EU, treed op tegen schending godsdienstvrijheid

We weten uit talloze rapporten en onnoemelijk veel berichten van gelovigen, dat religieuze minderheden in het algemeen en christenen in het bijzonder, wereldwijd onderdrukt worden. Het is nu tijd dat de Europese Unie de volgende stap zet: het opstellen van een zwarte lijst van landen waar de onvrijheid van godsdienst zeer ernstig is. En dat concrete stappen worden genomen tegen die landen. We hebben meer dan genoeg informatie: laat de EU woorden omzetten in daden!

Rapporten over godsdienstvrijheid van de speciale gezant van de Verenigde Naties, van de Intergroep voor Vrijheid van Godsdienst en Levensovertuiging in het Europees Parlement, van de speciale Europese gezant Godsdienstvrijheid en vele rapporten van organisaties zoals onder andere Open Doors laten zien, dat mondiaal de vervolging en achterstelling vanwege godsdienst toe neemt. Dat is ook onderstreept in Washington DC waar in juli 2018 de zogenaamde Potomac-verklaring werd vastgesteld. Vertegenwoordigers van tientallen regeringen hebben daar uitgesproken en vastgelegd dat gelovigen het recht hebben hun geloof alleen of samen met anderen in de privésfeer én openbaar te belijden. En dat regeringen die een officiële godsdienst aanhangen die niet mogen opleggen aan anders gelovigen in hun land.

Het meest recente rapport van genoemde Intergroep van het Europees Parlement (gepubliceerd medio 2018), opgesteld in samenwerking met de universiteiten van Cambridge en Luxemburg, toont de rode draad die door alle berichten en rapporten loopt: er is een groep van zo’n 10 tot 15 landen waar de schending van de godsdienstvrijheid zeer ernstig is. Landen als Afghanistan, China, Noord-Korea, Eritrea, Iran, Irak, Myanmar, Pakistan, Saudi Arabië, Somalië en Sudan komen steevast in die rapporten voor, jaar in, jaar uit.

Daadkracht

Komend najaar treden de nieuwe Europese Commissie en andere EU functionarissen aan. Die dienen daadkracht te tonen, en het beleid van woorden in daden om te zetten. En wel als volgt:

1. De nieuwe hoge vertegenwoordiger voor Externe Betrekkingen stelt voor de zomer van 2019, in samenwerking met de Raad en het Europees Parlement, een lijst op van landen waar de schending van het recht op godsdienstvrijheid zeer ernstig is. Een zwarte lijst van landen die de godsdienstvrijheid structureel schenden.

2. Per land wordt geformuleerd welk beleid de EU zal voeren om die landen onder druk te zetten, deze schendingen te stoppen. Sancties worden in elk geval persoonsgericht, tegen de politieke sleutelfiguren in de betrokken landen: zij moeten zélf de effecten van hun schadelijke beleid voelen. Verder kunnen handelsverdragen worden bevroren door het (tijdelijk) opheffen van gunstige tariefvoorwaarden bij de import van goederen uit die landen.

3. De EU benoemt een nieuwe speciale gezant voor Godsdienstvrijheid met een vol mandaat en een adequaat budget, direct onder de Commissievoorzitter.

Stille diplomatie

Gelukkig, laten we de mooie ontwikkelingen niet vergeten. Zoals met de Sudanese Meriam Ibrahim of de Tsjechische evangelist Pter Jasek, die beiden mede door stille Europese diplomatie uiteindelijk bevrijd werden uit Sudanese gevangenissen. En Asia Bibi is nu vrij, maar ze zal de rest van haar leven buiten Pakistan moeten blijven. En ook daar is haar leven nimmer echt veilig. Het leven van haar advocaat Malook is en blijft ook onzeker. Desondanks gaat hij voort met zijn werk om vervolgde christenen bij te staan.

Maar toch, ondanks die lichtpuntjes: er liggen talloze rapporten, studies en verslagen over vervolgden vanwege hun geloof. De Europese Unie maakt, samen met de lidstaten en het Europees Parlement, vanaf komend jaar concreet werk van de vrijheid van godsdienst. De EU draait niet alleen om handel en zakendoen, het gaat ook om samen leven en het belijden van godsdienst. In vrijheid. Mondiaal.

De auteur is Europees lijstrekker ChristenUnie-SGP.