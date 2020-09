Help ontwikkelingsland met Bijbelse gezondheidszorg

De initiatieven van de Bill & Melinda Gates Foundation hebben ongetwijfeld geleid tot levensverbetering in ontwikkelingslanden. Maar er hangt een duur prijskaartje aan: een on-Bijbelse seksuele moraal werd geïntroduceerd binnen culturen die traditioneel het leven van hoge waarde achten.

Zijn het niet zijn eigen praktijken die ertoe geleid hebben dat Bill Gates in veler ogen verdacht is? De Bill & Melinda Gates Foundation heeft veel geld geïnvesteerd in het terugdringen van armoede in ontwikkelingslanden. Een centrale factor van hun werk is echter het afremmen van de bevolkingsgroei door anticonceptie en abortus.

Zo’n benadering is begrijpelijk binnen de levensopvatting van Gates. Als mensen geen waarde hebben om wie ze zijn, namelijk beelddragers van God de Schepper, dan kan leven beëindigd worden, wordt vruchtbaarheid slechts ”iets om te regelen” en is de mens zelf de hoogste autoriteit. Op een bijeenkomst in Seattle kreeg Gates de vraag: „Waar is God in al uw plannen?” Veelbetekenend wees hij op zichzelf.

Gezondheidszorg

Als wij dezelfde terminologie bezigen die gangbaar is in onze cultuur, is het belangrijk dat we omschrijven wat wij met onze woorden bedoelen. Wat is bijvoorbeeld gezondheidszorg? Is de visie van Bill Gates op gezondheidszorg die van een christen of van iemand die gelooft dat geboortebeperking daaronder valt?

De oorsprong van gezondheidszorg ligt in de wonderen die de Heere Jezus verrichtte als een wezenlijk deel van Zijn werk op aarde. Toen Hij Zijn discipelen uitzond, gaf Hij hun de opdracht hetzelfde te doen (Lukas 10:9). De vroege christenen zetten deze zorg voor zieken en kwetsbaren voort. Uit deze levenshouding zijn de eerste ziekenhuizen geboren.

Mensen met een andere cultuur en godsdienst hadden de hulpbronnen om hetzelfde te doen, maar zij werden niet gedreven door de zelfopofferende liefde van hen die gingen in de voetstappen van hun Meester. Christelijke gezondheidszorg is onbaatzuchtig en tegelijk een teken van een diepere werkelijkheid: de verlossende macht van de Zaligmaker.

Graag geef ik Bill Gates en anderen het voordeel van de twijfel als zij beweren dat het hun opzet is om goed te doen, maar wat bedoelen zij met dat laatste? Wat is het goede? Is het goed om vrouwen te voorzien van geboortebeperkingsmethoden zoals de pil en het spiraaltje, middelen die een zwangerschap kunnen voorkomen maar ook het leven kunnen beëindigen van een pril mensje in de moederschoot? Over definities gesproken: is het filantropisch wanneer enorme bedragen worden ingezet om het kinderaantal te beperken met behulp van middelen die haaks staan op Bijbelse normen?

Gecompliceerd

Ik wil niet geloven dat Bill Gates de aanstichter is van massamoord door het coronavirus, waar sommige complottheorieën van uitgaan. Maar als abortus niets anders is dan het doden van nog ongeboren kinderen, dan heeft hij in ieder geval geld gedoneerd aan organisaties (bijvoorbeeld Planned Parenthood) die massamoord bedrijven en bevorderen. Deze observering heeft niets te maken met complotdenken. Het betreft zelfs iets waarover geen verschil van mening zou mogen zijn onder christenen.

„Alles wat leugenachtig is, moet worden aangemerkt als de eigen werken van de duivel”, aldus ds. W. A. Zondag in Weerwoord over complottheorieën (15-8). Inderdaad. Maar het zou een stuk gemakkelijker liggen als de leugen zich altijd in zijn ware gedaante zou vertonen. In de praktijk is het vaak gecompliceerder. De initiatieven van Gates hebben ongetwijfeld geleid tot levensverbetering in ontwikkelingslanden. Maar er hangt een duur prijskaartje aan: een on-Bijbelse seksuele moraal werd geïntroduceerd binnen culturen die traditioneel het leven van hoge waarde achten. Door hormonale geboortebeperking en spiraaltjes is seksualiteit losgemaakt van haar levenwekkende functie. Daarnaast stierven talloze kinderen voor hun geboorte.

Weerwoord: Christen en complottheorie

NaProTechnology

Er zijn reële uitdagingen waarmee met name vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden te maken hebben. Als iemand die in het dagelijks werk opkomt voor het ongeboren leven weet ik dat maar al te goed. Vaak laten die noden mij achter met een zwaar gevoel vanbinnen. „De ganse schepping zucht” (Romeinen 8:22): deze tekst gaat vaak door me heen, vooral wanneer er geen simpele antwoorden voorhanden zijn. Maar als gezondheidszorg geboren is vanuit het verlangen van christenen naar herstel, dan kunnen wij geen steun bieden aan een benadering die de Bijbelse waarheid en de door God gegeven orde steeds meer afbreekt. Het is immers bewezen dat er andere wegen te bewandelen zijn, zoals initiatieven die vruchtbaarheid vanuit een christelijke visie benaderen, ook in ontwikkelingslanden. Dat kan bijvoorbeeld door NaProTechnology (Natural Procreative Technology).

Dit is gebaseerd op ruim dertig jaar onderzoek en praktische toepassing en heeft als hoofdprincipe het respecteren van en samenwerken met de natuurlijke menstruatiecyclus. NaPro faciliteert gezinsplanning door betrouwbare, natuurlijke sympto-thermale methoden, zoals FertilityCare of Sensiplan. In plaats van vruchtbaarheid te zien als iets wat geregeld, gecontroleerd of onderdrukt moet worden, wil deze benadering de individuele cyclus van de vrouw volgen en gezinsplanning of behandeling (bij een onvervulde kinderwens) hierop afstemmen (fertilitycare.nl).

Laten we niet vertragen in het goed doen (Galaten 6:9) en daarbij onze richtingwijzers zoeken bij Hem Die eenmaal alle dingen nieuw zal maken.

De auteur is spreker voor het Canadian Centre for Bio-Ethical Reform en Stichting Joseba.