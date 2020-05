Europa, hernieuw mandaat speciaal gezant godsdienstvrijheid

Ter bevordering van godsdienstvrijheid wereldwijd moet de Europese Commissie het mandaat van de speciaal gezant godsdienstvrijheid van de Europese Unie alsnog verlengen.

Opvallende vooruitgang in Soedan en een scherpe neerwaartse spiraal in India. Dat is wat wij als covoorzitters van de Intergroep Godsdienstvrijheid van het Europees Parlement onder andere concluderen uit het jaarverslag 2020 van de Amerikaanse organisatie ”Commission on International Religious Freedom” (USCIRF). Deze onafhankelijke commissie controleert schendingen van de vrijheid van godsdienst en doet beleidsaanbevelingen richting de Amerikaanse president, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en het Congres.

Net als de USCIRF zien wij aan de ene kant tekenen van hoop op het gebied van godsdienstvrijheid. Heel bemoedigend is bijvoorbeeld de nieuwe samenwerking tussen de ”World Evangelical Alliance” en belangrijke moslimorganisaties in Indonesië. Deze organisaties willen de dialoog tussen hun beide religies bevorderen, om tot meer wederzijds begrip te komen.

Soedan onderscheidt zich positief en laat zien dat nieuw leiderschap met de wil om te veranderen snel tastbare verbeteringen kan opleveren. Oezbekistan heeft ook vooruitgang geboekt bij het nakomen van de toezeggingen die het heeft gedaan om religieuze groepen meer vrijheid te geven.

We zien ook een verslechtering van de godsdienstvrijheid, met name in verschillende islamitische landen, zoals Iran, en India.

China en Noord-Korea

China wordt door USCIRF bij uitstek beschouwd als „land met bijzondere aandacht” en daarom wordt in het rapport van dit jaar commentaar geuit op de Chinese invloed op de internationale religieuze vrijheid. Het rapport bevat onder meer voorbeelden van Chinese diplomaten die zich verzetten tegen VN-resoluties waarin mensenrechtenschendingen worden veroordeeld. Het memoreert hoe China, als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad, een verklaring van de VN-Veiligheidsraad ter ondersteuning van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over Myanmar blokkeert. Ook geeft het aan dat het land economische en diplomatieke macht misbruikt om andere landen ervan af te brengen dat ze China ten overstaan van de Verenigde Naties bekritiseren.

We waarderen de vele aanbevelingen van de USCIRF. De zeer kritische opmerkingen over China zijn terecht en belangrijk. Het verslag had echter evenveel woorden aan Noord-Korea moeten wijden. De internationale organisatie Open Doors geeft Noord-Korea al sinds jaar en dag een plaats boven aan de ”World Watch List” (ranglijst christenvervolging). Aangezien onze EP-Intergroep een goede werkrelatie heeft met de USCIRF, zullen we daarmee blijven samenwerken om de vrijheid van godsdienst te bevorderen.

Bemoedigende ontwikkelingen

Het USCRIF-rapport zal onder meer een bron van informatie zijn voor de Amerikaanse ”Ambassador at Large for International Freedom of Religion”, Sam Brownback. Wij, als covoorzitters van de EP-Intergroep, benadrukken sterk dat de Europese Commissie een soortgelijk mandaat moet blijven uitoefenen, namelijk dat van speciaal gezant godsdienstvrijheid van de Europese Unie. Het is namelijk duidelijk dat er, ondanks bemoedigende ontwikkelingen, nog steeds veel uitdagingen zijn rond vrijheid van godsdienst of levensovertuiging en religieuze tolerantie.

Het mandaat van de speciale gezant van de EU werd niet verlengd toen de Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen afgelopen december met haar werkzaamheden begon. We streven naar mondiale godsdienstvrijheid en moeten bemoedigende ontwikkelingen ondersteunen. Daarom dringen we er bij Commissievoorzitter Von der Leyen op aan om het mandaat van de speciaal gezant van de EU zo snel mogelijk te vernieuwen.

Peter van Dalen (Nederland) en Carlo Fidanza (Italië) zijn Europarlementariërs en tevens covoorzitters van de ”Intergroep voor Vrijheid van Godsdienst of Levensovertuiging en Religieuze Tolerantie” in het Europees Parlement. >>religiousfreedom.eu >>uscirf.gov