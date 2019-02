Kindermishandeling houdt niet op, totdat je iets doet

In actie komen na het opvangen van signalen van geweld tegen kinderen blijft een lastige hobbel voor mensen. Niets doen is echter geen optie.

Met de slogan ”Het houdt niet op, totdat je iets doet” is onlangs de landelijke campagne gestart die mensen oproept om in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een waardevolle en noodzakelijke doelstelling. Stelt u zich eens voor wie er schuilgaan achter de cijfers van recent onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Van alle kinderen is 3 procent slachtoffer van kindermishandeling! Dat betekent dat jaarlijks een groep van ongeveer 120.000 kinderen te maken heeft met onveiligheid. 120.000 kinderen... Probeert u zich eens voor te stellen hoeveel dat er zijn. Aantallen om van te duizelen.

Laten we het dichterbij brengen. Elke schoolklas (ongeveer dertig leerlingen) telt een leerling (statistisch gezien) die slachtoffer is. Dat betekent dat we allemaal wel iemand in onze omgeving kennen die met verdriet kampt vanwege kindermishandeling. Voor deze kinderen is de campagne gestart: ieder kind veilig!

Spanningsveld

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling ongeveer hetzelfde is gebleven, vergeleken met voorgaande jaren. Er is in de afgelopen jaren veel actie ondernomen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en zo mogelijk te voorkomen. De praktijk blijkt echter weerbarstig.

Een terugkerend knelpunt blijft het in actie komen na het opvangen van signalen van onveiligheid. De mensen die het dichtst bij de gezinnen en kinderen staan, zien het meest. Door die positie spelen er vaak ook verschillende emotionele lagen mee.

Er komen dan vragen op als: „Wat gebeurt er met de verstandhouding in de familie als ik mijn zorgen ter sprake breng? Kan ik het waardevolle contact met het kwetsbare kind nog volhouden als ik mijn zorgen met ouders deel? Wat als ouders erachter komen dat ik met Veilig Thuis heb overlegd?”

Dit brengt een spanningsveld met zich mee: enerzijds de belangrijke signaalfunctie vanuit de directe omgeving van het gezin en anderzijds de relationele betrokkenheid die hierin aanwezig is. Deze groep wordt in de nieuwe campagne aangesproken. Want niets doen is geen optie.

Grote stap

Van cruciaal belang is dat deze doelgroep dan ook nadrukkelijk gesteund wordt in de praktische uitvoering van ”doen”. De site www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl geeft een scala aan handreikingen. Het kan soms voelen alsof je in het water moet springen, terwijl je niet kunt zwemmen. Het kan dan helpen om ook te overleggen met een professional. Overleg met Veilig Thuis kan anoniem plaatsvinden.

De ervaring is dat het leggen van contact als een grote stap wordt ervaren. Juist daarom is, een aantal jaren geleden, vanuit de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk het interkerkelijke project huiselijk geweld en kindermishandeling gestart.

Als aandachtsfunctionarissen van dit project hebben we veel contacten met mensen die zorgwekkende signalen opgevangen hebben van kinderen of van ouders. In deze contacten denken we mee over de stappen die gezet kunnen worden, over de beste manier om een gesprek te voeren en over hulpmogelijkheden. Iedereen mag zich vrij voelen om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Samen staan we sterk.

Contactgegevens aandachtsfunctionarissen: De Vluchtheuvel: Joke Zwerus, 0113-213098; Stichting Schuilplaats: Susan Snoei, 0318-547870; KOC Diensten: Gertrude van den Belt, 0318-517310 of 06-11074567.