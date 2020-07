Kabinet moet jonge gezinnen meer zekerheid geven

Voor een bloeiende start van gezinnen – en daarmee voor kinderen – moet er een aantal dingen fors op de schop in ons land.

„Ja we hebben een kinderwens, maar eerst nog ...” En vul het dan maar in. Het kunnen persoonlijke wensen zijn en dat is ieders vrijheid. Het wordt echter een maatschappelijk probleem als veel stellen de zin afmaken met „... eerst nog een betaalbare woning vinden”, „... eerst nog een baan met meer zekerheid”, „... eerst nog de studieschuld aflossen.”

Dan doen we als maatschappij iets niet goed. Het is onze gezamenlijke opdracht om jonge mensen de vrijheid en ruimte te geven om die keuze te maken als dat ze gegeven is. Het gezin is de plek, de kleinste eenheid, waar je aandacht en geborgenheid vindt. Voor een bloeiende start van gezinnen - en daarmee voor kinderen - moet er een aantal dingen fors op de schop in ons land.

Allereerst die schulden. De ChristenUnie was, is en blijft tegen het leenstelsel waarmee het vorige kabinet iedere student met een nog grotere schuld heeft opgezadeld aan het begin van zijn of haar werkzame leven. Het werpt een drempel op om ontspannen te studeren of om de studie te kiezen die bij je past. Het veroorzaakt stress en prestatiedruk. Boven alles versterkt het een leencultuur. Het reduceert mensen tot calculerende wezens die moeten ‘investeren in zichzelf’.

Een tweede punt is de woningmarkt. Die is ontoegankelijk geworden voor jonge mensen. Wie nu een woning heeft, profiteert mee van de waardestijging. Voor een starter is wonen echter een nachtmerrie. Huren zijn te hoog en een huis kopen zonder eigen vermogen is haast onmogelijk. Wij pleiten er voor dat starters worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting op een manier die de koopprijs niet verder opdrijft. Om jonge gezinnen te helpen moet de woningmarkt weer veranderen in echte volkshuisvesting.

Het derde en minstens zo fundamentele punt is dat veel jonge mensen hun kinderwens uitstellen door de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Deze week bleek uit CBS onderzoek dat vrouwen met een flexibel en dus onzeker arbeidscontract minder vaak kinderen krijgen dan vrouwen met een vast contract. Logisch! Een vrouw die in een onzekere situatie zit, aarzelt of dat wel het goede moment is om een kindje te krijgen. Ook een onzeker contract van de partner en andere aspecten spelen hier een rol. Maar duidelijk is dat de hyperflexibilisering van de arbeidsmarkt leidt tot onvrijwillig uitstel van keuzes en wensen.

De grootste en mooiste verantwoordelijkheid die een mens aan kan gaan, vraagt om stabiliteit en zekerheid. Een gezonde schuldenlast, een toegankelijke woningmarkt en een evenwichtige arbeidsmarkt zijn voorwaarden waar iedere generatie recht op heeft. De ChristenUnie zet zich daarvoor in en wil dat dit kabinet die handschoen nog oppakt omwille van de jonge gezinnen. Het is onze taak om jonge mensen de mogelijkheid te geven een goede start te maken in het werkzame leven. Want bloeiende gezinnen zijn in het belang van ons allemaal.

De auteur is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie.