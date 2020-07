Zomervakantie: ver en exotisch oord of nieuw normaal?

Met het ingaan van de schoolvakanties voor de regio Noord, start in Nederland een bijzonder vakantieseizoen. Twee maanden geleden was de verwachting nog dat er van een zomervakantie dit jaar amper sprake zou kunnen zijn door de corona-epidemie. Landen sloten hun grenzen en vliegtuigen bleven aan de grond. Inmiddels hebben vergaande versoepelingen ertoe geleid dat er in de zomermaanden toch gereisd kan worden, zij het met de nodige beperkingen voor wat betreft bepaalde landen.

Voor de versoepelingen op vele terreinen kunnen we niet anders dan dankbaar zijn. De afgelopen maanden maakten aangrijpend duidelijk hoe kwetsbaar we zijn. Alleen al in ons land overleden duizenden mensen en werden er velen ernstig ziek.

Het is dan ook wrang dat, aan de vooravond van het vakantieseizoen, veel inspanningen gericht lijken te zijn om maar weer zo snel mogelijk zo ver mogelijk op vakantie te kunnen. Hier geen nieuw normaal, maar zo snel mogelijk terug naar het oude normaal.

Natuurlijk is het begrijpelijk dat ondernemers die de inkomsten uit de verhuur van huisjes of appartementen niet missen kunnen, alles in het werk stellen om hun business nog enigszins rendabel te maken. Triest is het echter te zien dat, nu de angst voor besmetting met het coronavirus verminderd is, bepaalde mensen er werkelijk alles voor over lijken te hebben om maar weer op de oude voet verder te kunnen gaan met hun leven van reizen en vermaak. En sommige reisorganisaties besloten pas na grote druk toch maar geen reizen aan te bieden naar niet-veilige landen.

De conclusie bij dit soort ontwikkelingen kan niet anders zijn dan dat er bitter weinig geleerd is van de crisis die de afgelopen maanden de ‘normale’ manier van leven ontwrichtte. Tijdens die crisis werd voorspeld dat het nooit meer zou worden zoals het was. Goedkope budgetvluchten, waarbij je voor een paar tientjes duizenden kilometers kon vliegen naar een vakantiebestemming, zouden nooit meer terugkomen. Maar ondertussen wordt alles in het werk gesteld om juist in dat opzicht weer zo snel mogelijk terug te kunnen naar het oude normaal. Ontspanning en vermaak in verre en liefst exotische oorden: het lijken primaire levensbehoeften die zo snel mogelijk weer vervuld moeten kunnen worden. Desnoods met hoge risico’s voor de gezondheid van onszelf of van anderen.

Met een periode van afstand nemen en rust is niets mis. Het is zelfs heilzaam omdat de boog niet altijd gespannen kan zijn. Zeker na de afgelopen maanden, die voor gezinnen niet zelden uiterst intensief waren in verband met het thuisonderwijs, kan het goed zijn om er even ‘uit’ te kunnen. Maar juist ontspannen kan heel goed volgens het zogenaamde nieuwe normaal. Sterker: wie op een vrij moment de afgelopen tijd genoot van de rust op de snelwegen en de stilte in de openbare ruimte, kan wel eens het verlangen voelen dat het op dit terrein nooit meer wordt zoals het was.