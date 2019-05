Gezin verdient een stem in media en politiek

De betekenis van een stabiel gezin voor het welzijn van ouders en kinderen én voor de hele samenleving wordt zwaar onderschat en stelselmatig onderbelicht. Het is tijd dat politiek en media er oog voor krijgen.

Mensen leven in een sociaal web met tal van relaties. De relatie die het sterkst vormt, is die met vader en moeder. De geboorte van een kind is niet alleen feitelijk ondenkbaar zonder een vader en een moeder, het gezin is ook de baarmoeder van de samenleving. In het gezin worden onze nieuwe medeburgers geboren. De navelstreng waardoor je alle noodzakelijke voeding ontvangt, zijn de kostbare kinderjaren in het gezin. Daarin leer je, als het goed is, lief te hebben, bemind te worden, te vergeven en dienstbaar te zijn. Kortom: het gezin leert samen leven.

Als het erom gaat wat volwassenen in het leven belangrijk vinden, scoort de band met de eigen familie hoog. Familie en relaties staan vaak in de top drie, hoger dan geld en status. Voor kinderen zijn familie en gezin niet minder belangrijk. Een stabiele omgeving met vaste opvoeders beperkt het risico op hechtingsproblemen. Op latere leeftijd verlenen miljoenen kinderen op hun beurt mantelzorg aan hun (schoon)ouders. Daarom dient de overheid de natuurlijke gemeenschap van het gezin te bevorderen. De natuurlijke band van de generaties loopt als een rode draad door de geschiedenis van uiteenlopende landen en culturen.

Ondergeschoven kind

Wie in de samenleving rondkijkt, ontdekt al snel dat het gezin feitelijk van iedereen is. Opgroeien in een gezin is niet gekoppeld aan politieke voorkeur, sociale status, levensovertuiging of afkomst. Het aantal gezinnen is dan ook gigantisch. Nederland telt 3,6 miljoen minderjarige kinderen in 2,6 miljoen huishoudens. Het is vreemd dat je deze enorme groep amper ziet of hoort. Gezinnen hebben geen stem in ons publieke debat. In het regeerakkoord bijvoorbeeld moet je het woord gezin met een loep zoeken. Als er in media en politiek al aandacht is voor het gezin, is dat doorgaans vanwege alternatieve gezinsvormen, terwijl 96 procent van de kinderen een juridische vader en moeder heeft.

In de landen om ons heen zijn wél bonden en verenigingen actief die de waarde en positie van gezinnen vertegenwoordigen. Al jaren! Ze laten van zich horen in grote manifestaties (bijvoorbeeld Manif pour Tous in Frankrijk) of zwengelen een maatschappelijke discussie aan. In de mainstream media in Nederland worden dergelijke initiatieven vaak afgeschilderd als antidemonstraties of acties, maar wat is er mis mee om al die gezinnen een stem te geven? Wie komt er anders op voor deze groep? We hoeven het buitenland niet te kopiëren, maar het Nederlandse gezin heeft wel degelijk en dringend belangenbehartigers nodig.

Onder druk

De gevolgen van het uiteenvallen van gezinnen zijn vaak schrijnend. Bijvoorbeeld als het gaat om schoolprestaties van kinderen of om relatievorming wanneer mensen wat ouder zijn. Eenoudergezinnen hebben het zwaar. Op de jeugdzorg wordt steeds meer een beroep gedaan (een op de tien jongeren heeft hulp nodig). Millennials (Nederlanders tussen 23 en 38 jaar) hebben heel vaak last van een burn-out of depressie.

Het antwoord hierop is niet het starten van nieuwe experimenten met gezinnen, zoals het mogelijk maken dat er meer dan twee juridische ouders zijn. Laten we eerst en vooral zorgen dat de eeuwenlang beproefde basis van vader, moeder en kind op orde is.

Hoe gezinsvriendelijk zijn de partijen eigenlijk die het de komende vijf jaar in Europa voor het zeggen krijgen? Die vraag werd tot op heden nooit duidelijk gesteld. Maar bijvoorbeeld de bescherming van gezinnen tegen onlineporno vraagt echt een stevige Europese aanpak. Tegelijkertijd staan klassieke standpunten over huwelijk, gezin en onderwijs onder druk door dreigende EU-regels inzake gelijke behandeling van wat niet gelijk is. De EU heeft bijvoorbeeld een agentschap opgericht om genderneutraliteit in de haarvaten van de samenleving te pompen. De koers van de EU en de positie van het gezin hangen mede af van ons stemgedrag op 23 mei.

De auteur is journalist, moeder en voorzitter van GezinsPlatformNL, dat op 31 mei van start gaat als belangbehartiger voor het Nederlandse gezin. Het platform is ontstaan door samenwerking tussen diverse christelijke organisaties. Vanaf 15 mei (de internationale dag van het gezin) is een gezinskieswijzer te raadplegen op gezinsplatform.nl.