Zwartgelakte dossiers tonen gebrek aan empathie van Belastingdienst

Grotendeels zwartgelakt waren de persoonlijke dossiers over kinderopvangtoeslag die een groep gedupeerde ouders deze week van de Belastingdienst kreeg toegestuurd. Dat leidde terecht tot verbijstering en boosheid bij henzelf en een deel van de Tweede Kamer. Juist na het stevige Kamerdebat van vorige week had verantwoordelijk staatssecretaris Snel moeten weten dat het vertrouwen in de fiscus broos is en dat medemenselijkheid in dit dossier topprioriteit is. De zwartgelakte pagina’s laten een gebrek aan empathie richting gedupeerden zien.

De toeslagenaffaire is voor sommige van hen inmiddels een financiële strop van jewelste. De publieke tribune zat tijdens het emotionele Kamerdebat vorige week niet voor niets vol met slachtoffers van de al jarenlang voortslepende kwestie.

Aanleiding: de fiscus verdacht een groep van mogelijk 9000 ouders ervan fraude te hebben gepleegd met de kinderopvangtoeslag en stopte die daarom. Omdat de Belastingdienst vermoedde dat die fraude bewust was, kwamen de ouders niet in aanmerking voor een betalingsregeling, maar moesten ze het teveel ontvangen bedrag meteen terugbetalen. Inmiddels is bekend dat een deel van de verdenkingen onterecht was.

Boze ouders eisten vorige maand hun dossier op. Ze wilden dat inzien om te kijken waarom de Belastingdienst hen als fraudeur ziet, waarom de toeslagen zijn gestopt en waarom hun bezwaren hiertegen werden verworpen. Deze week kreeg een groep van enkele tientallen ouders dat dossier in multomappen thuisbezorgd. De hoop op duidelijkheid bleek snel vervlogen. Grote delen van het dossier waren zwartgelakt. Het betreft passages met „persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie over anderen dan uzelf”, aldus de fiscus in een begeleidend schrijven.

„Verbijsterend”, noemde VVD-Kamerlid Lodders de gang van zaken. „De staatssecretaris beloofde menselijker te zijn en dan stuurt hij vervolgens dit op”, reageerde PvdA-Kamerlid Nijboer. Iedereen die de beelden ziet van dossiers die pagina na pagina uit niets anders bestaan dan zwarte strepen, kan zich voorstellen dat het de ouders zwart voor de ogen werd toen ze het te zien kregen.

Staatssecretaris Snel erkende dat de dossiers een „knullig beeld” geven, maar dat het sturen van zwartgelakte pagina’s „geen pesterijtje” is.

De bewindsman had echter moeten begrijpen dat de zwartgelakte delen weerstand zouden oproepen en had die op z’n minst kunnen weglaten.

Voor het kerstreces komt er geen spoeddebat in de Kamer over de kwestie. In het nieuwe jaar mag Snel zich waarschijnlijk wel verantwoorden voor dit nieuwe zwarte hoofdstuk in de toeslagaffaire. Van de Belastingdienst mag de burger immers niet alleen deskundigheid en degelijkheid verwachten, maar ook menselijkheid en empathie, zeker richting gedupeerden die onterecht van fraude zijn beschuldigd.