Het was ongekend heet. Dagen achtereen. De aarde voelde als een bakplaat, de atmosfeer als die van een heteluchtoven. Wat niet verschroeide of verbrandde aan plant, dier en mens raakte oververhit en aan de kook. Hitterazernij sloeg toe. Rellende jongeren daagden de hermandad uit en lieten een spoor aan vernielingen achter. Ophitsende, agressieve en geweld verheerlijkende drillrap stookte de vuurtjes gretig op. En de brave burger maar denken dat oproepen tot geweld strafbaar is. Evenals bezit en gebruik van narcotica. En dan blijken we niet alleen grootgebruiker te zijn, maar ook grootproducent. In het lieflijke Nijeveen runde een horde Colombianen een megadrugsboerderij. Drentse coke. Een onvervalst streekproduct.

Spuiten en snuiven, joints en lachgasballonnen, legaal en illegaal, verhoogden de onbeteugelde feestvreugde en de machofantasie. Wildwesttoestanden met steek- en schietincidenten werden een dagelijks fenomeen.

Getergde burgemeesters keerden vervroegd terug van vakantie. Hun woede –hopelijk echt en oprecht– geeft enige hoop op het slaan van spijkers met koppen. Oproepen tot respect voor dienstverleners, pappen en nathouden, werkt niet. We zijn een natie van vrijgevochtenen die iedere regel aan hun laars lappen. En de ouders zijn de grote afwezigen of vuren hun kroost aan. Opnieuw de hoogste tijd voor ”verheffing des volks”.

Het relt al zo ongeveer sinds de dood van de Amerikaan George Floyd. Volgens De Telegraaf van zaterdag een uit zijn voegen gelicht verhaal dat gretig wordt gebruikt als anti-Trumppropaganda. De krant schilderde een ontluisterend beeld van de ongekroonde martelaar. Of het verhaal klopt? Dat de media volksemoties kunnen orkestreren is een feit. Of doen de Russen dat, de Chinezen of…?

Bij het CDA zitten ze ermee. Je stemt Omzigt en krijgt De Jonge als nieuwe clubbaas. Stembusfraude, wordt er gefluisterd. En toen zorgden filmende jongeren voor een volgende soap. Een seksorgie in het gemeentehuis van Zuidplas bij Rotterdam. Ook een vorm van hitterazernij? Respect voor de overheid is soms veel gevraagd. Zeker aan jongeren. Maar niet minder ook aan ouderen. De Belastingdienst wist zonder zon de gemoederen te verhitten. De slachtoffers van de toeslagenaffaire blijven gedupeerd.

De ludiek bedoelde suggestie in De Telegraaf om de zomer maar af te schaffen, geeft stof tot nadenken. Misschien hebben we een teveel aan vrije tijd, en als de verveling dan ook nog toeslaat en de zon brandt er genadeloos op los, is hitterazernij snel geboren.