De vraag naar waarheid is een morele vraag geworden

De tijdgeest staat met grote onverschilligheid tegenover de waarde van waarheid. Het enige wat telt, is zoveel mogelijk steun verwerven voor het eigen ”frame”. In die context komt het erop aan in je eigen leven en levenskeuzes te tonen dat de waarheid je niet onverschillig laat.

Het thema van de maand van de filosofie is ”waarheid”. Dat is best een opvallend thema. De filosofie staat meer bekend om haar scepsis, twijfel en relativisme dan als hoeder van de waarheid. Er zijn geen universele waarheden meer, er zijn alleen nog maar de verschillende perspectieven van waaruit wij de werkelijkheid waarnemen en interpreteren: het einde van de grote verhalen.

Dus kun je je afvragen wat er is veranderd waardoor het in de filosofie weer over de waarheid mag gaan? Ik denk dat niet zozeer de filosofie maar vooral de maatschappelijke context ingrijpend is veranderd. De filosofie houdt zich bezig met kritische reflectie, het stellen van kritische vragen bij de vanzelfsprekendheden van een bepaalde tijd. Als de tijden en die vanzelfsprekendheden veranderen, verschuiven ook de thema’s in de filosofie. De filosofie is „haar tijd in gedachten gevat”, aldus de Duitse verlichtingsfilosoof Hegel.

Om deze veranderingen in de tijd goed te verstaan, kan het geen kwaad om te luisteren naar de christelijk geïnspireerde Canadese filosoof Charles Taylor. In zijn laatste grote boek, ”Een seculiere tijd”, houdt deze filosoof zich uitvoerig bezig met de vraag hoe je onze hedendaagse, seculiere tijd moet interpreteren. Hij stelt zich de vraag hoe het is te verklaren dat wij, terwijl 500 jaar geleden in onze samenleving het geloof in God volstrekt vanzelfsprekend was, in een samenleving terecht zijn gekomen waarin juist het ongeloof vanzelfsprekend is geworden: wie gelooft heeft iets uit te leggen.

Authenticiteit

Opvallend is daarbij dat Taylor de standaardverklaring voor de secularisatie verwerpt. Die verklaring luidt dat de mens, door toenemende wetenschappelijke kennis over en technologische grip op de werkelijkheid, erachter is gekomen dat hij God niet langer nodig heeft. Volgens hem is het niet zo dat religie en het theïstische wereldbeeld vanzelf verdwijnen. Nee, zij blijven gewoon bestaan, maar dan wel als een optie naast andere wereldbeschouwelijke opties. Geloof verdwijnt niet zozeer, maar het bestaat voort onder sterk veranderde omstandigheden. Eén van die omstandigheden is de dominantie van een levensinstelling die sterk op het hier en nu gericht is.

Taylor typeert het huidige tijdperk als het ”tijdperk van de authenticiteit”. Centrale vraag daarin is niet langer welke van de verschillende wereldbeelden de diepste waarheid vertegenwoordigt, maar vooral de vraag op welke wijze ieder mens als individu betekenis geeft aan het eigen leven. In dit tijdperk staat de individuele expressie centraal: hoe geef ik vorm aan mijn eigen identiteit en leef ik mijn eigen levensovertuiging?

Er zijn nogal wat mensen die het tijdperk van de authenticiteit beoordelen als een tijd van egoïsme, hedonisme (genotzucht) en individualisme. Taylor ontkent niet dat die aspecten er ook aan vastzitten, maar waarschuwt toch niet meteen een oordeel te vellen. Niemand kan zich volgens hem aan die omstandigheden onttrekken. Welke levensbeschouwing wij ook aanhangen, wij hechten allemaal aan onze keuzevrijheid. Wij accepteren het niet meer dat onze levenspartner voor ons wordt uitgekozen of de carrière van onze ouders onze beroepskeuze bepaalt.

