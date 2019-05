EU-geld blijft nodig voor duurzame agrarische sector

Volgens minister Hoekstra moeten de aandacht en middelen van de EU voor de landbouw afgebouwd worden. Vanuit het EU-budget moeten we echter blijven investeren in voedselvoorziening en dat combineren met middelen die zijn gericht op innovatie en duurzaamheid in de land- en tuinbouw, veeteelt en visserij

Deze week hield CDA-prominent en minister van Financiën Hoekstra in Berlijn een rede aan de Humboldtuniversiteit. In die speech benoemde hij diverse zaken waarin wij elkaar in kunnen vinden. Te denken valt aan de nadruk die de minister legt op Europese samenwerking inzake het klimaat en de gezamenlijke Europese aanpak van het migratievraagstuk. Eens! Dat zijn evidente grensoverschrijdende vragen die we in de Europese Unie met elkaar moeten aanpakken en oplossen.

Er zijn echter aspecten in Hoekstra’s speech waarvan we ronduit geschrokken zijn. Volgens hem moeten de EU-aandacht en de EU-middelen voor de landbouw afgebouwd worden. Vele Europese miljarden voor de landbouw bestemmen, noemt hij zinvol in de vorige eeuw, maar niet meer in de 21e eeuw. Hoekstra wil op de landbouw bezuinigen om meer geld vrij te maken voor met name nano- en biotechnologie.

Deze insteek staat haaks op wat wij zijn CDA-partijgenoten in zowel Den Haag als het Europees Parlement zien doen, namelijk opkomen voor de belangen van de (kringloop)landbouw, de boeren en de vissers.

Als ChristenUnie en SGP staan we pal achter onze boeren en vissers. Financiële middelen voor hen zijn nodig om grote uitdagingen het hoofd te bieden. Enerzijds zien we dat de wereldbevolking groeit: er zijn dus meer monden te voeden in en buiten Europa. Anderzijds merken we dat met name Nederland koploper is in de ontwikkeling van de landbouw. Wij zetten vol in op duurzame productie en dat combineren we met technologische kennis. Die is en wordt ontwikkeld in Wageningen, maar niet alleen daar.

Juist in de nu lopende Europese verkiezingscampagne hebben we een reeks bedrijven en instellingen bezocht die gaan voor duurzame land- en tuinbouw, veeteelt en visserij. Maar die hebben ons laten weten: de EU kent nog te veel financiële en regelgevende tekortkomingen.

Niks bezuinigen op landbouw dus, maar binnen de bestaande middelen kansen pakken en uitbouwen. Qua regels zijn er tekortkomingen omdat de ontwikkelingen in de praktijk zo snel gaan, dat Brusselse beleidsmakers nogal eens achterlopen op de feiten.

Daarom willen wij de tegenstelling die Hoekstra maakt, ombuigen in een gelijkstelling: vanuit het EU-budget én blijven investeren in voedselvoorziening én dat combineren met middelen die zijn gericht op innovatie en duurzaamheid in de land- en tuinbouw, veeteelt en visserij. Landbouw en technologie samen. Met onze primaire sector en alle kennis die is opgebouwd, hebben we iets in handen waar andere landen van dromen. Belangen om volledig op in te blijven zetten.

Peter van Dalen en Bert-Jan Ruissen zijn de nummers 1 en 2 van de Europese lijst ChristenUnie-SGP (lijst 7).