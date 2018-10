YouTube-storing kan leerzaam zijn: bezin je op je kijkgedrag

Wereldwijd kampte YouTube in de nacht van dinsdag op woensdag anderhalf uur lang met een storing. En dat kan erg nuttig zijn. Op de site waren witte vlakken te zien op plekken waar normaal video’s staan. De zoekfunctie werkte weliswaar, maar wie een filmpje wilde bekijken kreeg een foutmelding.

Gelukkig speelden de problemen midden in de nacht, zal menige Nederlandse YouTube-fan zeggen. Maar voor elke onlinevideokijker –of hij nu YouTube, Dumpert of een andere dienst gebruikt– kan een storing leerzaam zijn: wees kritisch op je kijkgedrag en leer bewuster media te gebruiken.

Dat online video’s kijken razend populair is, is al lang geen nieuws meer. Wel verbazen de cijfers steeds weer. Zo wordt dagelijks meer dan 1 miljard uur naar video’s gekeken via YouTube door de 1 miljard gebruikers, zo laat de internetgigant weten.

Woensdag verraste videodienst Netflix met nieuwe cijfers: het aantal nieuwe abonnees oversteeg ieders verwachting. Het bedrijf kreeg er in drie maanden tijd ruim 6 miljoen betalende klanten bij. Aan de opmars van de streamingdienst lijkt geen einde te komen. Over de hele wereld heeft Netflix al meer dan 130 miljoen klanten. Elke minuut komen er 53 nieuwe bij.

Een abonnee van Netflix kan voor een vast maandtarief –minimaal 8 euro– eindeloos films, documentaires en tv-series kijken. Gevolg: ”bingewatchen” – de ene film na de andere en aflevering na aflevering bekijken. De gemiddelde bingewatcher is daar drie uur per keer zoet mee. Alleen daarom al reden genoeg om Netflix buiten de deur te houden. En daar zijn ook genoeg andere argumenten voor: bij de inhoud van veel van de aangeboden films en series zijn stevige kanttekeningen te plaatsen.

Nu is bingewatchen geen doel op zich, zegt Todd Yellin, hoofd productinnovatie bij Netflix. „Het enige wat we doen, is dat we het zo makkelijk mogelijk maken om je zo veel te laten kijken als je maar wilt.”

En dat is precies wat sites als YouTube ook doen. Die zijn in tegenstelling tot Netflix weliswaar gratis, maar de kijker betaalt met zijn tijd en aandacht. Daarom doet YouTube zijn uiterste best om de kijker steeds video’s voor te schotelen die passen bij het individuele kijkgedrag. Via ingewikkelde formules –algoritmes in het jargon– weten de YouTubes van deze wereld hun klanten lang aan zich te binden. En dat is exact het doel: want hoe langer je kijkt, hoe meer geld YouTube via advertenties aan je verdient.

Gezien de tijd die de gemiddelde kijker online besteedt, blijkt het niet zijn sterkste eigenschap om zijn grens in acht te nemen. Daarom is het goed dat populaire videosites regelmatig een storing hebben. Zodat we gedwongen worden om te stoppen met kijken en ons kunnen bezinnen op de manier waarop we onze tijd digitaal besteden. En dan maar hopen dat die bezinning tot een verandering ten goede leidt.