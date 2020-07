De ”witte man” staat symbool voor succes en succesvol zijn én voor racisme, discriminatie, en kolonialisme. Het zit in z’n genen. Hij is erfelijk belast. Onderdeel van een fout verleden. Je kunt aantoonbaar stammen uit eeuwenoud pauperdom dat voor een hongerloon slaafde, het baat niet: wit is fout.

Wordt in Ezechiël 18 de zoon niet verantwoordelijk gehouden voor de ongerechtigheden van zijn voorgeslacht, de farizeeërs van nu hebben daar geen boodschap aan. Meer dan 110 jaar na de dood van Leopold II moet neef Filip door het stof voor het wanbeheer van zijn oudoom in privébezit Congo. De populariteit van onze koning schoot omhoog toen hij excuses maakte voor de houding van grootmama ten aanzien van Joodse Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog. Het witte Kabinet Rutte worstelt ondertussen met de vraag of in de wet moet worden vastgelegd dat slavernij, waarvan een kleine bovenlaag profiteerde, een misdaad tegen de menselijkheid was. Alsof dat een vraag is. Maar wat verandert wetgeving daar aan? Wordt Jan Pieterszoon Coen dan postuum vervolgd en worden zijn nazaten opgespoord en onterfd?

Pak lomperiken van nu aan. Verhuurders die huisvesting weigeren aan kleurlingen. Werkgevers en ambtenaren die discrimineren. Agenten met racistisch gedrag. Beledigende spreekkoren bij sportwedstrijden.

Hilarisch dat Unilever zijn witmakende crèmes niet uit de handel zal nemen, maar die op andere wijze gaat promoten. Bezinning is goed, maar maak het niet al te zwart-wit.

Racisme is overigens niet voorbehouden aan withuiden, dat weten ze wel in Afrika en op dit moment vooral in Ethiopië. Maar een donkere docent op een refoschool doodzwijgen en wensen (RD, 30-6-2020) is lomp, het deed mij plaatsvervangend wit- en roodkleuren van schaamte en boosheid.

Laten we het probleem tegelijkertijd niet groter maker dan het is. Wie rood- of witharig is, dik of dun, kort of bovenmatig lang, krijgt ook niet-altijd-grappige-opmerkingen te verwerken. Dat je het hier te lande als ”nieuwe Nederlander” ver kunt brengen is een feit. Je kunt burgemeester worden van een grootstad, Parlementsvoorzitter en zelfs koningin.

Wie bedenkt het om anderen uit te sluiten op grond van uiterlijk en afkomst. De Bijbel noemt dat hoogmoed. Zullen we eenmaal per jaar een gekleurde dominee uit een zusterkerk, voortgekomen uit het zendingswerk, laten preken? Of was zending ook fout? Maar dan moet hij met het vliegtuig komen. Misschien heeft hij vliegschaamte. Dan is hij een voorbeeldig man. Ik bedoel natuurlijk: mens.