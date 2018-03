Inlichtingenwet draagt bij aan nationale veiligheid

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) vergroot de veiligheid en bevat voldoende waarborgen voor de privacy van de burgers, betogen Hans van ’t Land en Lennart Ouwendijk.

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen kunnen kiesgerechtigde Nederlanders ook hun stem uitbrengen via een referendum: voor of tegen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV).

In het uitstekende artikel ”Sleepwet, steunen of schrappen?” (RD 15-3) werd de zogenaamde sleepwet uitgelegd. Als SGP-jongeren komen we met onze overwegingen waarom deze wet steun verdient.

De sleepwet, steunen of schrappen?

De Nederlandse kiezer adviseert door dit referendum over een wet waarmee de Eerste en Tweede Kamer al akkoord zijn gegaan. Nee, het referendum is géén briljante vondst om onze democratie een nieuw en zogenaamd moderner elan te geven. Toch is dat geen reden om het referendum te negeren.

Allereerst is het een goed gebruik om te stemmen, als de overheid dat vraagt. Hoewel het referendum niet zal leiden tot beleidsverandering, geeft het wel een indicatie van hoe de samenleving denkt. Als slechts het protestkamp stemt, geeft dit een scheef beeld van de maatschappij. Daarnaast is de wet niet zonder impact. Enige inzet om de bedoeling en consequenties van de wet te begrijpen, mag worden verlangd.

Nieuwe communicatie

De nieuwe wet is een update van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002. De bevoegdheden van de veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD) zijn door technologische ontwikkelingen momenteel te beperkt. Waar voorheen vooral werd gecommuniceerd via de ether, gaat nu meer dan 90 procent via (internet)kabels.

In de oude wet mogen de veiligheidsdiensten geen communicatie via kabels onderscheppen. Zo blijft communicatie via bijvoorbeeld sociale media vaak buiten beeld. De nieuwe wet voorziet hier wél in, en is dus een noodzakelijke uitbreiding van bevoegdheden voor onze nationale veiligheid.

Sinds 2002 is de manier van communiceren veranderd; de datamassa is enorm en de berichten gaan sneller en verder dan ooit. De wereld zelf is ook veranderd. Terroristische dreigingen en cyberaanvallen zijn reëler dan we ooit hadden kunnen vermoeden. Dat is geen reden tot angst, maar gebiedt wel waakzaamheid en scherpte bij de veiligheidsdiensten. En daar hoort een nieuwe wet bij.

Toetsing en controle

Voor- en tegenstanders zijn het hierover eens. Maar velen vragen zich af of deze wet geen vrijbrief is voor de geheime diensten, waardoor de privacy van brave burgers geslachtofferd wordt. We noemen drie argumenten waarom dit niet het geval is.

Allereerst voorziet de wet in een dubbele toetsing door twee onafhankelijke commissies. Dit is meer dan in de vorige wet. En ook noodzakelijk, omdat geheime diensten inderdaad vaak werken op de grens van wat toelaatbaar is.

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) voert deze controles uit. Ook moeten de diensten in de nieuwe wet vooraf langs de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de minister. Op deze manier kunnen de diensten niet ongemerkt hun middelen inzetten. Er wordt vooraf getoetst en tijdens en na de inzet gecontroleerd.

Toch zou de wet de mogelijkheid geven om een zogenaamd sleepnet uit te zetten. Mensen die gerelateerd zijn aan een verdacht persoon kunnen onderdeel worden van het onderzoek. Onschuldige burgers komen zo in het vizier van de diensten.

Deze veronderstelling is onjuist, omdat diensten slechts heel gericht data mogen onderscheppen. Onderzoeksmiddelen mogen alleen worden ingezet wanneer deze in verhouding staan met het te bereiken doel en wanneer geen lichtere middelen ingezet kunnen worden. Het is ondenkbaar dat een hele wijk wordt afgetapt omdat er slechts enkele huishoudens worden verdacht; dit is een buitenproportioneel middel. Dit zou trouwens zo ontzettend veel onnodige data opleveren, dat die nooit verwerkt zouden kunnen worden.

Cybersecurity

In de derde plaats bestaat er de angst dat de overheid alle ”bijvangst” opslaat. Zo kan de overheid informatie van burgers in bezit krijgen als deze min of meer toevallig opduiken in een onderzoek. Maar de diensten mogen slechts data opslaan die verband houden met lopende onderzoeken. En opnieuw: de TIB moet toestemming geven met betrekking tot data die wordt binnengehaald én opgeslagen. De CTIVD voert te allen tijde controles uit.

Maar zijn onze gegevens bij de overheid wel veilig? Die bezorgdheid is niet onterecht. De veiligheidsdiensten moeten, ook vanuit ethisch oogpunt, waken over de data van burgers. Dat is meteen een pleidooi voor het investeren in cybersecurity binnen de overheid.

Daarnaast is enige nuchterheid wel geboden. Veel burgers laten namelijk wel hun gegevens slingeren bij internetbedrijven. Daar ligt meer risico. Er zit een duidelijk ongemak in onze geglobaliseerde wereld, waarin we massaal gebruikmaken van sociale media en internet. Deze dienen ons, maar bedreigen ons ook.

De nieuwe wet is voor de veiligheidsdiensten nodig om toekomstige dreigingen in kaart te brengen in de context van de huidige tijd. Om te zorgen dat de AIVD en de MIVD hun bevoegdheden rechtmatig en zorgvuldig gebruiken, is er onafhankelijk toezicht op de diensten. De nieuwe WIV vergroot dus de veiligheid en bevat ook voldoende waarborgen voor de privacy van burgers. Veiligheid heeft een prijs, en niets willen betalen, is naïef.

Hans van ’t Land is politiek voorzitter van SGP-jongeren, Lennart Ouwendijk is lid van de SGP-jongerencommissie binnenlandse zaken.