of verbieden. Dit voorjaar waren er in samenwerking met de Pieter Zandt Scholengemeenschap bijeenkomsten gepland voor ouders. Omdat die niet konden doorgaan, werd als alternatief een webinar gepubliceerd.

Bewuste keuzes

In de bijzondere omstandigheden die we nu meemaken, wordt ongekend veelvuldig gebruikgemaakt van digitale media. Dit dwingt ons tot het maken van bewuste keuzes en een kritische houding: Waarom, op zondag, wel de kerkdienst beluisteren en daarna het internet uitschakelen? Waarom een beperkte gezinsmobiel voor de jongere en een smartphone zonder beperkingen voor de ouder? Waarom wel de toespraak van Rutte bekijken maar Netflix niet toestaan? Vul maar aan...

Kostbare genadetijd

De coronacrisis vraagt meer dan ooit om een ”bewust gezin”. In onze maatschappij lijkt 1,5 meter afstand houden ”het nieuwe normaal” te zijn. Laten we deze afstand ook eens aanhouden om als ouders kritisch te kijken naar ons eigen mediagebruik en dat van ons gezin. De Heere geeft ons kostbare genadetijd. Laten we deze tijd niet verkwisten maar waakzaam zijn en grenzen stellen. „Zijt nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden” (1 Petrus 5:8).

De auteur schrijft dit artikel als woordvoerder van het platform ”een handreiking voor het gezin”. >>eenhandreikingvoorhetgezin.nl en >>pieterzandt.nl voor webinar, informatie en tips.