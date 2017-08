Moslimnetwerk in plaats van paaltjes

Wie het Midden-Oosten weleens heeft aangedaan, zal zich moslims herinneren als vriendelijke mensen. De stedelijke taferelen zijn vooral hilarisch en nimmer grimmig. Niet gauw zal ik de aanblik vergeten van een brommer in het drukke stadsgewoel van Caïro met achterop het karkas van een koe. Overlevingskunstenaars zijn het, geen agressieve bomgordeldragers.

Je had toen –25 jaar geleden– nooit kunnen vermoeden dat geloofsgenoten van deze mensen nog eens dood en verderf zouden zaaien, niet op het slagveld maar in drukke winkelstraten. Een veeg teken is weliswaar dat het begrip jihad al dateert van oude tijden, maar bij de uitleg dacht iedereen toch vooral aan militaire confrontaties.

Wat je je afvraagt is wat er in die hoofden van die militante moslims is gebeurd. Waren ze klein in getal, dan kon je nog denken dat het psychopaten zijn. Maar ze zijn zo talrijk dat er iets anders in hun brein is misgegaan. Hebben die gasten geen kleine kinderen? Hebben zij geen mededogen met zwangere vrouwen? Houden zij niet van oude opa’s?

Nu is het wel zo dat de islam niet-moslims als minderwaardige schepselen beschouwt en dat het doden van vredelievende burgers hun daarom zo gemakkelijk afgaat. Dat is inderdaad één kant van het verhaal. Maar die jihadisten zullen toch ook kunnen bedenken dat er in die winkelstraten niet alleen „varkens en honden” rondlopen, maar ook geloofsgenoten. Het is al diverse keren voorgevallen dat ook zij tot de slachtoffers behoorden. Zo ook vorige week in Spanje.

Voorlopig zal het wel een vrome wensdroom blijven dat er tegengif wordt gevonden waarmee die kronkels in de hersenen van radicale moslims kunnen worden geneutraliseerd. Eerder is effect te verwachten van simpele maatregelen om drukke winkelstraten te blokkeren. Dat kan eenvoudig met beweegbare stalen paaltjes. Daarover is in de media al een discussie op gang gekomen, waarbij met name Amsterdam wordt genoemd. Dat is immers een mogelijk doelwit.

Het gemeentebestuur ziet echter niets in die maatregel. Het voorziet dat er dan een woud aan paaltjes en betonnen blokken moet worden opgericht. Een merkwaardig verweer. Als de staat Israël zich ook zo slap had opgesteld, had het aantal zelfmoordaanslagen in Israëlische steden recordhoogten bereikt.

Wat me ook buitengewoon effectief lijkt, zijn preventieve acties vanuit de moslimgemeenschap zelf. Als de berichten kloppen, hebben moslimvrouwen in Barcelona protestacties gevoerd tegen de aanslag op de Rambla. Dat is zeer bemoedigend en die kant moet het op. Maar laten diezelfde moslimvrouwen eens wat vaker geheime diensten informeren. Je maakt me niet wijs dat zij totaal onwetend zijn van de terroristische cellen in hun omgeving. Een moslimnetwerk van tipgevers, daar kan geen betonblok tegenop.