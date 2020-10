Hulpverlening niet gericht op verandering seksuele geaardheid

Christelijke hulpverlening is hulp bieden bij een open Bijbel. Hulpverlening dient zich niet te richten op de verandering van seksuele gerichtheid, maar op verbetering van het psychisch welbevinden.

Vorige week kwamen onze organisaties, Schuilplaats en De Vluchtheuvel, in het nieuws in een artikel in de Gelderlander en het AD over ”homogenezing”. Het artikel leidde tot Kamervragen aan staatssecretaris Vijlbrief van Financiën, die toezegde een onderzoek in te stellen naar de ANBI-status van onze organisaties (RD 14-10).

In het genoemde AD-artikel wordt een uitvoerige reportage gegeven over de wijze waarop Evangeliegemeente De Deur omgaat met homogenezing. Het is pijnlijk om daarin te lezen hoe homoseksualiteit als een ziekte wordt gezien en homo’s te maken krijgen met bijvoorbeeld duiveluitdrijving. De journalist die de reportage schreef, deed ook een telefoontje naar onze organisaties en nam daarover enkele zinnen op in het artikel. De indruk wordt gewekt dat Schuilplaats en De Vluchtheuvel doen aan homogenezing. Dat beeld is pertinent onjuist. Het is verontrustend en bijzonder teleurstellend dat de beantwoordingen op de gestelde telefonische vragen in een totaal andere context zijn weergegeven. In het interview hebben we juist Gods liefde voor onze naaste (ook met een homofiele geaardheid) sterk benadrukt.

„Geen ANBI-status meer voor organisaties die homo’s genezen”

Roeping

Als christelijke organisaties voor psychosociale hulpverlening begeleiden wij hulpvragers bij een breed scala aan hulpvragen onder andere op het gebied van huwelijk, gezin en seksualiteit. Soms betreft dat ook hulpvragen rond homoseksualiteit. Schuilplaats en De Vluchtheuvel zijn hulpverleningsorganisaties die ontstaan zijn vanuit de reformatorische kerken en vorm geven aan de roeping van de christelijke gemeente. Onze hulpvragers wenden zich vaak tot ons omdat ze nadrukkelijk kiezen voor hulpverlening die gebaseerd is op de Bijbel.

De grondslag en inspiratiebron voor Schuilplaats en De Vluchtheuvel is de Bijbel, het Woord van God. In ons werk komen we veel gebrokenheid tegen. Denk aan overspel, ontrouw, machtsmisbruik, liefdeloosheid en echtscheiding. Regelmatig komt het voor dat de Bijbel opengaat als deze gebrokenheid ter sprake komt. Dan blijkt dat de Bijbel een realistisch boek is waar de gebrokenheid als gevolg van de zonde eerlijk wordt benoemd, ook bij gelovigen. De geestelijke strijd in het leven van een christen wordt óók zichtbaar op het terrein van huwelijk en seksualiteit.

Bij al deze vragen laten we ons leiden door de Bijbel als het Woord van God. De Bijbel spreekt over het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw. Ook bij hulpvragen rond homoseksualiteit is de Bijbel voor ons gezaghebbend. Op grond van de Bijbel zien wij homoseksualiteit niet als een ziekte die genezen moet worden, maar als een uiting van gebrokenheid.

Christelijke gemeente

Wij menen dat mensen met een homoseksuele gerichtheid deze niet hoeven te ontkennen. Zij mogen daar eerlijk over zijn, tegenover zichzelf, tegenover de mensen om hen heen en tegenover de Heere, hun Schepper. Schuilplaats en De Vluchtheuvel erkennen de strijd die mensen met een homoseksuele gerichtheid kunnen hebben om hun weg te gaan met wie ze zijn. Wij zien de christelijke gemeente als een belangrijke plaats waar mensen met een homoseksuele gerichtheid zich aanvaard mogen weten en deel mogen uitmaken van de christelijke gemeenschap. Op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld in ons toerustingswerk, vragen we aandacht voor de vragen van mensen met een homoseksuele gerichtheid. Daarbij pleiten we voor bewogen pastoraat binnen de christelijk gemeente.

Wij zijn ons ervan bewust dat er onder christenen verschillend wordt gedacht over de veranderbaarheid van seksuele gerichtheid. Naar de overtuiging van Schuilplaats en De Vluchtheuvel dienen begeleiding en hulpverlening zich niet te richten op de verandering van seksuele gerichtheid, maar op verbetering van het psychisch welbevinden, en op het zich verbinden met de eigen omgeving (familie, kerk en school). Er kan spanning worden ervaren tussen het willen leven naar de Bijbelse norm en het gevoelen van een homoseksuele gerichtheid. Wie in deze spanning leeft, heeft veel behoefte aan christelijke naastenliefde. Wij ontmoeten regelmatig mensen met een homoseksuele gerichtheid die zelf de keuze maken om geen homoseksuele relatie aan te gaan, maar wel steun vragen om hier in hun leven mee om te gaan.

Hoop

In het bewuste AD-artikel is te lezen dat de journalist in de wereld van hulpinstanties is gedoken. Wat ons betreft is die journalistieke duik wel heel vluchtig geweest. Wie de moeite neemt om zich te verdiepen in onze werkwijze zal ontdekken dat er bij Schuilplaats en De Vluchtheuvel geen sprake is van homogenezingspraktijken. Wél zal men ontdekken dat onze christelijke identiteit het DNA vormt van onze organisaties. Daarbij is het ons verlangen om een positieve bijdrage te leveren aan onze gemeenschap en daarin ook aan de samenleving. Wij doen ons werk in de hoop en verwachting dat niet alle gebrokenheid in deze wereld het laatste woord heeft, maar dat er hoop is door de genade van de Heere Jezus Christus. Dat in onze hulpverlening iets zichtbaar zal worden van het perspectief van de nieuwe hemel en aarde, waar God alle tranen van de ogen zal afwissen (Openbaring 21:4).

Zegenrijk en vreugdevol om zo in verbondenheid met de kerken vanuit dat perspectief ons hulpverleningswerk te mogen doen!

H. van Groningen is directeur-bestuurder Stichting De Vluchtheuvel, P. J. Versloot is directeur Stichting Schuilplaats.