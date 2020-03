Gebruik gasnet voor duurzaam verwarmen

Voor een flink deel van de woningen en kantoorgebouwen geldt dat noch een elektrische warmtepomp, noch een warmtenet een goed perspectief biedt op duurzaam verwarmen. Terwijl dat wel noodzakelijk is om onze CO2-uitstoot te beperken. In die situaties kan ons gasnet heel goede diensten bewijzen.

De verduurzaming van onze energievoorziening vormt een belangrijk aspect van de ontwikkeling naar een duurzame economie en maatschappij, waar nationaal en internationaal sterk op wordt ingezet. Ruim 10 procent van de in Nederland verbruikte energie wordt ingezet voor het verwarmen van woningen en kantoren. Verreweg het grootste deel van deze warmte wordt geproduceerd uit aardgas, dat via het gasnet wordt geleverd en in ketels wordt verbrand. Het uitfaseren van aardgas voor het verwarmen van gebouwen kan dus een flinke bijdrage leveren aan het beperken van de uitstoot van CO2.

Er zijn verschillende alternatieven voor een conventionele aardgasgestookte verwarmingsketel. Voor nieuwbouw is een ”all-electric”-oplossing de beste keuze. Het pand wordt goed geïsoleerd, waardoor de warmtevraag beperkt is, en wordt verwarmd met een elektrische warmtepomp; de elektriciteit die nodig is voor de warmtepomp kan (deels) worden geproduceerd uit zonnepanelen die ook direct bij de bouw worden geïnstalleerd. De extra investering die nodig is voor deze maatregelen kan worden terugverdiend via een lagere energierekening. Kort en goed: het aansluiten van nieuwe woningen en kantoren op het gasnet is technisch gezien onnodig, is niet duurzaam en is kortzichtig.

Na eeuwwisseling

Voor bestaande bebouwing is de uitdaging om ze duurzaam te verwarmen veel groter. Dit kan op drie verschillende manieren. Net als voor nieuwbouw met een elektrische warmtepomp, via een warmtenet of met duurzaam gas.

In zijn algemeenheid geldt voor panden die na de eeuwwisseling gebouwd zijn dat een elektrische warmtepomp de beste oplossing is. Deze panden zijn goed geïsoleerd en hebben in veel gevallen lage-temperatuur-(vloer)verwarming, wat ze geschikt maakt voor een warmtepomp. Het is natuurlijk wel zaak dat er groene stroom wordt gebruikt, bij voorkeur van zonnepanelen op eigen dak.

Voor panden van voor de eeuwwisseling, en zeker van voor 1980, is een elektrische warmtepomp vaak een minder goede oplossing. Deze panden zijn minder goed geïsoleerd en achteraf isoleren tot een niveau dat nodig is om een elektrische warmtepomp te kunnen toepassen, is ingrijpend en kostbaar. Daarnaast zal ook de CV-installatie moeten worden aangepast, omdat conventionele hoge-temperatuur-radiatoren niet kunnen worden gecombineerd met een warmtepomp; de temperatuur van het verwarmingswater is namelijk lager dan bij een CV-ketel. Tot slot is er vaak een boiler van enkele honderden liters nodig om te kunnen douchen. Het op grote schaal nemen van al deze maatregelen is niet reëel.

Oudere bebouwing

Een warmtenet, waardoor warm water stroomt, kan wel een goede oplossing zijn voor oudere bebouwing. De ingrepen in de woning die nodig zijn om over te schakelen van aardgas naar warmte zijn te overzien. Warmtenetten kunnen echter alleen worden toegepast bij een hoge dichtheid van de bebouwing, in een stedelijke omgeving, anders worden de kosten te hoog. Ook moet een geschikte (duurzame) warmtebron voorhanden zijn om het warmtenet te voeden, bijvoorbeeld restwarmte van nabijgelegen industrie.

Voor een flink deel van de woningen en kantoorgebouwen geldt dat noch een elektrische warmtepomp, noch een warmtenet een goed perspectief biedt op duurzaam verwarmen. Terwijl dat wel noodzakelijk is om onze CO2-uitstoot te beperken en te voldoen aan de afspraken vastgelegd in internationale akkoorden. In die situaties kan ons gasnet heel goede diensten bewijzen!

Voor het duurzaam verwarmen van oudere woningen is een zogenaamde hybride-oplossing namelijk kansrijk. Daarbij wordt de warmtebehoefte deels ingevuld met een elektrische warmtepomp die groene stroom verbruikt. Op echt koude dagen, en voor het verwarmen van tapwater, springt een gasgestookte ketel bij. Voorlopig kan deze met aardgas worden gestookt. Het gasverbruik wordt daarbij gereduceerd doordat de warmtepomp in een deel van de warmtebehoefte voorziet, zodat de eerste stap richting verduurzaming is gezet. Op termijn kan de rol van aardgas worden overgenomen door groen gas – een gasmengsel met dezelfde eigenschappen als aardgas. Dat wordt geproduceerd uit organisch materiaal, zoals biomassa, mest of reststromen uit de levensmiddelenindustrie. Of door duurzame waterstof, die wordt geproduceerd uit groene elektriciteit. Zo wordt op volledig duurzame wijze het huis verwarmd.

Pijler

Dat uiteindelijk het volledige gebouwenbestand van Nederland duurzaam moet worden verwarmd, is gezien de noodzaak onze CO2-uitstoot te beperken een feit. Dat dit veel impact zal hebben op de bestaande bebouwing, is ook duidelijk – voor welke technologie er ook wordt gekozen. Een hybride-oplossing, waarbij gebruik gemaakt wordt van een combinatie van duurzaam gas en duurzame elektriciteit, lijkt voor een fors deel van het gebouwenbestand de meest haalbare en betaalbare route naar duurzame warmte. En omdat een groot deel van het bestaande gasnet geschikt is voor duurzame gassen, is ons gasnet niet alleen een pijler onder de fossiele energievoorziening van het verleden, maar ook een pijler onder de duurzame energievoorziening van de toekomst!

De auteur is directeur Netstrategie bij netbeheerder Enexis en deeltijdhoogleraar elektrische energietechniek aan de TU Eindhoven.