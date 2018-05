Zending zal niet mislukken

Nederland is heel rijk. Dat bleek afgelopen dagen. Het bruto binnenlands product (bbp) –de belangrijkste economische graadmeter– heeft een ongekende hoogte bereikt. En niet alleen is er meer geld in de staatskas gevloeid, er is ook minder uitgegeven. Dat levert een flink batig saldo op. Ministers lieten zich gewillig voor de microfoons uithoren en eisten, vanzelfsprekend, een deel van de eer op.

Nu wordt welvaart niet alleen bepaald door economisch gewin. Daarvoor gaan de ogen gelukkig steeds meer open. Gezondheid, vrije tijd, (on)veiligheid en milieu(vervuiling) zijn immers ook bepalende factoren voor een ”gelukkig gevoel”. Dat probeert het Centraal Bureau voor de Statistiek nu mee te nemen in de onderzoeken. Het neemt niet weg dat de vertaling der dingen in geld zich in de Nederlandse genen heeft genesteld. We hebben geleerd te denken in rendement, in effectiviteit, in winstgevendheid. En vooral in groei; economische groei.

Hoe anders gaat het toe in de wereldwijde zending. Natuurlijk, ook daar moet zorgvuldig met geld worden omgegaan, behoren financiële middelen effectief ingezet te worden. Ook blijft steeds bezinning nodig op de vraag wanneer ergens de opdracht als voltooid kan worden beschouwd. Maar het resultaat –de winst– laat zich nooit uitdrukken in geld. Ook niet in aantallen bekeringen. Zelfs kerkgroei is niet de maatstaf voor het vaststellen van het resultaat. Dat hoeft ook niet; de maatstaf is de opdracht. Bij zending gaat het immers niet om het behalen van successen, maar om het getrouw zaaien van het Woord. Vergezeld van het gebed en de hoop op vrucht door en voor de Heere.

De Bijbelse opdracht is het verkondigen van Christus, in onderwijs en proclamatie. Daarin trouw te blijven. „Als het daadwerkelijk maken van bekeerlingen, als ons evangeliseren niet alleen getrouw maar ook succesvol moet zijn, dan wordt onze benadering van zending bedrijven pragmatisch en berekenend. De methoden worden een doel op zich. Het is niet juist wanneer wij meer op ons gaan nemen dan God ons te doen geeft” (J. I. Packer).

De eeuwen door heeft het werk van de zending voortgang gehad. Met grote ijver hebben mensen als Paulus –en de meer dan veertig mensen die hem hielpen en met name genoemd worden in de Bijbel– zich, rusteloos en volhardend ingezet. Hebben zij mensen voorgehouden dat zij zich met God moeten verzoenen. Ondanks alle menselijke falen en feilen, heeft het Woord Zijn weg gezocht door de wereld.

Pinksteren wordt de geboortedag van de kerk genoemd. Met Pinksteren startte ook de zending vanuit Jeruzalem. De winst van de zending en de groei van de kerk zullen zeker zichtbaar worden, maar nooit te danken zijn aan mensen. Het is de Pinkstergeest, Die uitdelend door de wereld trekt. Meer nog, zending is het werk en de belofte van de drie-enige God. Het berust in Zijn welbehagen en zal daarom niet mislukken.