Iedereen kiest uit de verschillende elementen van het levensbeschouwelijke palet een eigen persoonlijke levensovertuiging. Mensen zoeken de levensbeschouwing die het beste bij hen past (authenticiteit). En ook hier geldt weer: dit geldt voor iedereen, of hij nu gelovig is of niet. Ook christenen zijn steeds minder geneigd levenslang lid te blijven van het kerkgenootschap van hun ouders. Hoe overtuigd en enthousiast men ook gelooft, men zoekt naar een omgeving waar men zich thuis voelt.

Deze nieuwe werkelijkheid, waaraan wij langzamerhand gewend zijn geraakt, leidt echter wel in toenemende mate tot de vraag of er nog zoiets is als een gemeenschappelijke waarheid. Doet de vraag naar de waarheid van levensbeschouwingen er dan helemaal niet meer toe? Is er alleen nog maar sprake van een eindeloze concurrentie tussen verschillende wereldbeelden en interpretatiekaders, waarbij ieder op zoek gaat naar zijn eigen waarheid? Ontstaat er niet een situatie waarin het onmogelijk is om vast te stellen wat de waarheid is en waarin we alleen nog maar te maken hebben met elkaar bestrijdende waarheidsclaims, zonder dat een ”objectief” oordeel mogelijk is?

Populistische politici

Inderdaad lijkt dat meer en meer de situatie te zijn waarin we zijn aanbeland. Eerder heb ik deze situatie getypeerd als een ”battle of the frames” (Sophie, februari 2020). Als dat de situatie is, heeft het zelfs geen zin meer om te spreken van nepnieuws of feitenvrije politiek, want de waarheid kan toch niet vastgesteld worden. Het enige wat ons nog te doen staat, is zoveel mogelijk steun te verwerven voor ons eigen ”frame”. Vooral populistische politici hebben dit ontdekt en zetten alles op alles om, zonder te luisteren naar tegenargumenten, hun eigen frame als de enige waarheid geaccepteerd te krijgen.

We zijn in een tijdgeest terechtgekomen waarin er sprake is van een grote onverschilligheid jegens de waarde van waarheid. Zonder veel onderbouwing te hebben voor de waarheid van het eigen frame roept men om het hardst dat het frame van de ander een leugen is. Als Trump leugen op leugen stapelt, lijkt zijn achterban maar één ding te vinden: alle politici liegen, maar Trumps leugens zijn toevallig wel de beste.

Ook in een dergelijke situatie is het de taak van de filosofie om tot nadenkendheid en reflectie op te roepen. Waar er sinds de Tweede Wereldoorlog een grote argwaan bestaat jegens ”de grote verhalen”, omdat die tot levensgevaarlijke ideologieën kunnen uitgroeien, lijkt nu het besef binnen de filosofie door te dringen dat er maar weinig mensen zijn die nog geïnteresseerd zijn in de waarheid.

Wie in deze ”post-truth”-samenleving kritisch wil zijn, zal weer aandacht moeten vragen voor de waarde van de waarheid. Wellicht is dat de reden dat ”waarheid” het thema van de Maand van de Filosofie is.

Morele vraag

Met Taylor kunnen we concluderen dat stevige dogmatische discussies over de waarheid van wereldbeschouwingen in het tijdperk van de authenticiteit niet veel meer opleveren. Maar dat maakt de vraag naar de waarheid nog niet irrelevant. Juist in zo’n context is het van belang te erkennen dat de waarde van de waarheid een morele vraag is geworden.

Voor de hedendaagse mens zijn geloof en levensbeschouwing opties geworden, waarin je zelf een authentieke keuze moet maken. In zo’n context komt het erop aan in je eigen leven en levenskeuzes te tonen dat de waarheid je niet onverschillig laat. Dat kun je laten zien door in je spreken en handelen eerbied en respect voor de waarheidsvraag te tonen. In het ”Maand van de Filosofie”-essay van Alicja Gescinska, ”Kinderen van Apate”, wordt die houding van respect „waarachtigheid” genoemd. Met de term ”waarachtigheid” wordt de waarheidsvraag een morele vraag: iemand toont in de wijze waarop hij spreekt en handelt dat de waarheid van wat hij zegt en van de onderbouwing van zijn keuzes hem niet onverschillig laat.

De auteur is bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Universiteit Twente.