Geef stemloos gemaakte ongeboren kinderen een stem

Vrouwen in nood hebben goede informatie over abortus nodig. Die moeten anderen ook krijgen. Soms op een aangrijpende manier, om in beweging te komen.

Enkele jaren geleden ging een shockerende foto van een klein verdronken jongetje op het strand, met een rood broekje en een blauw shirtje aan, de hele wereld over. De foto zette het vluchtelingenprobleem in één keer op de kaart. Mensen en hulporganisaties werden in beweging gezet. Het verdronken jongetje werd inzet van debatten op regeringsniveau.

De slavernij werd afgeschaft door het tonen van beelden van een slavenschip waarop te zien was hoe onmenselijk de slavernij was. Kinderarbeid in westerse landen werd afgeschaft als gevolg van foto’s van kinderen die onder erbarmelijke omstandigheden werkten. Nog steeds dienen beelden van kinderarbeid om mensen in actie te laten komen.

Aangrijpende foto’s van slachtoffers van de holocaust gaan de hele wereld over en nog zijn er mensen die de holocaust ontkennen. Toch is het ontegenzeggelijk dat een goed beeld meer zegt dan duizend woorden.

Psychisch in de knoei

Bij de hulpverleningsafdeling Er is Hulp van stichting Schreeuw om Leven komen dagelijks hulpvragen binnen van vrouwen in nood. Sommigen worden gedwongen tot een abortus omdat hun partner geen verantwoordelijkheid wil nemen. Anderen zijn thuis niet meer welkom als ze voor hun kindje kiezen. Velen zien om financiële redenen geen andere uitkomst dan een abortus.

Twintig procent van de hulpvragen heeft te maken met de periode na een abortus. Het gaat dan om vrouwen die psychisch volledig in de knoei zitten, onvruchtbaar zijn geworden, hun relatie alsnog zagen stukgaan, terwijl ze door de abortus die relatie juist wilden redden. De uitspraak dat een abortus een „gewone medische handeling zonder gevolgen” is, betekent een klap in het gezicht van alle vrouwen die wél in de problemen komen na een abortus.

”Zelfbeschikking” is het toverwoord bij de proabortusbeweging: een vrouw mag zelf beslissen over haar lichaam. Wat in haar baarmoeder groeit, is echter een ander lichaam, een kind met een eigen bloedgroep en DNA. Het zelfbeschikkingsrecht wordt dat kind ontnomen door de proabortuslobby. Het mag tot een leeftijd van 24 weken weggehaald worden. Alsof de leeftijd van een mens bepalend is voor de vraag of anderen zijn of haar leven mogen beëindigen.

Wij kunnen over abortus schrijven en praten omdat onze moeders ons niet hebben laten aborteren. Maar wereldwijd wordt elk jaar van 56 miljoen kinderen de stem afgepakt. Wie geeft deze ongeboren kinderen een stem?

Er is Hulp biedt vrouwen in nood financiële hulp, onderdak, begeleiding en een babykamerinrichting. Zodat ze tóch (kunnen) kiezen voor hun kindje. Ook vrouwen die kampen met de gevolgen van een abortus krijgen begeleiding en een luisterend oor.

Moreel failliet

Er is veel discussie over de vraag wanneer je mens bent. De Bijbel is er duidelijk in. God kende Jeremia al voor hij geformeerd werd in de baarmoeder (Jeremia 1:5).

Een universitair student in de Verenigde Staten stelde deze vraag wereldwijd aan ruim 5600 biologen. Van hen gaf 95 procent aan dat het menselijk leven begint bij de bevruchting. De wetenschap bevestigt wat God in Zijn Woord aangeeft.

Abortus is doorgaans een kortetermijnoplossing waarbij het ene mensenleven wordt beëindigd en het andere (vaak) wordt beschadigd. Als Nederland vrouwen in nood geen andere hulp kan bieden dan het doden van hun kindje, betekent dat het morele faillissement van ons land. Daarom is échte informatie over abortus onmisbaar en moet die soms op een aangrijpende manier gebracht worden, al zal Schreeuw om Leven nooit beelden van geaborteerde kinderen tonen.

De auteur is directeur van stichting Schreeuw om Leven.